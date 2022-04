Conciertos, teatro, danzas y fiestas populares este fin de semana en Pamplona y Navarra

Viernes 22 de abril

MÚSICA

Sax Ensemble. Concierto ‘La ciudad tranquila’ Teatro Museo de la Universidad de Navarra-MUN. 19:30 horas. Estreno en España del nocturno urbano de Aaron Copland. Dirección: Santiago Serrate. Entradas: 14 y 16 €.

Orquesta Sinfónica de Navarra. Espacio Cultural Los Llanos de Estella. 19.30 horas. Concertino-director: Cibrán Sierra. Entradas: 5 €.

El Arrebato Teatro Gayarre. Regreso a los escenarios conTour + Abrazos en directo. Entradas: 31 a 39 €.

Álvaro de Luna Zentral. 21 h. Concierto dentro de Levantaremos el sol Tour 2022. Entradas: anticipada 20 € + gastos.

Ross The Boss + Darkembrace + Cobra Spell. Sala Totem, Villava. 20 h. Entradas: Anticipada 22 € + gastos, taquilla 26 €.

Mägo de Oz Polideportivo de Marcilla. 23 h. Entradas: 20 €.

Sebastián Pitré. Concierto ‘Nómadas recorriendo España juntos’ Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Concierto de guitarra instrumental. Músicas del mundo. Entrada: 3 €.

TEATRO

‘Lucio, Una reflexión escénica’ Centro Cultural Iortia de Alsasua. 19:30 h. Propuesta vanguardista con música en directo, lenguaje audiovisual, la palabra y mensaje del anarquista navarro Lucio Urtubia. Yerbabuena. Entradas: 6 €.

‘El rey tuerto’ Teatro de Ansoáin. 20 h. Comedia ácida sobre la fragilidad de las convicciones, los roles sociales y la búsqueda de la verdad. Compañía Inextremis. Entrada: 7 €.

‘Muerte accidental de un anarquista’ Espacio Cultural Los Llanos. Estella. 18:30 h. Entrada: 5 €.

‘Con los ojos abiertos: Vida del poeta Miguel Hernández’ Sala de Cultura de Cabanillas. 20 h. Con Iluna. ‘Semana Cultural’.

DANZA

‘Festival Spring Lindy Weekend’. Baluarte. Cita con el baile Lindy Hop y la música swing. Clases y dos noches de baile con música en directo. Más de 400 bailarines y bailarinas llegados de toda Europa. Horario viernes: 18 a 04:00 h. Sábado: 10 a 04:00 h. Domingo, 10 a 14 h. Inscripción previa.

‘La medida que nos ha de dividir-SALA’. Centro Cultural de Noáin. 21 h. Espectáculo de danza que surge como una reflexión sobre las cosas que nos inquietan, perturban o ilusionan al plantear la vida que nos espera. Compañía Qabalum. Festival DNA 2022. Entradas: 6 €.

‘Yerma’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. La compañía navarra Zuk Dance se sirve de la danza y la dramaturgia para trabajar las emociones a través de coreografía, creación audiovisual y movimiento corporal. Entrada: 6 €.

CINE

‘Un pez llamado Wanda’ Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Película del director inglés Charles Crichton y presentación con Miguel Ángel González. Ciclo La abogacía ene l cine. Entrada: 3 €.

LIBROS

‘Lectura pública/Irakurketa Publikoa XXIV Lectura Pública de El Quijote’ Biblioteca de Navarra. Horario: 10 a 14 y de 16 a 18:30 horas. Conmemoración del Día del Libro con la lectura ininterrumpida de El Quijote abierta a la particiación.

‘La última gota’ Geltoki, Pamplona. 20 h. Presentación del libro, muy personal, de Carmen Rubio con el que pretende dar visibilidad a las enfermedades mentales.

‘El Quijote. Lo que no contó Miguel' Biblioteca de Tudela (c/Herrerías, 14). 19 h. Representación de la obra con dirección y escenografía de Lucas Eza. Día del Libro.

