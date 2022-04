Conciertos, teatro y espectáculos este fin de semana en Navarra y Pamplona

Viernes 8 de abril

MÚSICA

‘Hispanica Versio’. PP Carmelitas, Pamplona 20 h. ‘Festival Música Sacra’. Coral de Cámara de Pamplona. Dirección y piano: David Gálvez. Obras de Manuel de Falla, Tomás Luis de Victoria o del propio Gálvez. Entrada libre hasta completar aforo.

OSN: ‘Corriente que fluye’. Teatro Gaztambide de Tudela. 19.30 h. Director: Michal Nesterowicz. Como solitas, Andrey Baranov, violinista ruso. Obras de Ligeti, Kodály, Sibelius yKilar. Entradas: 14 y 24 €.

Semana Suakai-’La música sí puede cambiar el mundo’. Civican. 17 h. Concierto y merienda para la Asociación COCEMFE.19:30 h. Mesón de la Tortilla ‘¡Tómate algo con Suakai!’.

XVI Concurso Música de Cámara Fernando Remacha. Sala Arrieta, Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate. 19 h. Prueba final. Entrada libre hasta completar aforo. Evento solidario con ACNUR en apoyo a las víctimas de la guerra en Ucrania.

‘Cafeteando’-Karaoke. Casa de la Juventud, Pamplona. 18.30 h. Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto Sacro de Agrupación Coral Tafallesa. Iglesia de Sta. María de Tafalla. 20 h. ‘Septenario de la Dolorosa’ con el Coro de Barásoain. A continuación, concierto con la Coral Tafallesa. Órgano: Román Serra

Kerobia: ‘Hilak’. Zentral Pamplona. 21 h. Entradas: anticipada 13 € + gastos, taquilla 16 €.

Concierto Lilo. Geltoki, Pamplona. 19 h. Ciclo ‘SZnatoki’. Entrada libre.

Concierto Swingaraia. Rockollection, c/ Olite 12, Pamplona. 21.30 h.Presentación del disco ‘At last!’. Entradas: anticipada 8 €, taquilla 10 €.

‘Órdago’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 20.30 h. Música, danza y teatro, donde se hace un órdago a la jota cantada frente a la bailada, la Navarra del norte frente a la del sur, al espíritu agreste de la montaña frente al delicado de la llanura… Con la jotera Noelia Compais y dantzaris. Música y producción del grupo de folk navarro Mielotxin. Entradas: 8 €.

DANZA

Olga Pericet: ‘Cuerpo Infinito’. Teatro Gayarre. 20 h. La bailarina Premio Nacional de Danza 2018 hace un viaje de autoconocimiento físico y espiritual en torno a la figura de Carmen Amaya... Entradas: 7,50 a 21 €.

‘Perspectivas’. Museo de Navarra. 19:30 h. Muestra de laboratorio red Atalak y Dantzas-Dantzerti. Festival ‘DNA 2022’. Entradas: 12 €.

TEATRO

‘Imbécil, midiendo las palabras’. Casa de Cultura de Zizur Mayor. 20 h. Monólogo de Alex O’Dogherty sobre el poder de las palabras y cómo las usamos...Entradas: 6 €.

‘Hotel Flamingo’. Centro Cultural de Noáin. 21 h. Clownic. Entradas: 9 €.

‘Aporofobia STOP’. Casa de Cultura de Bera. 19 h. Proyecto ‘Derechos Humanos a Escena’, con Ados Teatroa, Bidebitarte y Asinsound. Proceso de co-creación con usuarios del comedor solidario Paris 365 y espectáculo interdisciplinar audiovisual y con música en directo. Entrada gratuita previa retirada de invitación.

CINE

‘Chicago, años 30’. Filmoteca de Navarra. 19.30 h. Ciclo ‘La abogacía en el Cine V’. EEUU, 1958. Dirección: Nicholas Ray. Peripicias de un abogado y su amigo gangster... Presenta; Miguel Ángel González. Entradas: 3 €.

