Concierto solidario de Zaporeak en el Zentral

ONG Zaporeak ultima el concierto solidario que se celebrará el próximo día 18, a las 20 horas, en la sala Zentral de Pamplona. Sobre el escenario, 'Bandada' y 'Muxutrock Rock&Bihotz'. Las entradas están ya a la venta en la web de Zentral, 10 euros. Y en taquilla costarán 13. Todo lo recaudado irá destinado a la ONG, que continúa con su labor de ayuda a las personas refugiadas, ahora en la isla griega de Lesbos.

Zaporeak presentó este miércoles 9 de febrero la nueva iniciativa solidaria, en un momento en que miles de personas continúan retenidas en Grecia, en condiciones precarias. Su trabajo se centra ahora en el campo de refugiados de Kara Tepe, en la isla de Lesbos, donde cocinan y reparten unos 1.200 menús diarios, "comida digna", especialmente destinada a las personas más vulnerables. La organización cuenta con personas voluntarias que se desplazan desde el País Vasco y Navarra, y también refugiadas que llevan a cabo la ayuda de manera permanente.

'Bandada' es Marian Ruiz, artista, cantante, poeta y compositora de canciones, afincada en Pamplona, "con una manera única y personal de sentir y vivir la música". "Sonido ecléctico, fusión y variedad de estilos que van desde el rock, pasando por el pop, rumba, reggae, swing, tango y otros".

'Muxutrock Rock&Bihotz' es "un grupo nacido en 2015 con vocación de solidaridad rockera, ya que desde sus inicios, han donado todo lo que han percibido por sus conciertos al Comedor Social 365, y a la Asociación de Esclerosis Múltiple". Para Zaporeak es su tercer concierto solidario. Versionan temas de Extremoduro, Los Suaves, Barricada, Plateo o Fito.

Desde Zaporeak subrayan que "los últimos meses en la isla griega han estado llenos de altibajos tanto en el campo de refugiados de Kara Tepe como para sus habitantes". "Están en un estado de control permanente, se ha aumentado las restricciones de salida y entrada del campo y todas las experiencias vitales que van acumulando no hacen más que agravar la situación. Las personas que van llegando a lo largo de este año, familias con niños, bebés, mujeres embarazadas, ancianos, etc. se han visto obligadas a cobijarse en tiendas de campaña o barracones en pleno invierno. Los derechos básicos de alimentación, asistencia médica y refugio no se cumplen, generando situaciones de desprotección e insalubridad graves. La última situación ha sido el incendio producido hace dos semanas en el campo", describen.