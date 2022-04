Jugando de niña en los bosques de Ultzama

No importa las veces que haya leído el texto que le entregan para ilustrar. “Lo olvido y hago la ilustración desde mí. Si no, trabajaría desde la voz del escritor o de la escritora del texto, desde un lugar que no es el mío, y necesito hablar desde mi voz”, argumenta. En este caso,(Eltzaburu, 5 de noviembre de 1985) tuvo muy claro que ese desde ella era su infancia en Ultzama . Se refiere a laque ha elegido y que forma parte de Arbolidades. Es el poemario con el que el autor segovianoganó en 2019 el Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para niñas y niños y que la editorial Kalandraka pidió a Mutuberria que ilustrara. Y ella tomó la decisión de crear una historia paralela, la de una niña, a la que se ve crecer y en distintos momentos de su vida, cada uno protagonizado por el árbol del poema correspondiente.