CHARLAS Y LITERATURA

Conferencia sobre el Parque del Mundo. Biblioteca Txantrea. 18 h. Con Félix Rey, de la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti. Entrada libre, previa inscripción en la biblioteca.

Recital poético-Presentación del poemario ‘Hasta el último verso’. Casa de la Juventud de Pamplona. 19.30 h. Autora: Ana Lizarbe. Entrada libre, tras retirar invitación.

Presentación libro ‘Guerra a la guerra’, de Ernst Friedrich. CNT Iruñea. 18 h. Alegato de anti-belicismo publicado en 1924. Presenta Ander Gondra, historiador del arte, antropólogo y co-editor en Sans Soleil Ediciones, que ha sacado esta obra del olvido.

CON NIÑOS

El viernes TBO: ‘Tras la pista’. Aula 1 Civican 18 h. A partir de 9 años. Con Sara Machuca, bibliotecaria. Acceso libre previa inscripción en: informacioncivican@fundacioncajanavarra.es o 948 222 444.

Taller: ‘The walking society’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 17:30 a 19:30 h. De 13 a 18 años. En torno a la exposición ‘Walking East’ de Hamish Fulton. Precio: 6 €.

‘El jardinero de la Galaxia’ + Cielo en Directo. Planetario. 18 h. 6 €.

‘Aroa eta mirariak’. Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 17:30 h. Mago Asier Kidam. Entrada gratuita tras retirar invitación.

VARIOS

IX Feria de Economía Solidaria. Actividad : 18 a 20 h Taller infantil Garai Montessori: Color y Densidad. 4 turnos. Es necesaria inscripción previa.

‘Programa URBAN’. Recinto ferial de San Fermín, parque La Runa. Hasta el 9 de abril. Sobre la e-Movilidad y el nuevo modelo de ‘Ciudad 30: Urbana, sostenible y segura’. Horario: 11 a 14.30 y 16 a 21 h. Entrada gratuita.

SEMANA SANTA

Pamplona - Traslado de La Dolorosa desde la iglesia de San Lorenzo a la Catedral. 20.45 h. Cofrades de la Hermandad de la Paz y la Caridad serán los encargados de portar el paso por la c/Mayor, San Saturnino, Plaza Consistorial, Mercaderes y Curia.

Tudela - Viernes de Dolores. 18:15 h. Encuentros musicales. Centro Lestonac. 19 h. X Concurso Pintura Escolares. Centro La Rúa. Entrega premios. 19:30 h. Concierto OSN.Teatro Gaztambide. 21 h. Catedral Tudela. Procesión de la Dolorosa.

Sábado 9 de abril

MÚSICA

‘The Electric Voice, music for voice and electronics’. Museo Universidad de Navarra-MUN. 19.30 h. Nicholas Isherwood es uno de los principales cantantes de música antigua y música contemporánea... Obras de J. Baboni Schilingi (Italia), A. Bilinska (Polonia), Juan José Eslava (España), S. Fallazadeh (Irán), L. Hue Trinh (Vietnam), R. Sigal (México). Estreno absoluto. Entradas: 14 y 16 €.

‘Lamentation-Consolation’. Iglesia PP Carmelitas, Pamplona. 20 h. Nordic Voices, grupo vocal a capella de seis voces de Oslo. Estreno mundial de la obra ‘Excpectans Expectavi’, con presencia de su compositor, David Bratlie. ‘Festival Música Sacra’. Entrada libre hasta completar aforo.

Coro de Cámara Aizaga: ‘O Crux, Spes Unica’. Capilla de San Fermín. 20.15 h. Concierto Semana Santa. Obras de Händel, Bach, Dubois, Kodaly, Soler, etc. Dirigido por Javier Echarri López, con Jorge Nicolás Manrique como organista, Jesús Urdániz como tenor solista y Julián Irulegui como bajo solista. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

Concierto Coro Divertimento. Iglesia Recoletas 19:30 h. Entrada libre.