CON NIÑOS

Mercadillo de Intercambio de Juguetes Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 11:30 a 13 h. Trueque de juguetes como una alternativa al consumo. Juguetes, juegos, libros, cuentos, puzzles, etc.

‘Dinosaurios, una historia de supervivencia’. Planetario de Pamplona. 12 h. Entradas: 7 €.

‘Viajando con la luz’ + Cielo en Directo. Planetario de Pamplona. 18 h. Entradas: 7 €.

‘Alicia en el país de las maravillas’ Civivox Iturrama. 18 h. Una revisión del cuento clásico en el que los personajes de carne y hueso se entremezclan con los títeres de diferentes tamaños y el teatro negro. Compañía Irú Teatro Negro. Entrada: 3 €.

‘El pincel mágico’ Biblioteca pública de Corella. Narración del cuento a cargo del grupo de teatro Iluna, con motivo del Día del Libro.

Gastro Show en familia Geltoki. Magia con Asier Kidam y merienda con Jauregia esnekiak. En euskera. Precio: 5 € (entrada + merienda). Info y reservas: https://www.geltoki.red/gastro-show/

‘Txus & Txu’ Casa de Cultura de Villava. 18 h. Teatro en euskera. Dos vecinos con personalidades diferentes aprenden a convivir en armonía, lo que les lleva a situaciones disparatadas. Trokolo Teatro. Entrada: 3 euros.

‘Pata Punn!!' Casa Cultura de Burlada. 18 h. Música. Nuevo álbum de la banda infantil con canciones de estilos variados para dar a conocer músicas diferentes. Entradas: 3 €.

Cuentacuentos infantil Biblioteca pública San Francisco. 18 h. Narración oral con Carmen Moreno, con los osos como tema. A partir de 4 años. Entrada libre.

‘Vademekun’ Casa de Cultura de Lodosa. 18.30 h. Magia y técnicas circenses de acrobacias y malabares giran alrededor de un personaje que se pasa las horas en su vieja biblioteca rodeado de libros y mundos paralelos. Zirkozaurre. Entrada: 4 €.

‘Historia de una semilla’ Casa de Cultura de Viana. 18 h. Una reflexión sobre los abusos que sufre el medio ambiente a manos del ser humano contado a modo de fábula poética. Música, títeres y proyecciones a cargo de la compañía La Maquiné. Ciclo Titirired 2002. Entradas: 4 €.

‘Historia de un calcetín’ Casa de Cultura de San Adrián. 18 h. Tin y Ton son un par de calcetines inseparables que comparten risas, aventuras y travesuras. Un espectáculo en el que calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, escobas, planchas y otros objetos cotidianos cobran vida. La Canica. Titirired 2022. Entradas: 4 €.

‘Hamelín’ CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno en Azagra. 18 h. Espectáculo contemporáneo basado en el citado cuento clásico. A cargo de Xip Xap. Ciclo Titirired 2022. Entradas: 4 €.

VARIOS

Vinofest Navarra Baluarte. 22 y 23 abril. Una veintena de bodegas de la Denominación de Origen Navarra presentarán sus novedades en vinos blancos, rosados y tintos. Viernes, de 17 a 20 h. Entrada: 15 €. Sábado: Horario: 11.30 a 14.0 y 17 a 20 h. Sábado mañana: 10 €. Sábado tarde: 15 €.

‘El legado de Sarasate. Una tarde en el museo’ Civivox Condestable. 19 h. Visita guiada a sala museo con Sergio de Andrés. Entrada libre, previa inscripción en el 010, red Civivox y www.pamplonaescultura.es

Fiestas de la Verdura de Tudela y Ribera 11.15 h., recepción de “influencers” en Jata. 18 h., entrega de premios del Concurso de Microrrelatos en la Casa del Almirante. 18.30 h., conferencia en la Casa del Almirante. 19 h., inauguración Alfombra de Verduras. 19 h., stands con empresas agroalimentarias locales en Ribaforada. 19 h.,tostadas con aceite en Ribaforada. 19.30 h., “Hoy comemos con Conservas Medrano’ en Tudela. 19.30 h., Show cooking con Juan Carlos Fernández en Ribaforada. 20 h., cata de vinos en Cortes. 20 h., visita guiada nocturna a la Catedral de Tudela. 21 h., cena de verdura. 21.30 h., música con degustación de pinchos en Ribaforada.

