Cristina Mitre, licenciada en la UNAV, es una de las ‘podcaster’ más escuchadas en español

Cristina Mitre se mete cada semana en el oído de miles de personas. Sobre todo, de mujeres urbanas de entre 25 y 45 años que escuchan sus entrevistas con médicos, psicólogos, biólogos o escritores sobre temas relacionados con salud, nutrición, bienestar o belleza.‘El podcast de Cristina Mitre’, que comenzó en 2018 y se puede escuchar en las principales plataformas de podcast (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music...), ofrece cada semana conversaciones en profundidad (de hora y media) con expertos en estas áreas. Nacida en Gijón hace 45 años y licenciada en Periodismo por la David Beriáin, su amigo y compañero de promoción. Mitre es, además, autora de dos libros, Mujeres que corren y Correr es vivir a tope de power, y del blog The beautymail, con más de 239.000 seguidores en Instagram. se mete cada semana en el oído de miles de personas. Sobre todo, de mujeres urbanas de entre 25 y 45 años que escuchan sus entrevistas con médicos, psicólogos, biólogos o escritores sobre temas relacionados con salud, nutrición, bienestar o belleza., que comenzó en 2018 y se puede escuchar en las principales plataformas de podcast (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music...), ofrece cada semana conversaciones en profundidad (de hora y media) con expertos en estas áreas. Nacida en Gijón hace 45 años y licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra , es periodista (ha trabajado en las revistas InStyle, Elle o Women’s Health para España y Portugal) y actualmente es una de las ‘podcaster’ más escuchadas en español. Recientemente viajó desde Dubai, donde vive con su marido, a Pamplona e impartió sesiones sobre emprendimiento en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde asistió también al homenaje al periodista asesinado el año pasado en Burkina Fasso, su amigo y compañero de promoción. Mitre es, además, autora de dos libros, Mujeres que corren y Correr es vivir a tope de power, y del blog The beautymail, con más de 239.000 seguidores en Instagram.

¿Cómo se le ocurrió iniciarse en el mundo del podcast cuando casi nadie lo conocía?

Porque me encantaba escuchar podcast de otras personas y estaba enganchada a este formato. Yo ya tenía mi blog y mi comunidad de seguidores y pensé que sería una forma más para llegar a ellos. Entonces, en 2018, la gente no sabía qué era un podcast, ni siquiera cómo se pronunciaba (se ríe) ni dónde se escuchaba. El podcast ahora es como los vídeos de Youtube hace diez años.

Usted siempre había escrito, primero en revistas; y después, en el blog. ¿Le gusta la radio? ¿Cree que es un formato parecido?

No creo que el podcast sea radio. Yo hago un programa de entrevistas que se escucha en Internet. ¡No me imagino en una radio convencional una entrevista de hora y media! Pero el podcast no es solo para entrevistas. La narrativa que se puede ofrecer es amplia.

¿Por ejemplo?

La narrativa sonora es espectacular. Como cine para los oídos. Se pueden contar grandes historias, de ficción o no ficción sonora. Lo que está claro es que es un formato en auge. A unos premios que se han convocado recientemente (Prisa) se han presentado más candidaturas que a los propios Premios Ondas (de radio).

En su caso está claro, pero ¿se puede vivir siempre del podcast?

Cada ‘podcaster’ debe encontrar cuál es la solución que mejor se ajuste y cómo puede monetizar su trabajo. Yo he optado por un modelo de radio tradicional. Por una cuña al comienzo y una mención al anunciante en el texto. Pero hay otras fórmulas. Hay gente que hace que su propia comunidad pague por su contenido. A mí esa idea no me interesa porque quiero que me escuche todo el mundo, que mis audiencias crezcan y que sean multiplataforma (que vayan del blog, al podcast, a las redes sociales...) No se trata solo de hacer buenas entrevistas sino de promocionarlas (en las redes, en mi boletín, en el propio blog...) La gente no debe cometer el error de pensar que el podcast es una manera fácil de generar contenido desde el minuto uno. Tampoco se puede monetizar ni vivir de él desde el principio.

EL INTERÉS DE LA AUDIENCIA

Lo más importante de su podcast, como de cualquier entrevista en otro formato, es el contenido. ¿Cómo busca a los entrevistados? ¿Por la actualidad?

A veces, me ciño a temas actuales pero no es la razón principal. Pulso la opinión de mi audiencia para ver qué temas generan más conversación en las redes sociales. Incluso, mis propios seguidores me sugieren cuestiones. Me proponen hablar sobre la tiroides, las enfermedades raras, el autismo.... También busco temas que me interesen a mí. Y no necesariamente porque me afecten. Aunque yo no tenga hijos, me interesa entender a los adolescentes o cuáles son las claves moleculares de la felicidad. Lo que sobran son temas (se ríe).

¿Y la parte técnica?

El podcast es un pozo sin fondo. Hay que preparar los guiones, las entrevistas, grabar la introducción... Somos varias personas las que trabajamos en un episodio (en distintas partes del mundo). Desde el principio, subcontraté todo lo que tenía que ver con la postproducción del audio porque entendía que debía tener un mínimo de calidad. La gente suele escuchar los podcast, generalmente, con auriculares y ¡estás hora y media en su oído!

El podcast de Cristina Mitre



Formato: entrevistas sobre salud, bienestar, nutrición, belleza... con expertos



Periodicidad: semanal (una entrevista de hora y media cada domingo).



Dónde: Spotify, Apple Podcast, Amazon..

‘Mujeres que corren’ sin un pasado atlético

Cristina Mitre reconoce no tener “un pasado atlético”. Pero en 2009 empezó a correr y con el hastag #mujeresquecorren hablaba del tema en su Twitter. “Me di cuenta de que era un ejercicio súper accesible y sencillo para conciliar. Más allá de la forma física, supone regalar a las mujeres un rato para ellas”. Así, sigue contando, hacían ‘quedadas’ por toda España. Y fruto de aquella realidad escribió su primer libro, ‘Mujeres que corren’ (2014). “Escribí lo que quería leer y empezó como una necesidad. Páginas que explican asuntos prácticos: cómo vestirse, qué pasa si tienes la regla, si se puede correr o no embarazada...”