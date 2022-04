La catástrofe climática es inevitable

Los científicos agrupados en el IPCC (Panel de Expertos sobre Cambio Climático) de Naciones Unidas alertaron este lunes de que el “punto máximo” de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el carbono y el metano, debe llegar en 2025, según todos los escenarios para evitar un aumento de la temperatura que tendría efectos catastróficos para la humanidad. Esto quiere decir que dentro de tres años la reducción de emisiones dañinas debe ser consistente y real. Aún así “es casi inevitable” que superemos temporalmente este umbral de temperatura de los 1,5ºC con respecto a la era preindustrial fijada en el Acuerdo de París. “Los próximos años serán críticos”, advierte el científico Ramón Pichs-Madruga, durante la presentación del IPCC. El informe es claro, repiten sus autores: si no se actúa hoy, y no mañana, no se alcanzará el objetivo de no sobrepasar los 1,5ºC.

En la presentación el secretario general de la ONU, António Guterres fue crítico, como suele serlo ante la evidencia científica y la inacción de los gobiernos y las corporaciones. “Este informe es una letanía de promesas climáticas incumplidas”, de “promesas vacías que nos ponen firmemente en el camino hacia el final de un mundo habitable. Estamos en una vía rápida hacia el desastre climático”. Enumeró las catástrofes: ciudades bajo el agua, tormentas aterradoras, escasez generalizada de agua, extinción de un millón de especies de plantas y animales. “No es ficción ni exageración”, advirtió.

Pero el informe es también una poderosa evidencia de que tenemos un gran potencial para mitigar el cambio climático, añadió, si se toman las medidas concretas necesarias para esa disminución de emisiones y siempre que en los siguientes cinco años, de 2026 a 2030, los gases de efecto invernadero se reduzcan una cuarta parte y sigan bajando los años siguientes. “La temperatura global se estabilizará cuando las emisiones de dióxido de carbono alcancen el cero neto”. Lograr las “cero emisiones netas”, implica todos los sectores de la energía, no solo la electricidad.

La guerra de Ucrania, dice el presidente del IPCC Hoesung Lee, con su drama humano dentro del territorio ocupado por los rusos como en los países donde habrá un impacto en el precio de los alimentos y el combustible, podría “acelerar” la reducción de la energía fósil hacia una “transición verde”.

En el documento de casi 3.000 páginas, los científicos que trabajaron en el Sexto Reporte de Evaluación hacen un resumen para los responsables de tomar decisiones políticas. “Hay políticas, regulaciones e instrumentos de mercado que están demostrando ser efectivos”, sostuvo Hoesung Lee, presidente del IPCC. “Si estos se amplían y se aplican de manera más amplia y equitativa, pueden respaldar reducciones profundas de emisiones y estimular la innovación”. Entre las políticas inmediatas que recomiendan están migrar hacia la energía solar, cuyos costos han disminuido un 85% desde 2010, y el desarrollo de plantas de hidrógeno. Al aumentar el uso de energías renovables, se reducirá el uso del combustible fósil. Si esa transición es efectiva, podría disminuir entre un 40% y un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En cuanto a los métodos para incentivar el cambio de modelo, en el informe se mencionan los “impuestos al carbono”, que resultan “efectivas para reducir las emisiones y que mejoran la calidad del aire”. Entre los que tienen menos “proporción de emisiones” gravadas con un impuesto está España, con un 3%, mientras que en California y en regiones como Sudamérica pueden llegar al 80%. Los científicos notaron también que los subsidios a combustibles fósiles impide la “seguridad energética” de depender de las fuentes energéticas locales.

España, no obstante, es uno de los países que ha establecido objetivos de “cero emisiones netas”en la ley, junto a otra docena de países. Las formas de lograr la anulación de los gases de efecto invernadero se discuten, y en algunos casos han sido aprobadas, en 131 países, dice el reporte, “que cubre el 72% de las emisiones globales”. Sin embargo participa de manera activa en el comercio de emisiones. Identifican los científico de la ONU que un 40% de su huella de carbono es importada, igual de Alemania o Francia.

Esa transferencia de emisiones significa que se “subcontrata” a países en desarrollo su “producción intensiva de carbono”, un fenómeno comercial asociado a la “mano de obra barata” y “materia prima barata”. Esos países “exportadores de CO2” actúan como “refugios de contaminación”. Si esa transferencia de carbono se redujo desde 2006, fue por la mejora de las tecnologías y no por la reducción del consumo de los países desarrollados.

Los científicos advierten de que actividades como “la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra pueden proporcionar reducciones de emisiones a gran escala”. En cuanto a la construcción, responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales, el foco está en los procesos de producción de “los materiales clásicos”, como acero, y en el reciclaje y reuso de esos materiales.

EL 99% RESPIRAMOS AIRE CONTAMINADO

La OMS ha ajustado sus parámetros de vigilancia de la calidad del aire que respira la población mundial. Para ofrecer conclusiones más certeras de cómo la contaminación afecta realmente a la salud de los ciudadanos, ha incluido en sus mediciones los niveles de dióxido de nitrógeno y de las partículas finas de menos de 10 micras (PM10). Las conclusiones no son nada buenas.

Tras obtener datos de 6.000 ciudades de 117 países, concluye que el 99% de la población mundial “respira aire que excede los límites de calidad de la OMS y amenaza su salud”. En prácticamente todos, las personas inhalan niveles “nocivos para la salud de partículas finas y dióxido de nitrógeno”, aunque para los expertos los habitantes de países de ingresos medios y bajos sufren las exposiciones más altas.

La OMS advierte de que el daño que la contaminación del aire causa al cuerpo humano ha crecido rápidamente, incluso en niveles bajos. Los expertos alertan de que las partículas en suspensión, especialmente las PM2.5, son capaces de penetrar en los pulmones y de ahí pasar al torrente sanguíneo, “causando impactos cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorios”. El dióxido de nitrógeno está asociado a enfermedades respiratorias, sobre todo asma.

Para María Neira, directora del departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, “tras sobrevivir a una pandemia es inaceptable tener 7 millones de muertes prevenibles e incontables años de buena salud perdidos, también prevenibles, debido a la contaminación del aire”.