Miguel Ríos deja claro en Pamplona que los viejos rockeros nunca mueren

Miguel Ríos, plantaba su poderosa percha -ya nos gustaría a todos estar así a los 77-, de nuevo en Y sí, señoras y señores, ese veterano de 77, ese señor del rock que se llamaplantaba su poderosa percha -ya nos gustaría a todos estar así a los 77-, de nuevo en Pamplona este sábado, cazadora de cuero negro en ristre y con José Nortes (guitarras y coros), Luis Prado (piano y guitarra), Manu Clavijo (violín y coros) y Gabi Pérez (mandolina, banjo y Pedal Steel guitar).

Y aunque fuera en poderoso acústico a su espalda la mitad de sus huestes dibujaban rock y la otra mitad country-blues en una simbiosis perfecta. Sin sección rítmica (ni bajo, ni batería) aquel combo no perdía ni un ápice de swing, ni de potencia. Miguel además conminaba al respetable a que se convirtiera en la percusión haciendo palmas. Así que se lanzaron a por el concierto con 'Los niños del rock' y después con 'Bienvenidos', que en acústico sonó con toda la fortaleza intacta "buenas noches bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche".

Miguel demostraba un poderío vocal muy grande y el desgaste de las cuerdas lo convertía en valor añadido de una interpretación con muchos matices... Tuvo palabras por supuesto para agradecer el apoyo y el civismo de Pamplona al acogerle así "desde el calor y la responsabilidad de las mascarillas". Y se deshizo en elogios hacia "esas chistorras que me he comido". "Por favor qué placer, antes no daba importancia a las cosas así". Tenía ganas de sacar -parar, exorcizar y sacudirse- al diablo de la guerra. Y así se lanzó a cantar a capella, sin los suyos, una canción contra lo que está sucediendo en Ucrania "Por favor, basta ya de guerras... No, no y no". Fue un momento tremendo de un rockero curtido, tan sereno como comprometido.

Después llegó el momento de presumir de que él ha nacido en dos ciudades e interpretó 'Memphis/Granada', un hermoso ejemplo de su último disco en el que logra la simbiosis perfecta entre el rock, el blues y el country.

Ya estaba lanzado pero quiso medir bien las intensidades emocionales y ofreció una de las primeras canciones de su carrera, 'Maruxela'.

Y continuó presentando canciones de su nuevo álbum 'Un largo tiempo' aprovechando para rememorar la leyenda de Robert Johnsson. "Ya saben, el mejor guitarrista de blues de todos los tiempos que dicen que lo era porque había vendido su alma al diablo, aunque yo le digo a Belcebú que se la quiero vender, pero no aparece nunca y sí que me gustaría ser el mejor el cantante de rock..", reía feliz. "Es que los músicos más top de mi generación -Keith Richards, Joaquín Sabina- ya no piden limusinas sino una UVI móvil". Interpretó 'Cruce de Caminos' en homenaje a Johnsson y antes habían interpretado la mediterránea 'Por San Joan'.

Siempre andando en los comentarios por la cuerda floja de la historia, pero con humor e ironía interpretó una bella versión de 'Alabama Moon' con Gabi dibujando con fortaleza en la mandolina y con permiso de los poderosos punteos de Nortes en las guitarras acústicas, los solos de violín de Manu o del piano de Luis. Todos Iban teniendo momentazos instrumentales con el beneplácito y buen criterio de Miguel que disfrutaba de ellos como un chaval.

Y siguieron a por todas con la historia del "bandidazo" Jesse James. Después interpretaron 'La vida en la frontera' y luego tuvo unas palabras para recodar al pueblo saharaui. "Pero qué les estamos haciendo con lo que han sufrido... ciudadanos de Navarra, tenemos que reaccionar, no más fronteras".

Con la compañía de piano y violín interpretó con un sentimiento realmente intenso y emocionante esa gran oda del cambio por el futuro de la humanidad que es 'Todo a pulmón'. Después recordó al gran poeta Ángel González, emocionado, porque "Ángel era la misma historia de la humanidad".

Una de las canciones que escribió en su día para su hija Lua, 'No estás sola', se la dedicó a todas las mujeres que sufren la violencia machista. "Por favor, llamad al 016 y mandad a la mierda al cabrón".

Al interpretar el tema que da título a su disco 'Un largo tiempo' recordó que está dedicada a las "chicas" de su generación... Llegó el momento de 'El blues del autobús', que fue perfectamente seguido y coreado por toda la concurrencia. Y justo a continuación llegó la vida misma con su realidad, "porque los 77 años señores es lo que tienen y la próstata es la próstata...". Miguel se retiró para que sus compañeros tocaran una canción con la voz de Manu Clavijo como protagonista. Y después otra de Luis Prado.

Con la vuelta de Miguel al escenario llegó el momento de 'Año 2000', "un mundo en el que no habrá vida en el planeta" con el reconocimiento de lo que ha ido sucediendo hasta llegar la pandemia, momento en el que junto a José Nortes compuso 'La estirpe de Cain' y la presentaba en Pamplona.

Miguel seguía agradeciendo "por darme de nuevo la oportunidad. Sí, es en acústico, pero es rock&roll en español" y así comenzó con 'Rock & roll boomerang' con solos de todos sus músicos.

Era la hora de la despedida. Todo Baluarte se puso en pie. Incluso se oyó un "gracias papá".

Volvieron, claro, e interpretaron 'El río', 'Santa Lucía'... momentos de maestría, entrega total y bellos coros. "No estamos en un valle de lágrimas, estamos en un valle de luz, y depende de nosotros". Era el final, el 'Himno a la alegría'. Todos los momentos del boss español que por supuesto morirá con las botas puestas... ¿alguien lo duda?