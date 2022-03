‘Sastraka/ Maleza’ une a cuatro creadores fuera de sus territorios

Doce breves textos escritos por Pello Lizarralde fueron atrayendo a lo largo de dos años a artistas de otras disciplinas -siempre marcados por una relación de amistad- hasta convertirse en el proyecto multidisciplinar Sastraka/ Maleza. Se trata de un gran libro editado por Erein en el que conviven los textos de Lizarralde junto con reproducciones de pinturas de José Ignacio Agorreta, una serie fotográfica del cineasta Imanol Rayo, y las canciones de Imanol Ubeda en dos discos que se adjuntan con el volumen. El trabajo se sale de lo habitual no solo porque una a cuatro creadores de distintas disciplinas, sino también porque cada uno de ellos se sale de las coordinadas habituales de sus respectivas obras.

Los textos del escritor guipuzcoano están en el origen de todo. En un principio Lizarralde no lo tenía claro, pero pronto descubrió que se había embarcado a través de ellos en un viaje imposible al pasado. Era una narración breve, de 12 capítulos, en la que el autor relata recuerdos de su juventud e intentaba ver a través de ellos. “Según transcurren los años esos recuerdos te provocan una ilusión, dulce, pero al final del viaje te das cuenta que no encuentras sino decepción y fantasmas del pasado”, explica.

Lizarralde se los envió a su amigo José Ignacio Agorreta, sin saber que iba a incitar al pintor pamplonés a hacer algo con ellos. Era algo tan alejado de sus claves pictóricas que se lo dijo así mismo: “No creo que puedas sacar nada de esto y si es así no pasa nada”, cuenta. Se equivocó. Agorreta admite que era verdad, aquello no pertenecía a su universo habitual, pero le entusiasmaba intentar algo.

Ambos son amigos desde hace más de veinte años y, de hecho, Agorreta hace las portadas de sus libros a Lizarralde desde hace 14 años. “Mi metodología no es imaginarme algo y empezar a pintar, necesito encontrarme las cosas para, en su propio contexto, sacarle lo que tiene de verdad”, explica. Se daba la circunstancia de que los textos de Lizarralde se movían en los límites entre la ciudad y el campo, donde vive Agorreta. “Fue empezar a dar un paseo y en ese lugar que nunca me había inspirado empecé a ver cuadros por todos los lados”, admite Agorreta. Así se involucró en Sastraka/ Maleza, y además pensó en enrolar también al músico Imanol Ubeda, alma de Don Inorrez y, anteriormente, de Bide Ertzean. “No tanto porque creciera un proyecto que nunca fue un proyecto, empezó por amistad, sino porque este amigo disfrute de lo que estaba disfrutando yo”, explica Agorreta.

Ubeda participa con doce canciones, una por capítulo. Y él también cambió su modus operandi. “Normalmente hacemos las canciones a partir de los poemas”, explica. “Pero aquí hemos cogido pasajes de textos narrativos, es algo nuevo para nosotros”, apunta. También incluye alguna canción instrumental. Reconoce que le hizo ilusión, y que al principio no veía ninguna canción pero poco a poco le fue saliendo un disco. “No ha sido un proceso fácil porque nos ha obligado a trabajar con otro método, pero ha sido un trayecto interesante y satisfactorio”, apunta.

Imanol Rayo, mientras tanto, seguía todo el proceso desde un segundo plano. Estaban en pandemia, y en primavera organizaron una salida al monte que desembocó en una visita al estudio de Agorreta. Allí, Rayo vio cuadros que no se ajustaban a la particular mirada de Agorreta, marcada habitualmente por construcciones en decadencia y espacios industriales abandonados. Ese día vio exteriores, y vallas, y se dijo “Aquí pasa algo”. Le explicaron de dónde venía, pero justo estaba acabando su película Hil Kanpaiak y empezando con la siguiente, Iñigo, y no pudo sumarse. Pasaron los meses y otro día volvieron al estudio, y le contaron que en ese tiempo se había sumado Imanol Ubeda, y su cabeza evocó entonces a Almadén, el pueblo de su padre, en Ciudad Real, donde se planteaban vender la casa familiar. “Era el pretexto perfecto”, dice Rayo, que se planteó colaborar pero no con algo audiovisual, como esperaban los demás, sino con una serie fotográfica de Almadén en verano, su particular viaje al pasado. “Esas fotos eran flashes de memoria, imágenes fijas”, explica.

Sastraka/ Maleza tendrá además un formato de exposición que pasará por Pamplona (mañana se abre en la Ciudadela), Vitoria y San Sebastián a lo largo de este año. Cada vez que se inaugure en una de esas ciudades Imanol Ubeda y Don Inorrez ofrecerán un concierto con las canciones compuestas para el proyecto.