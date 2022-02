La peraltesa Cristina Díaz publica su primera novela que prevé hacer trilogía

Dice Cristina Díaz Busto que escribe “desde que tiene uso de razón”. Esa afición por la escritura, recuerda, le hizo dar forma a sus primeros relatos cuando cursaba Educación Primaria y propició que con solamente trece años se animase a escribir su primera novela. Ahora esta peraltesa tiene 27 y, desde entonces, apunta, ha escrito otras seis obras aunque ha sido ‘El guerrero de la llama azul’ la primera que ve la luz publicada. Esta novela de fantasía épica y medieval resultó la ganadora en el certamen de autores locales que organiza el Ayuntamiento de Peralta.

Sin desvelar el contenido, Díaz avanza que en el libro los lectores se sumergirán en el reino imaginario de Gueréin donde transcurren tres historias paralelas que surgen a través de una historia de venganza y añade que quienes decidan adentrarse entre sus páginas encontrarán “aventuras, imprevistos, religión....”. Eso sí, advierte la joven escritora que no se trata de un libro dirigido a niños y niñas. Recuerda esta peraltesa que la primera versión del libro la escribió allá por el año 2015. “Estaba tomando algo en una cervecería de Iturrama, en Pamplona, y el ambiente del local me trajo la inspiración. Esa misma noche comencé a escribirla. Hasta entonces, en mis relatos me daba pena matar a los personajes y éstos siempre tenían romances idílicos pero entonces decidí cambiar radicalmente mis historias”, cuenta.

La obra ya estaba escrita pero fue durante la cuarentena obligada al inicio de la pandemia en 2020 cuando decidió darle una vuelta a la historia ya plasmada y reescribirla. Explica que tenía ganas de mejorarla y que los cinco años transcurridos en este tiempo le habían propiciado otra visión. “En ese tiempo yo misma había cambiado como persona igual que mi forma de escribir y todo eso lo trasladé al libro que, lógicamente, cambió bastante respecto a su primera versión”, añade. El resultado fue una publicación más extensa con nuevos personajes.

Cristina Díaz no oculta su satisfacción ante el resultado final y se muestra “muy agradecida e ilusionada” con la buena acogida que el libro está teniendo. Aunque ahora mismo ella reside en Zaragoza por trabajo, siempre que puede regresa a Peralta, donde están su familia y amigos de toda la vida. Y fue en la villa peraltesa, rodeada de toda su gente, donde presentó el libro a finales del pasado mes de diciembre. Pese a las restricciones obligadas por la pandemia fue un acto bonito. “Salió todo genial”, insiste. Junto a ella, en la mesa, estuvo la concejala de Cultura, Pili Orduña, quien desgranó la carrera literaria de esta joven escritora que ya acumula algún que otro premio literario. Los cien ejemplares que la editorial le proporcionó para la presentación, se agotaron el mismo día.

Puntos de venta

Los otros cuatrocientos libros que se han editado, de momento, se podrán adquirir en las librerías de Peralta, así como en Zaragoza, Tudela y en otras dos de Pamplona. Le gustaría a la autora que pudiesen llegar a algún punto de venta en Madrid o Barcelona, donde también ha estado ella viviendo y conserva todavía amistades. “También se puede encontrar en Amazon en versión Kindle”, puntualiza, a la par que invita a lectores y personas interesadas a conocer las últimas novedades de la publicación a través del Instagram @elguerrerodelallamaazul. Con la novela ya publicada, la intención de la autora es convertirla en una trilogía y, de hecho, la segunda entrega se encuentra ya bastante avanzada aunque Díaz no se atreve a confirmar que pueda estar lista para este año. “Llevo ya unas ochenta páginas del segundo libro pero, poco a poco”, refiere aludiendo también a su trabajo diario.