Sábado 23 de abril

MÚSICA

Fito & Fitipaldis: 'Cada Vez Cadáver Tour' Navarra Arena. 22 h. Concierto presentación de su nuevo álbum Cada Vez Cadáver. Morgan, como banda invitada, con su nuevo trabajo The River and The Stone.

La Mare + Ketekalles Sala Totem, Villava. 20:30 h. Entradas: anticipada 12 € + Gastos, taquilla 15 €.

Chuchín Ibáñez Baserri Taberna. Zubiri. 19 h. Chuchín Ibáñez y Jesús Tapiz. Entrada libre.

Koiuntura Centro comunitario Plazara! (c/Mayor, 31) en Pamplona. 20 h. Resu Ansorena y Josu Castillo presentarán su nuevo disco Aprender del invierno, sonido minimalista para tratartemáticas sociales.

TEATRO

‘Ladies Football Club’. Teatro Gayarre. 20 h. Producción de Barco Pirata Producciones en coproducción con Teatros del Canal y Producciones Dirección y adaptación: Sergio Peris-Mencheta. Entradas: 8 a 22 €.

Comandante Lara y Cía Baluarte. 20.30 h. El cómico Luis Lara, más conocido como Comandante Lara, estará acompañado por Jesús Tapia y Vicente Ruidos. Entradas: 20 €.

‘Romeo y Julieta confinados' Casa de Cultura de Villava. 20 h. Iluna. Espectáculo que une la tradición de los pícaros con la actualidad. Entradas: internet 5 €, taquilla 6 €,

‘Gala mágica’. VIII Festival de Magia. Escuela Navarra de Teatro, 18 horas. Actuación de Iurgi Sarasa y Cliff, mago británico afincado en España. Entradas: 9 €.

DANZA

‘La medida que nos ha de dividir-SALA’ Centro Cultural Sarasate de Castejón. 20 h. Espectáculo de danza que surge como una reflexión sobre las cosas que nos inquietan, perturban o ilusionan. Compañia Qabalum. Entradas: 6 €.

LIBROS

I Ciclo de Narrativas Migrantes: ‘Retratos Literarios de la Migración’ Espacio Creativo Ana Pagola (c/San Fermín 61, Pamplona. 11 a 13 h.Taller sobre referentes literarios que hayan construído narrativas sobre la migración. Reconsiderar la presencia de la migración en la literatura. Con los escritores Virgilio González Briceño y Daniel Franco Sánchez. Entrada gratuita. Reservas www.editorialgraviola.com

‘Pamplona Poética’ Escape Room al aire libre Jardines de la Ciudadela. Recorrido poético con textos de voces latinoamericanas como Octavio Paz y Laura Estrada. Poemas de autoras navarras como Marta Castaño y Celia Carrasco . Coste: 18 € (libro de regalo). Editorial Graviola . Necesario reservar.

Presentación libro ‘Ganadería Reta de Casta Navarra’ Espacio cultural La Capilla de Arguedas. 20.30 horas. Con la participación de Miguel Reta y Antonio Purroy.

CON NIÑOS

‘¡Más colores!’ (Magia para bebés). Escuela Navarra de Teatro. 12 h. Con el mago Iurgi-Cía Navarcadabra. Entradas: 5 € adultos y 3 € bebés.

‘Todo es posible’ Biblioteca Infantil de Civican. 18 h. Narración oral con Estitxu Arroyo. Día del Libro. A partir de 4 años. Acceso libre.

Taller Pequecientífico: ‘Mis amigos los libros’ Planetario de Pamplona. 10:30 h. Taller para público de 3 a 6 años. Precio: 15 €.

‘La niña que sabía caminar al revés’ + Cielo en Directo Planetario de Pamplona. 16:30 h. Entradas: 7 €.

