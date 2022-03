Rosalía incluye a Amaia entre sus "motomamis"

Rosalía ha hecho pública una ecléctica lista de canciones de "motomamis", en referencia al título de su último disco, en la que incluye a Patti Smith, Amaia, La Zowi, Niña Pastori, Bad Gyal, Madonna, Tokischa o María Callas, pero deja fuera a La Mala Rodríguez, que se autodefine como su mamá. ha hecho pública una ecléctica lista de canciones de "motomamis", en referencia al título de su último disco, en la que incluye a Patti Smith,, La Zowi, Niña Pastori, Bad Gyal, Madonna, Tokischa o María Callas, pero deja fuera a La Mala Rodríguez, que se autodefine como su mamá.

El pasado febrero la rapera colgaba en redes fotos suyas con motos en referencia a los temas que se iban conociendo del disco "Motomami" y cuando le preguntaron si había dejado atrás rencores -en su momento acusó a Rosalía de apropiación cultural- contestó "¿Qué rencor? Soy su mamá", junto a un corazón.

Al margen, la lista que Rosalía ha colgado en Spotify, de 4,19 horas y 71 canciones, es una muestra de sus influencias musicales, algunas de ellas plasmadas en "Motomami", un álbum de carácter experimental que está batiendo récords y en el que aborda desde el reguetón clásico, al flamenco, boleros, el verbo rápido de las raperas estadounidenses o los interludios jazzísticos.

"MotomamiSS$" se abre con el surrealismo pop de "Bunny is a rider", de Caroline Polachek, y se cierra con "Venus as a boy" de Björk, tras pasar por muchas estrellas negras como Beyoncé ("Partition"), MIA ("Bring the Noize") o Rihanna ("Kiss it better").

Entre medias, hay hueco para los sonidos flamencos de Lole y Manuel ("Todo es de color"), Estrella Morente ("Bulerías of the bola"), Niña Pastori ("Válgame Dios"), Falete ("SOS"), o para los brasileños de Mayra Andrade ("Morena, menina linda").

Clásicas como Chavela Vargas ("La llorona"), Janis Joplin ("Cry baby") o Nina Simone ("Cosi ti amo") conviven además en esta lista con la música urbana de Lil'Kim ("Suck my dick"), Las Chuches ("Chicas guerreras") o La Gooni Chunga ("No quieres lío").