Semana Suakai-’La música sí puede cambiar el mundo’. Gincana Camina con Música desde las 12 h.

‘La pasión’. Centro Artes Avenida de Cintruénigo. 20 h. Coral Virgen de la Paz de Cintruénigo, Grupo de Teatro Chapalangarra y Orquesta de Cámara Eduardo Hernández Asiain. Música del ‘Réquiem’ de Mozart y ‘Jesucristo Superstar’. Entradas: 5 €.

‘Alabanzas y Armonías’. Iglesia de Ntra. Sra. de Lourdes, Tudela. 20.15 h. Coro de Tudela Joaquín Gaztambide. Conjunto instrumental La Academia. María Pilar Mendizábal, directora. ‘Semana Santa 2022’.

Banda y Corales de Tafalla. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Agrupación Coral Tafallesa y Coral Tubala Uxoa pondrán las voces y la Banda de Música La Tafallesa acompañará con su música. Entradas: 3 €.

‘Nómade. Un viaje alrededor del mundo a través de la música’. Centro Cultural Avenida de Cascante. 19 h. Concierto de guitarra instrumental con Sebastián Pitré, compositor y músico argentino.Tango y folklore argentino, música brasilera, latinoamericana, española.... Entradas: 2 €. Organiza Ayto. y Estaciones Sonoras.

Josu Hernández presenta el disco ‘Celebrando 20 años con mis amig@s’. Teatro Ansoáin. 19 h. Boleros, jotas y rancheras. Con la colaboración de numerosos invitados. Además, se rendirá homenaje póstumo al cantante Roberto Aguilar, recientemente fallecido. Entradas: 10 €.

‘Flamenco sin sulfitos’. Kultur Etxea, Olazti-Olazagutía. 19 h. Al cante y guitarra, Agujetas Chico. Al baile, Beatriz Morales. A la percusión, Carlos Merino... Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €.

Concierto de Primavera-Banda de Música Recreo de Elizondo. Frontón Braulio Iriarte de Elizondo. 12 h.

Ismael Serrano presenta su disco ‘Seremos’. Baluarte. 20 h. Cantautor madrileño. Entradas: 35 y 38 €.

Gatibu. Zentral. 18:30 h. Sold out.

Kulto Kultibo + Senyor Oca. Sala Totem, Villava. 20 h. Rap. Entradas: anticipada: 10 € + gastos, taquilla 14 €.

Juárez. Txintxarri, Iruña. 20 h. Entradas: anticipada 10 €, taquilla 12 €.

El Tren. Café Bar Bigaroa. 20 h. Rock.

Vermout-Concierto blusero con Lorenzo Sánchez. Parque Municipal de Burlada. 13 h. Entrada libre.

Jo & Swiss Knife. Casa Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza, Los Arcos. 20 h. ‘Girando por Navarra’. Presentan ‘Unwanted’. Entradas: 5 €.

35 años Banda de Música Doinua: ‘Michael Jackson’. Auditorio Berriozar. 19 h. Recordarán quince temas del rey del pop. Entradas: 5 €.

‘Hipnofunk’ con Dr. J. Salón de actos del Castillo de Marcilla. 20 h.

DANZA

‘Impulso’. Casa de Cultura Beriáin. 19 h. Proyecto de Lucía Hidalgo, con Rafael Borja a la guitarra, Keko Galindo a la percusión e Israel Paz al cante. ‘IV Ciclo de Flamenco’. Entrada: 10 €.

TEATRO

Óscar Terol: ‘Mundos para lelos’. Teatro Gayarre. 20 h. “No existe el listo integral, ni el inteligente a tiempo completo, todos escondemos miserias y crucigramas sin resolver...”. Entradas: 18 a 20 €.

