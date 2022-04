Arranca la Trombone Week en el Conservatorio Superior de Música de Navarra

Arranca la primera ‘Trombone Week’ impulsada por el Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN). Una semana de actividades en torno al trombón que arrancan con una Jam Session en Intermezzo de la Ciudad de la Música el próximo lunes 4 de abril a las 19:00 y que contará con la presencia de una de las figuras más importantes de la escena del latin jazz internacional el trombonista neoyorquino Luis Bonilla.

La clausura será un concierto final que se va llevar a cabo en colaboración el comité español de ACNUR (Agencia para los refugiados de la ONU) que además de numerosos trombonistas y el profesorado encargado de la organización de la semana del trombón contará con la voz invitada de Lisa Bajrak joven cantante de jazz que recientemente ha llegado a Navarra huyendo de la invasión Rusa en su Ucrania natal.

El concierto de clausura será el viernes 8 de abril a las 17:00 en el auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la música.

Se ha diseñado una semana de actividades variadas diseñadas tanto para trombonistas profesionales o en sus últimos cursos de formación como para todos aquellos que empiezan con este instrumento.

Conciertos, Jam Session, Big Band, talleres de improvisación, calentamientos técnicos, encuentros informales y clases magistrales conforman una programación que cuenta con dos invitados de excepción como son Luis Bonilla, solista internacional especializado en Latin Jazz y Santiago Blanco trombón solista de la Orquesta Sinfónica de Navarra.

La organización de la Trombone Week corre a cargo del profesorado de trombón del CSMN en colaboración con sus colegas del Conservatorio Profesional ‘Pablo Sarasate’ de Pamplona y del de la Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona. Para poder asistir hay que inscribirse en tromboneweek@gmail.com.

Luis Bonilla es sin duda uno de los trombonistas más relevantes en la escena del jazz internacional. Afincado en Nueva York y con ascendencia en Costa Rica es una de las primeras figuras del trombón moderno.

Por citar algunos nombres en su currículum ha tocado con músicos como McCoy Tyner, Dizzy Gillespie, Tom Harrell, Freddie Hubbard, Astrud Gilberto, Willie Colón, y Toshiko Akiyoshi. Miembro de la Mingus Big Band y The Jazz at Lincoln Center Afro Cuban Jazz Orchestra.

En otros ámbitos musicales forma parte de las bandas de Lester Bowie, Tito Nieves, Phil Collins, Tony Bennett, Alejandro Sanz, Diana Ross, Marc Anthony, La India, y Mary J. Blige. Galardonado en los Grammy Awards y por las revistas Downbeat Magazine y JazzTimes. Ha sido profesor en Manhattan School of Music, Temple University, y The New England Conservatory.

En la actualidad es profesor en la University of Music and Performing Arts Graz, también conocida como Kunstuniversität Graz (KUG) en Austria.

Santiago Blanco es Titulado Superior por el Conservatorio de Vigo. Posteriormente amplia su formación en Chicago (EEUU), cursando un “Máster en Estudios Orquestales” en la Roosevelt University y un “Diploma en Interpretación” en la Northwestern University, instituciones donde estudia con los trombonistas de la Orquesta Sinfónica de Chicago, Jay Friedman, Michael Mulcahy, Charles Vernon y con Peter Ellefson.

Ha colaborado con orquestas de renombre como la Chicago Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquestra Nacional do Porto (Portugal) o la Orquestra de la Comunitat Valenciana, y ha formado parte de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, Civic Orchestra of Chicago, Music Masters Course Orchestra (Japón) y Festival Junger Künstler de Bayreuth (Alemania).

Como solista, caben destacar sus interpretaciones del “Concertino” de F. David acompañado por la Orquesta Sinfónica de Galicia y por la Roosevelt University Symphony Orchestra, el “Concerto” de Nino Rota con la Orquesta Sinfónica de Navarra y del “Concerto” de Launy Gröndahl con la Orquesta Clásica de Vigo.

Actualmente, Santiago es Trombón Solista de la Orquesta Sinfónica de Navarra y Artista de la marca estadounidense “Greenhoe”.