La relación entre C. Tangana y la obra de un escultor navarro

En el último videoclip de C. Tangana, el del tema 'La Culpa', aparecen como artistas invitados Omar Montes, Daviles de Novelda, Canelita y las esculturas de un navarro, Víctor Manzanal González de Lara. Piezas con figura humana que acompañan y tienen, en ocasiones, un papel protagonista en la canción.

“Me contactó por Instagram la chica que se encarga de todo el tema visual en Little Spain, productora que trabaja con C.Tangana”, cuenta el artista navarro.

Desde la productora objetaron que la obra “había gustado mucho y encajaba bien en el proyecto con este nuevo tema que iban a sacar”, matiza Víctor Manzanal. Él les mandó un catálogo con toda su obra, y seleccionaron las que mejor encajaban.

C. TANGANA Y VISIBILIDAD

“Al ser C. Tangana me hizo ilusión, es un tío que ahora mismo tiene mucha visibilidad y está como en lo más alto. No me gustaba especialmente su trabajo, hay algunas cosas que sí. Me parece que está haciendo cosas muy chulas renovando todos los géneros musicales más populares de España, pero tampoco es mi artista favorito”, opina el escultor navarro.

Los puntos que le hicieron decidirse para participar en el videoclip fue que el proyecto “tenía buena pinta y la estética en él era algo importante”, remarca, aunque, para él, “un videoclip no es el lugar habitual donde esperas exponer tu obra”. Desde Little Spain le dejaron claro que “la estética iba a ser muy importante, y que las estatuas iban a tener presencia visual, y cierto protagonismo en la pantalla, por lo que me pareció que podía estar bien”, indica Manzanal.

Ha expuesto su obra en Pamplona, Bilbao y en Alemania, el verano pasado en la galería Benjamin Eck. También se dedica a la pintura, pero prima en su obra la escultura relacionada con “los procesos naturales, el cuerpo que se transforma”, concreta. Ahora mismo se está centrando en “recrear en programas de modelado 3D esos procesos algorítmicos de crecimiento que hay en la naturaleza”, un formato que lejos del tradicional modelado con barro le permite “mucha más facilidad a la hora de trabajar”. En otoño participará como artista y comisario en el Festival Entornos de Cintruénigo.