A.K.A (Also Known As). Casa de Cultura Huarte. 19 h. Monólogo de un adolescente adoptado que sufre una crisis de identidad... Entrada: 6 €.

‘La Reina del Arga’. Casa de Cultura Mª de Maeztu de Berrioplano (Artica). 19 h. Con Estefanía de Paz. Sobre la célebre funambulista pamplonesa… Entradas: anticipada 5 €, taquilla 6 €.

‘Hotel Flamingo’. Iortia Kultur Gunea (Altsasu). 19:30 h. Entradas: anticipada 12 €, taquilla 15 €.

‘Lucio, una reflexión escénica’. Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 h. The New Jazz Collective combinado con cómic, documental y la palabra de Lucio Urtubia, albañil y anarquista navarro ya fallecido. Al finalizar, coloquio. Entradas: anticipada 6 €, taquilla 8 €. Carné joven: 5 €.

CINE

‘Mandarinas’. Casa Juventud, Pamplona. 18 h. Estonia, 2013. De Zaza Urushadze. ‘#Cinetag’. Sobre guerra y amistad... Entrada libre previa retirada de invitación desde el viernes.

LITERATURA

Presentan libro euskera ‘Gorputz baten aztarnak elurretan’. Biblioteca de Navarra. 12 h. Autora: Iosune de Goñi García. Presenta: Leire Alonso.

CON NIÑOS

Teatro para bebés: ‘Ludens’. Civivox Jus la Rocha. 10.30 y 12.30 h. ConTeatro Tyl Tyl. Entradas: 3 €, previa inscripción tfno. 010, red Civivox o www.pamplonaescultura.es.

‘Dzist-Dzast!’. Escuela Navarra de Teatro. 19 h. Texto Ganador Concurso de Textos Teatrales para Público Infantil 2021 (Mod. Euskera). Autor: Pablo Barrio. Historia de tres mujeres de generaciones diferentes que viven juntas... Trabajo gestual, máscaras... Desde 6 años. Entradas: 6 €. Grupos a partir de 5 personas: 5 €.

‘Feria Tecnociencia Azoka 2022’. Baluarte. Organiza: Planeta STEM-Planetario. Proyectos de ciencia y tecnología desarrollados por alumnado y docentes navarros y otras entidades... 10 a 14 h. Gratis.

‘PLANETEC De la tierra al universo’. Planetario de Pamplona. 12 h. Todos públicos. Entradas: 7 €.

¿Dónde está el eguzkilore? + Cielo en Directo. Planetario. 16:30 h. 6 €.

Sesión Especial ‘Calendario’. Planetario. 18 h. Mayores 7 años. 7 €.

‘Parque Lleno’. Civican. 11 h euskera y 12 h castellano. Cuentacuentos con Euri Artean para abrir nuestros corazones a la acogida... Promueve ONG Alboan. Entrada gratuita. Recoger invitación desde 15 min. antes.

Taller infantil: ‘Mi primer retrato de carbón’. MUN. 10:30 a 13 h. Niños/as 5 a 12 años. Basado en la obra fotográfica de Ortiz Echagüe. 6 €.

‘Clownfinada’. Casa de Cultura de Villava. 20 h. Kilimak Teatro y Work In Progress. Estreno. Clown sobre el confinamiento... Entradas: 5 €.

‘Los Rockolas TV’. Salón Julián Aranaz, Cadreita. 18 h. Música infantil. ‘Primavera Cultural’. Entrada: 3 €.

VARIOS

Visita guiada al Parque del Mundo. Biblioteca Txantrea, 10 h. Con Félix Rey. Previa inscripción en biblioteca.

IX Feria Economía Solidaria. Actividades: 11 a 14 h Juegos colaborativos de medicusmundi. Sin inscripción. 12 y 13 h Marionetas Mundinovi. 2 pases. 11.30 y 12.30 h Taller Serigrafía. 2 turnos. Inscripción previa. 12.30 h Ener-Spinning Foro Energía Geltoki. Trae bici. 12.30 a 14.30 h VermutREAS. 17.30-19.30 h.Taller Pintar con Plantas. Inscripción previa.

