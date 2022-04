La amiga que siempre estará en este dibujo

"Es, sin duda, el proyecto más especial que he hecho en mi vida”. Y de forma pausada, buscando las palabras y dejando hueco para los silencios, Natalia Zaratiegui (Pamplona, 28 de febrero de 1981) habla de su amiga, una hermana para ella, juntas “desde el carrito de bebé”, a la que el verano pasado detectaron un cáncer y que falleció este enero. “Esta ilustración es parte de un libro que estuvimos haciendo las dos para explicar a su hija los orígenes de su familia, un proyecto íntimo. Lo escribió en otoño y lo ilustré, un poco corriendo, durante sus últimas semanas”. De todas las ilustraciones ha elegido mostrar esta porque no deja de verla en ella. “He dibujado a mi amiga cien mil veces en el libro, a ella, a su familia..., pero, no sé por qué, cada vez que miro esta ilustración ella está. La veo. Hay algo de la expresión, del gesto, que hace que cada vez que la mire me la encuentre”, confiesa.

La ilustración hace referencia al texto de la página donde su amiga escribió sobre “unos juncos que crecen junto al río y son fuertes y flexibles”. “Y es que”, continúa la ilustradora, “ella era así: muy alta, fuerte y flexible, como un junco”. No estaba segura de si mostrar esta ilustración aquí -“me mueve mucho, es muy reciente...”-. Pero si debía enseñar su trabajo más sentido, esta era la obra, y la comparte en un acto de honestidad, también consigo misma, reflexiona.

Entre Pamplona y Barcelona, guarda en su mente la frase del profesor que les habló de esta profesión como “una carrera de fondo”, donde se permanece “a base de resistir”. No la eligió de forma voluntaria, sino que surgió por una necesidad vital. Porque aunque estudió Historia del Arte, siempre quiso ilustrar, y de hecho se formó después en Barcelona, trabajó como profesora y abrió en 2016 una galería dedicada a la ilustración y el dibujo, Cromo, cerrada un par de años pero con exposiciones en mente para este 2022.

Defiende su profesión, “denostada y muy poco reconocida, con condiciones laborales precarias”, en la que “hay que pelear mucho” y por la que el colectivo debe “hacer piña”. De ahí la importancia de asociarse. Para ella, ilustrar supone una herramienta para poder expresarse y la ilustración, que muestra algo que las palabras no pueden, hacer posible lo imposible. Como le ocurre con este dibujo. “Hay algo en él que tiene que ver con esa capacidad de hacer posible lo imposible. Porque cada vez que miro esta ilustración es como si mi amiga estuviera aquí”.