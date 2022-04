Un frío y productivo viaje a Nueva York

"Sabes que dibujar es una profesión?”. Su madre le sorprendió con la pregunta mientras ella, una niña todavía, estaba precisamente dibujando. “Aluciné, pero desde entonces siempre tuve la meta de conseguirlo”, cuenta Iratxe López de Munáin (Pamplona, 31 de mayo de 1985), que se recuerda leyendo textos para ilustrarlos después, como ejercicio para ella. Eso fue mucho antes del viaje a Nueva York donde nació esta ilustración, en octubre y noviembre de 2016, que recibieron a López de Munáin y a su pareja con nieve “y un frío impresionante”, ingredientes que llevaron a una excepción: que creara este dibujo y otros tantos. “Cuando viajo, no llevo libretas para dibujar, prefiero estar de vacaciones”, ríe. “Si acaso, sacar alguna foto que me pueda servir de referencia. Pero aquel año hacía tanto frío que no nos apetecía pasear todo el día, así que me compré una libreta y aproveché para dibujar en cafeterías, en museos, en el metro...”.

Descubrió entonces que le encantaba dibujar “perretes” cubiertos con abrigos de colores. “Vi a muchos paseadores profesionales de perros pasearlos, y en esta ilustración junté todos los que había dibujado hasta ese momento en la libreta, los que más me gustaban”, rememora de una obra que no creó en directo y que ambientó en Central Park, del que ya había tomado apuntes, como con los perros y otros personajes para la ilustración.

Resultó un viaje muy productivo, para ella y para su pareja, también ilustrador, que terminaron juntando un centenar de dibujos que se expusieron en el Instituto Cervantes de Nueva York. “Teníamos el apartamento al lado y fuimos a preguntar si podían mostrarse allí”. Y se pudo, durante tres meses, hasta febrero de 2017, cuando la institución les devolvió el trabajo. “Por eso también tengo cariño a esta ilustración: salió un proyecto bonito que seguramente no se hubiera dado en otra situación”, confiesa López de Munáin, que comenzó en el mundo editorial infantil, que está centrada ahora en el adulto y que también crea para publicidad y prensa.

Guarda las libretas de Nueva York. “Haber dibujado en ellas fue bueno para tener un pequeño archivo personal de tipos de personas, de caras, de cuerpos, de pelos... incluso de formas de andar, y aprovecharlo en otros trabajos”. Lo que no ha hecho es volver a viajar con una libreta.