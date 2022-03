Calvo Buttini combina ficción y documental en su película sobre Emilia Pardo Bazán

No pensaba Miguel Ángel Calvo Buttini hacer otro documental, después de haber grabado 'El siglo de Galdós' en el centenario de la muerte del escritor, pero la actriz Pilar Gómez, que interpretaba un monólogo sobre Emilia Pardo Bazán en el Teatro del Barrio de Madrid, le invitó a verlo en persona en enero del año pasado y al director tudelano se le encendió una luz. “Galdós se contaba en un orden cronológico y al ver el monólogo de Emilia vi que tenía una estructura que me gustaba más”, explica Calvo Buttini. “La obra cuenta cómo Pardo Bazán va a la Real Academia Española a pedir explicaciones de por qué no le admiten y eso ayuda a ir de un lado a otro de su vida”, añade el cineasta. Es decir, que se lanzó a adaptar esa obra, 'Emilia', al formato audiovisual, con su productora Salto de Eje PC y la murciana Twin Freaks Studio. Además ha entrado en el proyecto el Ayuntamiento de Madrid, Telemadrid y la Región de Murcia.

Pilar Gómez, que ganó el premio Max a la mejor actriz protagonista por este papel, vuelve a meterse en la piel de la escritora gallega en ese discurso ficticio ante los académicos de la lengua en las postrimerías del siglo XIX, cuando no era tan fácil para una escritora ser ella misma.

salto de eje pc

La película de Galdós era un formato de documental más ortodoxo, en la que Buttini intercalaba breves partes de recreación con actores, pero aquí va más allá. “Emilia me permitía jugar más con lo que a mí me gusta, con esa estructura del monólogo y el formato documental que utiliza archivos, entrevistas y localizaciones en las que estuvo ella en vida”, apunta. El texto de la obra es de Anna R. Costa y Noelia Adánez.

El rodaje arrancó el 13 de diciembre con algunos planos recurso pero tuvieron que parar por la pandemia. Ahora han reactivado el trabajo con el grueso del rodaje, que acabará el 2 de abril. De momento han pasado por diferentes localizaciones de Madrid y Galicia, la casa museo en A Coruña, el balneario de Mondáriz en Pontevedra o la Fundación de Fernando Castro de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Esta semana trabajan en el plató para la ficción y el sábado seguirán en el Ateneo de Madrid para continuar la semana que viene en el paraninfo de la Universidad Complutense, el Museo Lázaro Galdiano y también otras localizaciones de Murcia.

El personaje, una de las intelectuales más importantes en la España de la época, feminista, y autora entre otras de Los pazos de Ulloa, es un filón. “Contradicciones tenemos todos, es verdad que era una mujer conservadora, católica, pero hay que situar la historia, estamos hablando del papel de la mujer en el siglo XIX, era algo completamente surrealista y peleó por ello”, explica Calvo Buttini.

Entre las entrevistas que formarán parte de la película, pasarán por la pantalla una de sus biógrafas, Eva Acosta; la escritora Marta Sanz; la escritora gallega Marilar Aleixandre; el bibliotecario del Ateneo; Inés Fernández Ordoñez, de la Real Academia de la Historia; la directora del Museo Salcillo, la cocinera María Gómez, que elabora una receta de Pardo Bazán; la catedrática experta en género Nerea Aresti, y la conservadora de la casa museo, Xulia Santiso. El estreno está previsto para finales de año.

Se da la circunstancia de que el protagonista de su anterior documental y la actual dejaron para la posteridad unas cartas fogosas que reflejaban su relación de amantes. “Tenían una correspondencia muy interesante, no se cortaban un pelo; algo saldrá, igual que salío en Galdós”, apunta Calvo Buttini. “Emilia era una mujer que se casó, tuvo tres niños, se separó -que en esa época no se podía pero se lo concedieron- y luego hizo su vida, tuvo relación con Galdós pero también con más gente, con Lázaro Galdiano, que es navarro, y tuvo sus historias”, explica el director.

salto de eje pc

Calvo Buttini prepara además su próxima película, producida por Twin Freaks Studio, que se titula 'Radical'. “Está financiándose, va por buen camino, y trata sobre un atentado que ocurre en un restaurante, no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora”, adelanta el cineasta.