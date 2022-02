Esculturas en papel con vida

Cuando creas un personaje, se produce una especie de vínculo con él: no solo le das vida, sino que imaginas una para él e incluso llegas a ponerle nombre”. Las palabras de aquel profesor del curso en Italia de diseño de personajes regresan a la mente de la artista pamplonesa Mila García en este instante en que lleva a “Es un material”, continua ella, “que tiene mucho movimiento y es muy versátil. Permite ser ‘tallado’, moverlo, darle forma, para que ese personaje tome volumen, tenga personalidad y exprese una determinada situación, o emoción, delicadeza, sobriedad, seriedad... Buscas darle vida”. Por eso Historias con alma de papel: que, a través de sus maquetas en miniatura y personajes, quienes los vean se introduzcan en una historia, en la vida de cada personaje. Y estos llegan de óperas de Puccini (Turandot, Madame Butterfly y La Bohème) y de Mozart (La flauta mágica) y de la naturaleza, con representaciones de insectos y pájaros. , se produce una especie de vínculo con él: no solo le das vida, sino que imaginas una para él e incluso llegas a ponerle nombre”. Las palabras de aquel profesor delde personajes regresan a la mente de la artista pamplonesa Mila García en este instante en que lleva a Sangüesa sus esculturas en papel. De ahí el título de la exposición, Historias con alma de papel., continua ella, “que tiene mucho movimiento y es muy versátil. Permite ser ‘tallado’, moverlo, darle forma, para que ese personaje tome volumen, tenga personalidad y exprese una determinada situación, o emoción, delicadeza, sobriedad, seriedad... Buscas darle vida”. Por eso Historias con alma de papel: que, a través de sus, quienes los vean se introduzcan en una historia, en la vida de cada personaje. Y estos llegan de óperas de Puccini (Turandot, Madame Butterfly y La Bohème) y de Mozart (La flauta mágica) y de la naturaleza, con representaciones de insectos y pájaros.

Tras años estudiando pintura clásica y contemporánea en Pamplona e Italia, iniciarse en el papel y trabajarlo fue “todo un descubrimiento”, en 2011. Y lo fue con el papel japonés: a ella que siempre le ha gustado tocar la materia le “fascinó”. En un evento en la Semana de la Moda de Zurich en el que participó aplicó por primera vez el papel a un cuadro.

En aquellos inicios el papel formaba parte del lienzo, no había volumen, pero siguió estudiando sus posibilidades y experimentando hasta comenzar a sacar las piezas del cuadro. Después llegaron maquetas para vídeos publicitarios y a partir de ahí, las piezas en tres dimensiones. Esculturas.

No hay nada que no pase por sus manos. “Dibujo los diseños a mano, hago los planos, frontales, laterales, traseras, cómo quiero que sea el vestuario... Y como siempre me ha gustado la moda como arte, la creatividad detrás del diseño de moda, poder plasmarlo en estas figuritas me resulta muy interesante”, reflexiona. La artesanía de su trabajo, ese juego con las piezas hasta terminarlas, las convierte en únicas. Pone el foco en el proceso creativo: “Experimentar con el papel, tocarlo, jugar con las texturas y las formas, recrearme en cada pieza y convertirla en una historia”.

La minuciosidad es otra de las características de sus proyectos. Cada obra invita a recrearse en los detalles que la componen, desde la elección del tipo de papel, el diseño del vestuario de sus personajes, su peinado y los complementos. “ Cada detalle está pensado para sugerir una determinada atmósfera que lleve al espectador a sumergirse en ese pequeño mundo y, por qué no, a imaginar su propia historia”.

Historias con alma de papel recoge principalmente piezas de proyectos que ha realizado para el mundo del escaparatismo y de la publicidad, incluyendo alguna del mundo editorial.

Trabajar las figuras de las óperas de Puccini (la princesa Turandot, Madame Butterfly y Mimi) y de Mozart (Papageno, la Reina de la Noche y el príncipe Tamino) llevó a García a estudiar las obras musicales, por “la importancia de la documentación y el cuidado en el diseño de los vestuarios de los personajes”. Turandot, por ejemplo, es una ópera cuya acción se desarrolla en China, si bien el origen del texto es persa. “Me gusta mucho el folclore de Asia central y el vestido de la princesa Turandot tiene una cierta inspiración con los trajes originales de esa zona”. A su vez, Mimi, que busca a su amado, se representa cruzando un parque en París en una tarde de invierno. Hace frío y hay hojas del árbol que caen sobre ella. Con abrigo de aire clásico y el detalle de una cremallera -“me gusta incluir pequeños detalles descontextualizados”-, se toca el sombrero con una mano para que el viento no se lo vuele. Y Madame Butterfly (ópera de 1904), con un farolillo en la mano, es un personaje japonés, de modo que la inspiración para su creación fue japonesa.

También estudió la ópera y escenografía de La flauta mágica para la creación de los personajes. “Debes buscar cómo representas de una manera muy personal esa ópera y cómo transmites una emoción o una manera de ser de los personajes a través del color. En este caso diseñé todos los personajes en tonos azulados, con un punto futurista”.

En su guiño a la naturaleza, García ha querido que “la naturaleza en miniatura se convierta en grande” con dos insectos de la familia de los escarabajos. Además, tres pájaros que forman un conjunto entre ellos, que ha titulado El juego, y a los que ha creado con “plumas muy grandes que da mucho movimiento a las piezas”.

Además de tres proyectos editoriales -cartel ganador del premio del público de la lona de Civican, una portada de una revista y otra pieza que era ilustrar unos haikus-, la figura fantástica formó parte de un proyecto de escaparitismo sobre el mundo fantástico del fondo del mar, la Atlántida.

Entiende García la exposición como un modo de compartir su pasión por el arte del papel y como “la posibilidad para la persona que la visita de ver otras opciones artísticas y todo lo que se puede hacer con el papel, el detalle”.