Sesión especial ‘Día del libro’ Planetario. 18 h. Entradas: 7 €.

‘Pirados en un lugar de La Mancha’. Casa de Cultura de Villava. 18 h. Estreno. Iluna Producciones. Entradas: 4 € taquilla y 3 € internet.

Taller Infantil: ‘Noche en el Museo del Carlismo' Museo del Carlismo de Estella. 17:45 h. En castellano. A cargo de Inés Bengoa. Edad 5-10 años.

‘Historia de una semilla’. Casa de Cultura de Valtierra. 18 h. A cargo de La Maquiné. Ciclo Titirired 2002. Entradas: 4 €.

‘Hamelín’ Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 18 h. A cargo Xip Xap. Ciclo ‘itirired 2022. Entradas: 4 €.

VARIOS

Feria de las Verduras de Tudela y Ribera 10 h., acogida de cofradías y desayuno. 10 h., concurso de pintxos en Cortes. 10.40 h., marcha cívica hacia la Catedral de Tudela. 11 h., misa navarra en la catedral. 11 h., taller infantil de cocina. 11 h., cocinando platos de otras culturas con verdura. 11 h., picnic entre olivos en Aceites Artajo. 11 h., visita del espárrago y aceite Artajo. 11.30 h., pasacalles de gigantes, cabezudos y gaiteros en Ribaforada. 11.30 h., teatro familiar Los sueños… libros son en Tudela. 11.30 h., “Cocinando con Aceite Sandúa”. 12 h., Capítulo General de La Orden del Volatín. 13 h., marcha cívica. 13 h., concurso de menestras en Fustiñana. 13.30 h. gigantes, dantzaris y gaiteros de Tudela. 13.30 h., concurso de menestra en Ribaforada. 14 h., comida popular en Fustiñana. 14 h., paellada de verduras en Ribaforada.15.30 h., café concierto en Ribaforada. 17.30 h., charanga por los bares en Fustiñana. 18 h., taller de cocina infantil. 20 h., concurso de platos de alcachofa. 20.30 h., cata de vino en Tudela. 22h., concierto de DJ en Cortes. 23 h., Café Quijano en Tudela. 23.30 h., concierto en Fustiñana.

Fiestas de la Juventud en Marcilla 11 h., partido de pelota. 12.30 h., pasacalles con los gigantes. 13 h., vermut concierto con Relocos. 16.30 h., concierto en la sociedad (socios). 18 y 19.30 h, encierros. 21 h., verbena con Azabache. 22 h., toro infantil y toro con ratas. 00 h., verbena con Azabache. A continuación, Dj en la plaza. 1 h., concierto en la sociedad ( socios).

Feria de Abril Alegrías de Burlada Parque municipal de Burlada (en caso de mal tiempo, Hilarión Eslava). 11 h., masterclass abierta al público. 12 h., flashmob por rumba en directo con Rafael Borja (guitarra) y Leonor Dos Santos (voz). 14 h., paella popular. 16 h., desfile concurso y coronación del rey y la reina de la Feria 2022. 18.30 h., Grupo Flamenco. 19.30 h., sevillanas.

Domingo 24 de abril

MÚSICA

Recital Literario-Musical: 'Pío Baroja' Escuela Navarra de Teatro, Pamplona. 19 h. Una selección de textos de Baroja acompañados por un repertorio musical variado. Alberto Rodríguez Purroy, recitado. Íñigo Porto, acordeones y otros instrumentos de lengüeta. Entrada: 10 €. Anticipadas y Personas en situación de paro: 8 €. Carné jóven: 5 €.

Chuchín Ibáñez Parque de la O. San Jorge. 13.30 horas. Vermú concierto.

Thierry Biscary Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. 19 h. Concierto Muda. Entrada gratuita.

Matiné de Flamenco Sala Zentral. 13 h. Sesión vermú y flamenco. Con Lisi Sfair, al baile; Paz de Manuel, al cante; y Rafael Borja, al toque. Entrada: 15 € (taquilla), 14 + gastos (anticipada).

