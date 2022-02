Alfredo Sanzol dirige 'El Golem', un thriller sobre el poder de la palabra

Alfredo Sanzol la obra 'El Golem', un texto de Juan Mayorga que el Centro Dramático Nacional estrenará este viernes en el Teatro María Guerrero de Madrid. Es la primera vez que Sanzol dirige un texto del dramaturgo madrileño, autor de obras como 'La tortuga de Darwin', 'El cartógrafo' o 'Silencio'. Esta última se representará en el 6 de marzo. "Una historia que habla del poder que tienen las palabras para construir lo que somos”. Así define el director y dramaturgo navarrola obraun texto deque elestrenará este viernes en elde Madrid. Es la primera vez que Sanzol dirige un texto del dramaturgo madrileño, autor de obras como 'La tortuga de Darwin', 'El cartógrafo' o 'Silencio'. Esta última se representará en el Teatro Gayarre el próximo

“Me hace mucha ilusión dirigir un texto de Juan, a quien admiro desde hace muchísimos años. Además, es la primera vez que dirijo un texto de un autor que ha estado conmigo durante el proceso de reescribir la historia”, ha señalado Sanzol. El autor navarro, que asumió la dirección del Centro Dramático Nacional en 2020, ha presentado 'El Golem' esta mañana junto a Juan Mayorga y los tres actores que protagonizan la obra: Vicky Luengo, Elena González y Elías González.

Juan Mayorga había escrito 'El Golem' hace unos años, pero decidió reescribirla durante el confinamiento “a partir de una intuición que tuve en estos tiempos tan extraños”. Fue en agosto de 2020 cuando decidió enviarle la obra a Sanzol, quien al día siguiente le confirmó su interés por programarla en el Centro Dramático Nacional. “Para mi sorpresa y alegría, un día después me dijo: ‘Quiero dirigirla yo”, ha recordado Mayorga.

El dramaturgo madrileño ha confesado así su admiración por Sanzol: “Su escritura y su modo de hacer teatro me han influido. Los dos compartimos la pasión por las historias”.

Por su parte, Sanzol ha comentado que el texto le impactó desde el primer momento: “Además, me pasó algo muy especial. Cuando fui por la tarde a buscarle a mi hijo, me descubrí a mí mismo preocupado por cómo me dirigía a él o por las palabras que usaba a la hora de hablarle al niño. Pensé: ‘Depende de cómo le hable, él va a ser de una manera o de otra’. Este pensamiento no lo había tenido nunca”.

'El Golem' se sitúa en un hospital, en un contexto en que el sistema de sanidad pública ha colapsado. Ismael (Elías González) sufre una rara enfermedad y está a punto de verse obligado a abandonar el hospital. Su esposa, Felicia (Vicky Luengo) recibe una inesperada propuesta por parte de una empleada del hospital: Ismael seguirá recibiendo tratamiento si ella memoriza un texto.

Conforme va haciendo suyas las palabras de ese texto, Felicia percibirá que algo dentro de ella se irá transformando. “Poco a poco, esas palabras que empiezan a ocuparla afectan a sus sueños, a su cuerpo a su vida...”, ha precisado Mayorga.

Según una leyenda, en el siglo XVI un rabino de Praga creó un hombre de barro, el Golem, para salvar a la comunidad judía de la ciudad: “El Golem' es una pieza de carácter político porque el Golem es un mito político. El Golem surge del sufrimiento del pueblo y lo construyen para proteger al pueblo en un momento dado”, ha recordado Mayorga.

“Toda la historia se cuenta a través del personaje de Felicia”, ha detallado Sanzol. “Ella se ve sumida en una realidad extraña que no llega a entender. Durante la obra se va produciendo en ella una transformación, como la que sufre el Golem”.

Sanzol ha concretado que la obra transcurre en una atmósfera de thriller y misterio. “Cada vez me resuenan más los cuentos de Kafka, esta idea de lo fantástico tan pegado a lo real”, destaca el director navarro. “Es una historia conmovedora que al mismo tiempo crea una gran inquietud”. El montaje cuenta con música del compositor Fernando Velázquez, quien retoma la vía del suspense.

'El Golem' permanecerá en cartel hasta el próximo 17 de abril en el Teatro María Guerrero y posteriormente saldrá de gira. Concretamente, la obra se podrá ver en Bilbao, Murcia, Santander, Las Palmas y Avilés.