Laboratorio: ‘Programa tu guitarra electrónica’. Aula 3 Civican. 18 h. Desde 12 años. Con Juan Carlos Bravo, ingeniero. Previa inscripción.

Domingo 10 de abril

MÚSICA

‘Gran Miserere’ de Hilarión Eslava. Baluarte. 20 h. ‘Festival Música Sacra’. Coro Sinfónico de la Federación de Coros de Navarra y Joven Orquesta de Pamplona. También la soprano Cristina Sevillano, la alto Lucía Gómez, el tenor José Luis Sola y el bajo Iñaki Fresán. Entradas: 10 €.

La Pamplonesa: ‘Homenaje a Pablo Sorozábal’. Teatro Gayarre. 12 h. En el 125 aniversario del nacimiento del compositor vasco. Entradas: 4 €.

Aula de Canto del CSMN. Nuevo Casino Principal, Pamplona. 12 h. Dirige la profesora Carmen Arbizu. Arias de ópera, romanzas de zarzuela, dúos y tríos, de Mozart, Beethoven, Puccini, etc. Canto: María Ruiz, Julia Blasco, Nerea González, Imanol Gamboa, Petri Aryton. Pianista: Leyre Lisarri. Escena: Mercedes Castaño.

Semana Suakai. Kalejira Suakai “de vermú por lo viejo” desde 12 h.

‘La pasión’. Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 18.30 h. Entrada: 5 €.

Concierto Sacro Coral San Miguel de Aoiz. Iglesia San Miguel de Aoiz. 19 h. Director: Sergi Moreno La-Salle.

Eurosinfónico Band Concert. Polideportivo Murchante. 18.30 h. A. Banda Joven (62 músicos), más las voces de Ángel Bellido, Aisha Bordas, Kevin Coll y Laia Benaches. Las mejores canciones de Eurovisión. Director: Víctor Cornago. Arreglos musicales: Francisco Andreu. Entradas: 3 €.

Supersuckers + Tobogán. Zentral Pamplona. 19.30 h. Entradas: anticipada 18 € + gastos.

Moscow Death Brigade. Sala Totem, Villava. 20 h. Entradas: anticipada: 12 € + gastos, taquilla 15 €.

TEATRO

‘Hotel Flamingo’. Casa Cultura Valle de Aranguren (Mutilva). 19 h. 6 €.

‘Aporofobia Stop’. Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 19 h. Entrada libre previa recogida de invitaciones.

‘Con los ojos abiertos’. CP Francisco Arbeloa e IESO Reyno, Azagra. 19:15 h. Con Iluna. Entradas: 6 €.

‘Vengo del mar’. Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra. 18:30 h. Camerino Teatro. Entradas: 5 €

‘El Dragón’. Auditorio Ribaforada.18 h. Grupo de Teatro IES Valle del Ebro. Entradas: 5 €. Fila Joven: 2 €

‘Eresia Lurra arin bekizu, ama’. Casa de Cultura de Villava. 19:30 h. Teatro en euskera sobre el duelo dirigido por Oier Zuñiga. Entradas: 4 €.

‘Lehendakari Gaia/El Candidato’. Kultur Etxea Irurtzun. 19:30 h. Iker Galartza eta Zuhaitz Gurrutxaga. 8 €.

CON NIÑOS

‘Txus & Txu’. Centro Cultural Noáin. 18 h. Trokolo Teatro. Entradas: 3 €.

‘Pinocchio, eldarniozko istorioa’. Kultur Etxea Olazti-Olazagutía. 17 h. Titiriguiri.Títeres. Aurrezko prezioa: 3 €, Lehiatila prezioa: 3,50 €.