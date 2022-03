Nace Yonki Books para “dinamitar prejuicios”

Yonki Books. Sin tapujos. Además de reapropiarse del insulto para darle un nuevo significado y alejarlo del estigma, la elección del nombre para este nuevo sello editorial surgido en Pamplona busca “dinamitar prejuicios”. Lo hizo primero -y sigue haciéndolo- en el canal de entrevistas en formato vídeo y podcast Entrevista en vena, y unos y otras pretenden “ayudar a entender por qué una persona desarrolla adicción, qué es el consumo compulsivo y cómo abordarlo si es eso lo que uno quiere”. Drogas, juego, pornografía, comida, tabaco, alcohol, videojuegos y otras conductas desadaptativas son algunas de las temáticas.

Al frente, Oihan Iturbide, biólogo clínico, máster en Comunicación científica, editor y fundador de Next Door Publishers y adicto rehabilitado hace 14 años. “La ciencia y los científicos nos ayudan a comprender las cuestiones técnicas, pero no es su labor transmitir la vivencia. Eso solo lo podemos hacer los adictos, y para eso hace falta superar un poco el miedo y ser bastante inconsciente”, señala respecto al proyecto y a los libros de los que se va a nutrir este sello, traducciones de bestsellers internacionales o autores internacionales que han pasado por una adicción y que son profesionales en el ámbito. Libros con interés “más allá del que puede tener una persona adicta”. “Son libros que respondieron al relato oficial y fueron subversivos y muy controvertidos. Mi intención es poder romper el oficialismo existente”, indica. Los tres primeros (espera publicar catorce este 2022) son Yo te quiero más, de Blake E. Cohen; ¿Cuánto bebes?, de David Nutt, y En busca de la verdad desnuda, de Corine Schimith .

ADICTOS Y COADICTOS

“Vamos a tener títulos que hablan de la adicción como una enfermedad cerebral, el relato oficial, y otros en los que se plantea desde enfoques diferentes. Mi intención es generar un diálogo entre unos y otros para formarnos a nivel de sociedad; que nos demos cuenta de que la adicción no es única y de que hay distintas formas de aproximarse a ella; que hay voces muy importantes y representativas en la comunidad científica y en la médica que están explicándolo de otra manera, y que puede enriquecernos a todos para establecer buenos protocolos en la salud pública, en la clínica privada...”.

Y es que, añade, tras una época, los ochenta, “terrorífica” en la que no se conocía cómo se desarrollaba una adicción, en la que murió mucha gente por la heroína y en la que comenzaron “programas de tratamiento muy duros” para que se dejara de consumir, “la sociedad fue tomando consciencia con el tiempo de que la adicción es una enfermad” y hay que abordarla desde la salud.

Empezaron a aparecer testimonios de personas que han dejado de consumir, como el suyo hace ya casi diez años. Testimonios, no obstante, tomados como relatos de supervivientes en los que “la adicción se reduce a una serie de casos de éxito que en los medios de comunicación se presentan como grandes superaciones que dejan fuera a un porcentaje muy alto de adictos que o no pueden salir de la adicción o tiene recorridos distintos” a los casos hechos públicos. “Nos quedamos algo anclados, y es cuando presento Yonki Books, para generar un espacio en el que se representen distintas voces”.

De hecho, el paso anterior a los libros, el de las entrevistas, nació con la intención de escuchar a profesionales y personas que han pasado por una adicción o han tenido comportamientos o conductas muy desadaptativas sobre la comida o los videojuegos. “Conocer la realidad que está viviendo la gente”.

Porque esas entrevistas “aportan la visibilidad”, de quien ha tenido la vivencia de la adicción y de familiares, de ahí que varios de los libros también estén dedicados a ellos. “Me parece muy importante porque normalmente no oímos a los familiares ni cómo viven la adicción de una persona cercana”. Fue precisamente con las entrevistas a familiares, fundamentalmente mujeres, cuando descubrió “la cantidad de gente que necesita oír otros testimonios para ver que no está sola y que los comportamientos se repiten”. “Puede que adictos no seamos muchos en España, pero coadictos, quienes sufren la adicción de un familiar, muchísimos”.