Nerea Cenoz publica el cuento ‘Los dulces mágicos’

Compartir un cuento por la noche con sus hijos es uno de los momentos preferidos de Nerea Cenoz Lapeña. Es un tiempo en el que aparca su profesión de nutricionista y se deja llevar por la palabra para abordar con dos niños de seis y cuatro años distintos aspectos relacionados con la vida, pero también con la imaginación. Una conversación en torno a la importancia de una alimentación sana y la reticencia infantil a dejar de comer ciertos alimentos que no son buenos para la salud fueron motivos suficientes para que pasara de lectora a escritora de cuentos.

En su primera incursión en el mundo de las letras, Nerea Cenoz, que atesora como dietista más de veinte años de experiencia, firma 'Los dulces mágicos', un cuento que combina textos, ilustraciones y recetas de cocina para tratar sobre unos hábitos de comida saludable. Se trata de una obra autobiográfica con la que la autora pretende apoyar a otros padres cuando sus hijos no sean capaces de comprender que no deben abusar de la bollería, los helados, el chocolate o las pizzas. “Resulta complicadísimo que los niños antepongan una comisa sana y saludable. Estamos en una sociedad repleta de productos procesados y ultraprocesados, con una estética y un sabor impecable que hacen que les gusten a los niños, pero que están cargados de azúcares sencillos, grasas, sal, etc. Así que buscar alternativas saludables e igual de palatables es importante para no poner en compromiso la salud de los pequeños”, explica Nerea Cenoz.

SU PRIMERA EXPERIENCIA

Aunque ha escrito artículos divulgativos para revistas y periódicos, no se había planteado adentrarse en el género de la narración, pero se encuentra satisfecha con la experiencia, incluso dispuesta a continuar con esta faceta y sumar más títulos en los que los dulces cedan el protagonismo a las verduras o los cereales. “Nunca había escrito un cuento, pero creo que era el momento.Soy más de hablar que de escribir, pero sentí que tenía que hacerlo”.

La lectura de cuentos es un hábito que le gustaría fomentar entre los niños. Una lectura compartida cuando son pequeños, con la implicación de los padres, para continuar después con la lectura individual cuando entienda el contenido de las narraciones. “Leemos muchos cuentos a la noche y uno de ellos nos llenó mucho. Unos enseñan buenos valores, otros estimulan la imaginación o te hablan de las dificultades de la vida”, comenta la autora, quien no puede eludir su profesión a la hora de escribir. “Como soy nutricionista, pero muy nutricionista, he escrito esta pequeña historia”.

Además de la alimentación, 'Los dulces mágicos' potencia la generosidad y la igualdad, unos valores que discurren en el devenir de los personajes y la historia. También alude al trabajo en equipo pues los protagonistas se meten en la cocina para elaborar unos dulces lo más saludables posibles. Y ello se debe a que la autora consideró que la narración y las ilustraciones debían ir acompañadas de unas recetas para que los niños las puedan degustar en casa, además de colaborar en su elaboración. “Desde el principio pensé en el cuento con las recetas, era plantear la dificultad con la solución”.

PROCESO CREATIVO

Tarta de zanahorias y chocolate, gominolas de fruta, turrón de chocolate y gelatina, además de galleta de avena son las propuestas dulces que acompañan a los protagonistas en sus aventuras en la cocina. Y esta idea de que los niños cocinen junto a sus padres en la vida real es lo que quiere transmitir Nerea Cenoz. “Cocinar con los peques tiene muchas ventajas. Aprenderán sobre los diferentes alimentos y técnicas de cocción, lo que les dará herramientas para cocinar cuando sean adultos. Es una manera también de que prueben distintos alimentos si están involucrados en la elaboración de una receta. Cortar, enrollar, verter, batir, hacer bolitas... les ayudará a mejorar su psicomotricidad final, además de crear vínculos familiares. Cocinar es un proceso creativo y debemos atrevernos a aplicar las ideas de los niños”.

Las recetas han sido elaboradas por Álvaro Ruiz de Alda Parla , cocinero estellés que fue alumno de la escuela Luis Irizar de San Sebastián y ha pasado por las cocinas de Pedro Subijana, Martín, Berasategui, familia Idoate o el Rodero, antes de trabajar en El Molino de Urdániz junto a David Yárnoz. “Es un apasionado de la creatividad y la cocina. Y el nacimiento de su hija Lucía en 2018 le inspiró una comida saludable para su nena. Así llegó nuestro vínculo”.

Las ilustraciones, con un estilo que recuerdan los personajes de la serie de animación Patrulla Canina o la televisiva PJ Mask llevan la firma de Miriam Escobosa. “Todo suma para reforzar en los niños la disciplina positiva. Miriam (Escobosa) me captó la idea desde el principio. Como dice ella, se trata de contar con las ilustraciones más allá de lo que dicen las palabras”, concluye Nerea Cenoz.