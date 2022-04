Nace un nuevo espacio de circo en Ansoáin

Probó con los malabares para desestresarse. “Hay quien hace yoga o cosas más modernas y a mí me dio por los malabares”, recuerda David Almazán Prieto. Porque, añade, cuando haces malabares, o piensas en eso o se te caen. “Y si te subes al monociclo, debes estar pendiente de estar sobre el monociclo, no de otras historias”. Sin darse cuenta, con aquellos malabares daba sus primeros pasos para iniciarse en el circo, al que hace años que se dedica en cuerpo y alma, literal (“es un momento que nos regalamos para poder estar con nosotros mismos”), tras haberse formado en la Escuela Navarra de Circo, haber continuado su formación por Europa y Latinoamérica, haber sido miembro de la compañía de la Escuela y haber creado después la suya, Circo Dabitxi. Ahora acaba de poner en marcha un nuevo proyecto, un espacio de circo abierto a quien quiera pasarlo bien aprendiendo las distintas habilidades, desde los 4 y 5 años a adultos, y a profesionales que necesiten un lugar donde entrenar. Está en Ansoáin y se llama Urtxintxa Txoko (ardilla en euskera, “ese animal que trepa, hace equilibrios, juguetea...”). “Es un espacio para que la gente pueda venir y reconocerse”, resume Almazán, que espera cambiar el concepto de que el circo es exclusivo para gente profesional.

Escolares de 4 a 12 años lo conocieron los días previos a Semana Santa, antes de los campamentos que se organizaron para la semana pasada y que finalizaron el viernes, con una jornada en la que los adultos acompañantes de las niñas y niños participantes probaron lo que estos habían aprendido aquellos días.

Y como estas no son buenas fechas para comenzar cursos, se van a organizar monográficos de día en mayo y junio (los del próximo mes ya están anunciados) para presentar las técnicas que se trabajarán durante el curso que viene. Además, están previstos campamentos de verano antes de comenzar las clases en septiembre y octubre. Estás se organizarán por edades: cursos de circomotricidad a partir de los 4 y 5 años a cursos de circo de 6 a 8, de 9 a 12, adolescentes y adultos, tanto de circo en general como de técnicas en concreto (aéreos, malabares, equilibrios, acrobacia...). “Este espacio significa ‘ven a probar’, una participación activa total”, resume de Urtxintxa Txoko, en el número 22 de la calle Ermitapea, presente en Instagram y del que busca que sea un espacio intergeneracional: que se genere que haya cursos de pequeños al tiempo que profesionales o adultos practicando. “Cuando empecé a hacer malabares, no tenía más referentes que los de los espectáculos que iba a ver, y es positivo que se entienda el circo como algo cercano, no como artista-público”.

CONTAR HISTORIAS

Después de años con la idea de montar un proyecto de circo, Almazán, de 39 años, natural de Castellón, en Navarra desde 2007 y vecino de Irurtzun, ha puesto en marcha el de Ansoáin por varios motivos. Por un lado, seguir desarrollándose. “El tema de los espectáculos está en un momento de mucha incertidumbre: si antes nos encontrábamos en una cuerda floja con una red debajo, ahora ya no hay red y de la cuerda floja nos han quitado un punto”, resume, y añade que, “sin una plataforma grande y estable”, es difícil moverse. “Estos dos últimos años han sido más de salvarlos que de disfrutarlos”.

Otra motivación ha hecho posible Urtxintxa Txoko: no entendía cómo en Navarra no había ningún espacio de circo cuando “en cada punto de la península en la que surgen funcionan muy bien, con muy buena acogida”.

Porque “el concepto de circo de ‘el más difícil todavía’ ha cambiado”. Se refiere a que él basa su trabajo en la búsqueda de la unión del circo clásico -“dominar, por ejemplo, los malabares y enseñar todos los trucos que se conocen”- con los nuevos lenguajes y caminos de expresión. Es decir, “contar historias”, como lo fue su tercer y último espectáculo por el momento, 'La máquina y yo', que narraba en clave gestual la relación de una máquina extravagante y una persona sencilla, una persona que crea y una máquina que transforma, una persona detallista y una máquina que va a lo grande. “En el circo clásico, la habilidad es lo que se muestra, y en el circo contemporáneo, la habilidad va paralela a la historia que quieres contar, e incluso muchas veces está de manera superflua”.

El espacio, que incluye una zona de rocódromo, cuenta con instalación propia para que la gente no tenga que ir con objetos, “a menos que sea algo muy especial”. Hay cinco telas, tres trapecios, una lira, tres enganches que suben y bajan para poner cuerdas y practicar, por ejemplo, danza vertical suspendida...

Para él el circo es el mayor espectáculo del mundo “porque se compone del todo, sin el todo no existe”. “Es malabares, magia, música, acrobacia. Es saber dominar una técnica, un objeto, una habilidad, y mostrarla al público para que se pueda sorprender, emocionar o ilusionar. El circo sirve muchas veces como herramienta para hacerte evadir de tu día a día”.

No pretende que quien acuda a este espacio salga artista. “Esa pretensión tiene que ser de la persona. La mía es que la gente se reconozca en otras situaciones. Tenemos entendido el circo solo como el que actúa. Y no es así. He visto venderse monociclos en el Lidl de Alemania y luego a gente que va en uno a su trabajo en oficinas. Allí hay setenta-ochenta escuelas de bici acrobática. ¿Son todos ciclistas? No. ¿Por qué se potencia el fútbol, un deporte en principio colectivo en el que no se trabaja la colectividad?”, reflexiona. “En el circo o nos ayudamos o no salimos. El circo es cooperación, pedir ayuda y saber ayudar, y eso lo que quiero trabajar desde aquí”.