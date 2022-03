Mª Teresa León, el primer eslabón de la cadena

María Teresa León nació en Logroño en 1903 y murió en Madrid en 1988. Vivió 40 años en el exilio. Es autora de más de 20 libros de diverso género: cuento, teatro, novela, ensayo, biografía y guion para cine y radio. Los últimos años de su vida sufrió alzheimer”. La breve biografía deja entrever la vida intensa de esta mujer. Pero si alguien que no la conoce no lee el cuento en el que se incluyeron esas líneas, no imagina sus renuncias personales por hacer realidad su sueño de ser escritora, sus viajes al extranjero, su apoyo a los soldados republicanos en la Guerra Civil y los cuadros del Museo del Prado que protegió de las bombas; que formó parte de la Generación del 27, que se convirtió en un referente de la cultura española en el exilio, que fue una mujer antifascista muy significativa... Tampoco que hizo muchas de estas cosas con su pareja, el poeta andaluz Rafael Alberti, del que sí es posible que sepa todo o bastante de lo anterior. “Porque María Teresa siempre estuvo a la sombra de él”, desliza la ilustradora Beatriz Menéndez (Pamplona, 4 de diciembre de 1974). Ella creó la imagen que acompañó al cuento de su amiga Itxaso Recondo en No me cuentes cuentos, un libro de 2019 con cuentos infantiles sobre cien mujeres españolas de vidas inspiradoras.

Que León fuera una mujer “decidida y valiente” llevó a Menéndez a emplear “trazos muy realistas” en la obra, pero también a querer que fuera etérea, “por su mucha poesía”. Además, que se apreciara “su mirada de determinación, potente”. Y que quedara algo tapada por la sombra de Alberti. “Siempre veíamos a él”, reflexiona la ilustradora, que también trabaja con el nombre de Voilà Ilustración para encargos de libros de texto, publicidad, campañas, ilustraciones más artísticas...

Disfrutó con este proyecto en el que muchas otras ilustradoras pusieron rostro a esas otras 99 mujeres españolas. “Esta ilustración fue la sensación de formar parte de un colectivo, de darme cuenta de mi presencia como mujer en la sociedad, de que algo se podía hacer desde mi trabajo para reconocer a otras mujeres”, resume Menéndez, que lo une a la importancia de transmitir valores a sus hijos con sus trabajos. “Intento involucrarles en el proceso, les pido opinión, les comento, para que también les quede algo de poso”.

Ilustración “de toma de conciencia”, fue su primer retrato de mujeres: además del de Isabel de Braganza para el mismo libro, le siguieron el de Gloria Fuertes para la compañía de teatro Pasadas las cuatro; los de cuatro mujeres para la campaña contra el maltrato Libre que me quiero libre; el de una mujer de 90 años para un concurso del Teatro Gayarre... “Las oportunidades se fueron encadenando”. Tanto supuso para ella esta ilustración que la presentó a la exposición Imaginarios, con el trabajo de 44 ilustradoras e ilustradores navarros participantes. “Me di cuenta de que éramos muchos haciendo cosas muy chulas”. También se sintió parte de un colectivo. “Fue muy reconfortante”.