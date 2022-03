El artista inglés Hamish Fulton lleva hasta el MUN la importancia de la naturaleza en el Camino de Santiago

Museo Universidad de Navarra ha presentado este jueves ante los medios la exposición 'Walking East'. El acto ha contado con la presencia del artista inglés, Hamish Fulton, de su comisario, Pep Benlloch, y de uno de los directores artísticos del Museo, Valentín Vallhonrat. Entre el público se encontraban también Santiago Olmos -director del CGAC, Centre Galego de Arte Contemporánea, institución coproductora de la muestra-, Mira Bernabé -de la galería madrileña Mira 1, representante del artista. Elha presentado este jueves ante los medios la. El acto ha contado con la presencia del artista inglés,, de su comisario,, y de uno de los directores artísticos del Museo,. Entre el público se encontraban también Santiago Olmos -director del CGAC, Centre Galego de Arte Contemporánea, institución coproductora de la muestra-, Mira Bernabé -de la galería madrileña Mira 1, representante del artista.

recorrido del Camino partiendo desde Finisterre, en dirección a Santiago de Compostela, y su continuación hacia Pamplona y Roncesvalles, a través de los Pirineos hasta llegar a Hendaya. Además, obras de otras caminatas y épocas del artista permiten contemplar la evolución de su trayectoria e inquietud artística.

“La línea base de mi trabajo vital es transmitir la importancia de la naturaleza” afirmó el artista. “El arte que vamos a ver en esta exposición tiene relación con dos actividades. La primera es la experiencia física de estar andando por distintas zonas, incluso por las salas de la exposición. La segunda es la materialización de pensamientos y sensaciones que experimenté mientras recorría esas zonas.” El artista es consciente de que la gente que ve su trabajo no percibe exactamente la caminata que refleja y siempre requiere de la imaginación del espectador, que trata de figurarse ese camino, para completar su significado.

FORMAS DE REPRESENTACIÓN

La exposición recoge obras que utilizan diversas formas de representación. Primero, grandes murales de pared con texto recogen caminatas de corta duración, de una hora, que fueron realizadas de forma colectiva y en entornos urbanos. Estos murales los puede encontrar el visitante principalmente en la Sala Fundación “La Caixa”.

La sala Torre dispone de distintas series fotográficas de edición limitada. La primera, una serie de imágenes y materiales que documentan los puntos altos y bajos en distintos lugares de los hemisferios norte y sur. Se trata de un material mucho más pequeño en escala, que recoge experiencias de dimensiones mucho mayores.

La serie con piezas de madera describen visual, breve y específicamente caminatas de larga duración e incorporan textos acerca del caminar que las origina.

En la evolución de las obras del artista, desde los años 70 hasta la actualidad, puede verse una depuración de los soportes. Tras los inicios reflejados en fotografías y acompañadas de pequeños textos descriptivos, su trabajo ha ido evolucionando hacia la eliminación de la imagen centrándose en palabras.

Para Fulton, a la hora de hacer una exposición, es importante la comparación entre la fotografía y el texto, lo que permite nuevas relaciones. “Pero la coexistencia es algo que me gusta(...) El propósito no es eliminar la foto y dejar el texto, sino que quería comparar ambos medios. La foto define el lugar de una forma muy rápida e inmediata. Y en los murales no describe nada, no sabemos qué aspecto tiene la fotografía, o la caminata que los motivaron”.

EL CAMINO AL REVÉS

¿Por qué hacer el camino al revés? El artista afirma que en el medievo todos los que recorrían la Ruta Jacobea hacían su camino desde su casa hasta Santiago y luego volvían, un camino en ambos sentidos. Hoy, la gente decide ir a Santiago desde donde esté y regresa a casa por otros medios, no se cierra el círculo, no hay un paseo completo.

“Soy un artista que camina, no un peregrino” y ello se ve en que el peregrino recorre de forma personal e individual un camino que ya está trazado. El peregrino tiene una enorme importancia para sí mismo y realiza un camino diseñado por todos. En el caso de Hamish Fulton, la selección de la ruta “al revés” une puntos de caminatas anteriores que tienen sentido en su trabajo.

PREOCUPACIONES DE UN ARTISTA CAMINANTE

El pasado de los imperios, el Brexit, la peregrinación, las migraciones, los refugiados, los caminos individuales y colectivos, la ecología y la crisis climática… Son elementos presentes, que se reflejan en la obra de este artista caminante y que forman parte de sus preocupaciones. Por ejemplo, los mapas que se muestran en sus obras no muestran líneas de fronteras. En opinión del artista “las fronteras, como constructo humano, hacen separaciones, aíslan, restan libertad al caminante y le alejan de la unidad del paisaje que experimenta cuando se recorre a pie.”

La tecnología interpone un filtro entre la persona y la experiencia. Es muy distinto experimentar la naturaleza de primera mano o verla en una película documental. Para Fulton, toda esta tecnología no podría haber surgido si se hubiera dado importancia a toda forma de vida, todos estos inventos sólo benefician a los seres humanos. “Creo que el año pasado fue increíble en lo que se refiere a crisis ecológicas del planeta.”

AGRADECIMIENTO

“Esta exposición, ha afirmado Pep Benlloch, ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas y centros que han contribuido, en momentos muy complicados como los del año pasado, a la realización de este proyecto. El comisario es un mediador o acompañante del artista y de los fondos. El diálogo constante entre la institución, el comisario y el artista hace que los proyectos se acerquen al espectador, proyectos que expresan de una manera rotunda lo que el artista desea decir.”

A este agradecimiento se ha sumado el artista que ayer celebró dos paseos comunitarios muy diferentes, uno en el Campus y otro en la ciudad. En el primero, Walking in Every Direction, el artista propuso a un público mayoritariamente joven un caminar rápido en todas direcciones, ocupando todo el espacio. En el segundo, SLOWALK, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, los participantes recorrieron 6 metros en una hora. Es a través de estas ideas que el artista ha querido trasladar la experiencia al visitante de la exposición más allá de las salas. “El resultado es siempre imprevisible”, afirma.

Esta es la invitación del artista a la exposición Walking East: que el visitante pasee y se convierta en espectador y caminante al mismo tiempo.

La muestra ocupará la Sala Fundación “La Caixa”, en la planta 0, y la Sala Torre del Museo Universidad de Navarra desde el 24 de marzo hasta el 4 de septiembre de 2022. El Museo organiza en torno a esta exposición diversas actividades complementarias.