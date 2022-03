Un año entero con Alicia

Solo le faltó tirar el ratón del ordenador por la ventana. Literal. Había sido un trabajo “muy duro”, de un año, con un último mes de diez y doce horas de dibujo diario. “Mis amigos, que me vieron realmente agobiado, hasta me felicitaron cuando terminé”. Y Jesús Sotés Vicente (Pamplona, 6 de julio de 1969) se echa a reír. Porque no ha pasado tanto tiempo de aquello, unos nueve meses, y es capaz de notar todavía el alivio que sintió al dar carpetazo a aquel proyecto, grande, del que por otra parte se siente orgulloso: ilustrar el cuento Alicia en el país de las maravillas. Formaba parte de una colección de libros infantiles y Sotés recibió el encargo de este cuento desde la editorial inglesa que preparaba y diseñaba la colección para un cliente chino.

Resultaron unas 60 ilustraciones las que tuvo que dibujar, a doble página, a una página (como la de aquí), ilustraciones más pequeñas, detalles florales... y todo con el ratón, del que resultan figuras hierática y simplificadas, “lo que tiene su encanto”. Aquello implicaba que en el movimiento a pulso del ratón sobre la alfombrilla debiera dibujar la cara de Alicia -“un circulito”-, la nariz -“una punta”-, el flequillo -“medio semicírculo”-... “Y así todo: cada cosa, una pieza. Una auténtica locura”, rememora sobre el control que exige trabajar con este elemento. Pero reconoce que había sido él solo quien se había metido en la boca del lobo: no había dado el paso a las herramientas digitales de última generación “un poco por miedo, por desidia, porque lo que hacía funcionaba...” . “Pero al desarrollar este proyecto tan grande me lo planteé de verdad. Me sentía atrapado en mis propias decisiones, y este trabajo fue el punto de inflexión: nunca más iba a desarrollar un proyecto de esta manera, con el ratón, salvo que lo considerara en un momento concreto”. Así que el siguiente paso fue comprar una tableta gráfica, de modo que lo que dibuja en ella con un lápiz óptico se traslada a la pantalla del ordenador, teniendo él el control igual que el lápiz sobre el papel.

Al mirar ahora la ilustración, Sotés, centrado en el mercado inglés y estadounidense en trabajos editoriales, publicitarios y de prensa (The Guardian, The Boston Globe, Radio Times, Angels on Earth, Hermès Paris, British Airways...), no puede esconder que le gusta mucho. “Es potente”, y explica el estudio en profundidad que hizo sobre el color, con una paleta muy reducida a lo largo de todo el libro, comprobando antes de meterse de lleno si su selección le iba a permitir ilustrarlo entero o iba a echar de menos algún color. Y está orgulloso porque logró sacar adelante este trabajo que entrañaba tanta dificultad. Se sintió satisfecho.