Jon Maia: ‘Kantu bat gara’ Teatro Gayarre. 19 h. Hace treinta años que el bertsolari Jon Maia escribió sus primeras canciones. Actuará en directo acompañado de los músicos Gorka Hermosa (acordeón), Pello Ramirez (violanchelo), Nacho Soto (teclados) y Nerea Quincoces (Percusión y voz). Entradas: 15 a 18 €.

TEATRO

‘Cinco minutos’ Casa de Cultura del Valle de Aranguren (en Mutilva). 19 h. Espectáculo que explora desde el humor los temores, las dudas y las fantasías de una posible maternidad tardía. A cargo de Txalo. Entrada: 6 €.

‘El rey tuerto’ Casa de Cultura de Villava. 20 h. Inextremis. Entradas: internet 7 €, taquilla 8 €.

‘Lucio, Una reflexión escénica’. Casa de Cultura de San Adrián. 19:30 h. Espectáculo multidisciplinar que hibrida el cómic, el documental, la performance y la música sobre la figura de Lucio Urtubia. Yerbabuena. Entradas: 6 €.

CON NIÑOS

‘Un Musical de Película’ Auditorio de Barañain. 12:30 y 17 h. Un espectáculo musical para toda la familia con los personajes y las canciones infantiles más famosas de todos los tiempos. Entradas: 14 € anticipada, 17 € taquilla.

‘Alicia’ Civivox Mendillorri. 18 horas. A cargo del grupo Teloncillo teatro. Ciclo Pascuas en el país de las maravillas. Entrada: 3 €.

‘Nahia eta neo’ Casa de Cultura de Irurtzun. 17.30 h. Teatro en euskera. Puesta en escena a cargo de Rosa Martínez & Lagunak. Entrada: 3 €.

‘Historia de un calcetín’ Casa de Cultura de Ribaforada. 18 h. A cargo de la compañía La Canica. Ciclo Titirired 2022. Entradas: 4 €.

‘Hamelín’. Casa de Cultura de Valtierra. 18 h. A cargo de la compañía Xip Xap. Ciclo Titirired 2022’ Entradas: 4 €.

‘Ezinezkoaren logika’ Teatro de Ansoáin. 18 h. Magia en euskera con la compañía Mago Hodei Magoa. Fusión de magia clásica y moderna y una banda sonora. Entradas: 4 €.

‘Stand by me, Doraemon’ Casa de Cultura María de Maeztu de Berrioplano (Artica). 18 h. Cine familiar en euskera. Entrada libre con invitación (web municipal y taquilla).

VARIOS

Fiestas de la Juventud en Marcilla 12.30 h., pasacalles con los gigantes. 13 h., vermú concierto con Fonso Blanco. 16.30 h., monólogos en la sociedad Ana Velasco (socios). 18 h. y 19.30 h., encierros de reses. 20.30 h., toro de fuego infantil. Al finalizar, toro con ratas.

Feria de las Verduras de Tudela y Ribera 10 a 11 h., visita al Castillo de Cortes. almuerzo popular en Ribaforada. 11 h., visita al Castillo de Monteagudo y cata de aceite. (precio: 8 €). 11 h., encierro simulado. 11.30 h., concurso popular de menestras tudelanas. 12 h., taller de marionetas con verduras en Ribaforada. 12 h., hinchables en Cortes. 12.30 h., concurso de platos elaborados con brócoli en Ribaforada. 13 h., campeonato de lanzamiento de brócoli en Ribaforada. 17 h., hinchables en Cortes. 17.30 h., Storytime Kids, teatro en inglés (3 a 8 años) en Tudela. 18.30 h., para niños y niñas de 1 a 2 años y familiares.

‘Respirando el románico’ Ermita románica San Martín de Montalbán. 11 h. Una experiencia para conectar con la naturaleza a través de los sentidos, el movimiento, el sonido, la respiración y el románico. Pequeña y sencilla caminata, práctica de yoga y meditación. Dos horas y media de duración. Reservas en el teléfono 657 867887.