El origen navarro de la expresión "tirar de la manta"

La expresión "tirar de la manta" goza de una envidiable popularidad hoy en día; no en vano, ¿cuántas veces la hemos escuchado en boca, por ejemplo, de un político? Sin embargo, y aunque no lo parezca, ha cumplido varios siglos ya y es mucho lo que ha viajado desde su origen en Tudela. ¿Cómo es posible que el dicho naciera en esta ciudad navarra? ¿Y por qué? Jaime Aznar, doctor en Arqueología Medieval, responde a estas preguntas en el siguiente vídeo.

Begoña Goitiandia

EL CONTEXTO

"No conocemos la fecha exacta en la que llegaron los hebreos a Tudela -explica Jaime Aznar-, pero sí sabemos que fue en el siglo IX, coincidiendo con la fundación musulmana de la ciudad. En poco tiempo, Tudela se convirtió en el enclave navarro con más población judía y se mantuvo así hasta finales de la Edad Media. Con la conquista cristiana, en 1119, por parte de Alfonso I el Batallador, la convivencia entre cristianos y judíos comenzó a estropearse, y esto fue en aumento hasta en 1498 los judíos fueron expulsados del Reino de Navarra. En ese momento, los Reyes Católicos ya habían expulsado a los judíos de la Monarquía Hispánica y presionaron a otros reinos para que hicieran lo mismo, así que al final Catalina I y Juan III optaron también por obligar a los judíos bien a convertirse y poder quedarse o a marcharse. Sabemos que muchos judíos optaron por quedarse porque salir no era fácil, no tenían adónde ir y viajar era entonces muy caro. Sin embargo, a pesar de la conversión, el problema de los judíos no terminó ahí, porque siguieron siendo señalados por la sociedad muchos siglos más tarde, fundamentalmente a través de la Inquisición".