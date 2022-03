Antonio Peña lleva las reflexiones filosóficas a las obras abstractas de 'Materia y tiempo'

La expresión artística, más allá de la imagen estética, debe inducir a pensar y convertirse en un motivo que anime a la reflexión filosófica. La metáfora del conocimiento a partir de la luz y las zonas oscuras del pensamiento entran en diálogo en "Materia y tiempo", la exposición de Antonio Peña en la galería Michel Menéndez. El artista apuesta por la materia, las texturas y el color para ahondar en el pensamiento humano, con el resultado de unos lienzos que parecen inacabados, pero que buscan la complicidad del público para su interpretación.

Antonio Peña aplica la temática de la deconstrucción a sus creaciones artísticas desde hace diez años. Filósofo de formación, se adentró en esta teoría durante el trabajo final de doctorado que presentó en 2012 y que le llevó a investigar la deconstrucción de Jacques Derrida, una estrategia que, según explica, debe ser entendida como un intento de reorganizar el pensamiento occidental. “Mi obra es una excusa para poder hablar de filosofía, lo busco intencionadamente, y para que las personas puedan decidir por sí mismos qué quieren hacer y como quieren vivir en un mundo en el que nos lo dan todo traficado y masticado, en el que nos dicen qué hay que consumir, la ropa que tienes que vestir y las cosas que tienes que conocer”.

ESTANCIA EN LONDRES

Traducir estos planteamientos en una obra pictórica es un reto en el que Antonio Peña lleva trabajando varios años. Así lo muestra la exposición "Materia y tiempo", que está formada por obras realizadas en los dos últimos años. El creador se nutre de un estilo propio, unos materiales y una paleta cromática para plasmar en el lienzo los claroscuros de la razón. “Llevar estos principios a una expresión gráfica es como iluminar una habitación oscura. Hay un fondo de pared que la luz ilumina, que sería la metáfora del conocimiento, pero también hay una zona en penumbra, que oculta una parte de la realidad”.

Eduardo buxens

Interesado desde joven por la música, la literatura y el teatro, Antonio Peña define como “algo innato” su atracción por el arte. Un interés que se despertó cuando tenía 18 años y viajó a Londres, donde vivió de 1982 a 1984. Fue en esa ciudad donde entra en contacto con diversas corrientes artísticas de vanguardia, en especial con el arte urbano callejero y la utilización de aerosoles en paredes y en lienzos. “Se me abrió un abanico de posibilidades, fue conocer otro mundo y muchas vivencias cuando conocí a estas personas interesadas en las Bellas Artes”.

UN MUNDO ABSTRACTO

Así comienza una trayectoria artística que suma más de 30 años en las que el artista ha transitado por el retrato, el realismo y la figuración hasta llegar a la abstracción en 2005. Inspirado en las tendencias informalistas y en el expresionismo abstracto surgido en los años 40 del siglo pasado en Estados Unidos, su pintura se abre a una libertad temática, a la espontaneidad del gesto y al empleo expresivo de la materia propio de la abstracción, que en algunas pinturas suele combinar con un trazo figurativo para aportar elementos estéticos y reflexivos en las composiciones. “Hice retrato, realismo, pero no me proporcionaba el gozo estético que me ofrece la abstracción. Me permite además trasladar la reflexión filosófica al lienzo”, indica el artista, quien se refiere a las mariposas como elemento figurativo recurrente en su obra para expresar la metáfora de la transformación constante de la naturaleza.

PINTURA PARA TOCAR

El color y la materia son pilares fundamentales en su obra, un universo cromático en el que predomina el uso de colores cálidos y mediterráneos, si bien el azul es dominante en gran parte de sus creaciones. “ Con el nacimiento de mi hijo hace 4 años tuve una explosión y entré en un nuevo universo de color. Pero es cierto que el azul ha predominado en toda mi obra”.

cedida

El uso de pinturas acrílicas destaca en sus obras, aunque en los lienzos también utiliza otros materiales para realzar las texturas y formas. Es el caso de los polímeros plásticos de distintas densidades, papeles de diferentes texturas, piel, aluminio laminado, fotografías, periódicos, revistas u objetos cotidianos que el artista trabaja como un collage. “Los materiales me permiten dar profundidad, una cierta tridimensionalidad a la pintura. También texturas, pues es una obra que se puede llegar a tocar”.

+ ‘Materia y tiempo’. Antonio Peña Galería Michel Menéndez (c/San Antón, 61). Hasta el 10 de marzo. Martes a sábado, 12 a 14 y 19 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.