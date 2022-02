La libertad de dibujar sin tener que pensar

Cuando hago algo para mí, me gusta pensar más bien poco”. La reflexión le ha llegado al recordar cómo surgió la ilustración que ha elegido y cómo su trabajo diario en prensa le exige leer los textos de opinión de articulistas, pensar precisamente “muchísimo” de qué forma trasladar a un lenguaje gráfico esas palabras, plasmarlas de manera directa, que el dibujo se entienda rápidamente. “Me he dado cuenta de que todos mis dibujos ‘bonitos’ los he creado para pasar el rato, porque con una finalidad ya los elaboro a diario para el periódico”, indica Nicolás Aznárez, ilustrador de prensa primero en ABC y ahora en El País.

Es el caso de esta ilustración: la creó hace tres años para la promoción de una agencia de ilustradores de EE UU de venta de libros y revistas para la que había trabajado. No iba a ser un encargo pagado y podía hacer “lo que quisiera”. Y por esa libertad total que le ofrecieron desde la agencia, se lo tomó como uno de sus dibujos que crea para él, y la disfrutó, como disfrute transmite también su personaje: tumbada sobre decenas de libros en los que parece bañarse, la joven mueve brazos y piernas y deja una huella similar a la de los ángeles de nieve.

Al volver a ver la ilustración tres años después ha sentido cariño. Su creación coincidió con un momento en que probaba estilos. Porque después de unos inicios en los que dibujó a lápiz, “como algo más orgánico”, con el tiempo fue tirando líneas más limpias y rectas, bloques, elementos más cuadriculados y planos. Y queriendo dar un paso más refinó su estilo, cuidando más el color y la composición desde el comienzo. De ahí el cariño. También, por qué no decirlo, porque siente que quedó muy bien y porque visualmente le gusta mucho. “Es muy directa. Aunque haya muchos elementos, realmente son dos: los libros y ella”, resume.

Nacido el 5 de octubre de 1984 en Washington y afincado desde hace años en Pamplona, donde nacieron sus padres, está acostumbrado como ilustrador de prensa a entregas diarias y le gusta lo rápido. Por eso solo recuerda a grandes rasgos todo lo que produce, con colaboraciones para revistas y portadas de libros, en España y en el extranjero (Alemania, Austria, EE UU...). Y le pasa muchas veces con los encargos internacionales que envía el archivo con el trabajo pero ya no conoce el resultado final físicamente. Eso ocurrió con esta ilustración, que no vio publicada. Hasta hoy.