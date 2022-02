Música Metallica actuará en Bilbao el 3 de julio La banda californiana estará precedida en el escenario por Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes









Ampliar Agencias Agencia Efe El estadio de San Mamés, en Bilbao, acogerá el próximo 3 de julio un concierto de la veterana banda de heavy metal Metallica, al que se prevé la asistencia de 45.000 personas, han anunciado el Ayuntamiento y la Diputación de Bizkaia. Será el colofón de una larga jornada de rock, el Bilbao-Bizkaia Rock Day, ya que la banda californiana estará precedida en el escenario por Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes, que comenzarán su actuación a las cuatro de la tarde. Esta será la primera parada de Metallica en España dentro de su gira internacional, que les llevará tres días después a Madrid en el marco del festival Mad Cool. El alcalde de Bilbao y el diputado general de Bizkaia, Juan Mari Aburto y Unai Rementeria, han destacado en un comunicado que la visita de Metallica refuerza la posición de la ciudad y del territorio para acoger grandes eventos de talla internacional y que llega además en un momento en el que la sociedad necesita recuperar la ilusión y disfrutar. Aburto ha resaltado la importancia de "contar en Bilbao con otro espectacular concierto de esta banda legendaria e imprescindible para los amantes de la música rock, que seguro encandilará a muchos seguidores que estaban esperando la vuelta de estos eventos internacionales y que se suma a los diversos eventos que se programan para este año en colaboración público-privada". "Tras dos años muy duros necesitamos recuperar la ilusión, la cultura, la música, y el concierto de Metallica nos ayudará a ello" ha señalado Rementeria. ETIQUETAS Música