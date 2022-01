Abraham Martínez, dibujante: “La clonación reproductiva es un paso parecido a la eugenesia de los nazis”

En su anterior novela gráfica, 'Mi retiro', Abraham Martínez plantea qué hubiera sucedido si Adolf Hitler, en lugar de suicidarse en su búnker de Berlín, hubiera huido. Ahora, regresa con 'A la tercera resucitó', un cómic en el que retoma al personaje del dictador nazi para realizar un arriesgado planteamiento: qué pasaría si alguien decidiera clonar al genocida y existiera una réplica idéntica, decidida a iniciar y a seguir un camino similar, con los riesgos que conllevaría. Con este polémico planteamiento, el lector no podrá adoptar una actitud mental ante un relato plagado de puntos de vista.

Se trata de un cómic que le lleva al lector a plantearse muchas cosas y a hacerse muchas preguntas.

Es un cómic que plantea más preguntas que respuestas, no pretendo dar solució, hacerse la pregunta es ya un primer paso. La reflexión es el primer paso hacia cambiar las cosas, igual que la ciencia ficción previene lo que puede ocurrir, es como un ensayo.

¿Por qué cree que la clonación humana es un tema que genera tantos debates?

La clonación reproductiva, que es de lo que se habla en el cómic, está prohibida en casi todos los países occidentales por razones bioéticas, luego está la genética, que es legal y por último está la de seres humanos, que es la que se nos plantea aquí. Luego entraríamos en el tema de la selección genética para mejorar seres humanos y que hizo un científico chino que ahora está en la cárcel. Es un paso muy parecido a la eugenesia que hicieron los nazis, modificando genéticamente a un embrión y que lleva a que al final busquemos arios perfectos. El hecho de que sea Hitler el protagonista tiene también un poco que ver con esto.

Aborda muchos planos, el ético, el moral, el jurídico, el filosófico… incluso el psicológico.

Es que el protagonista no es tanto el clon como la sociedad, lo he intentado hacer desde una fórmula realista, y el mundo real es así, hay muchos planos, opiniones y soluciones y suele ocurrir con personajes públicos de los que no conocemos nada de su vida privada. Era un planteamiento como si fuera un documental, como si hubiera ocurrido esa clonación.

70 años después de su muerte, Hitler sigue generando mucha controversia.

Es algo que va a estar siempre, como el tema que se plantea de si se le hubiera matado y se hubiera evitado. La eugenesia se hizo en todos países, como en Inglaterra o Estados Unidos, que también lo hicieron, pero cuando a Alemania la cosa se le fue de las manos se paró, pero los avances científicos lo vuelven a traer a un primer plano. Creo que es un tema para tenerlo presente porque trae lo peor de nosotros mismo.

Post verdad y las fake news… ¿También tenían que aparecer?

Hoy en día es inevitable, porque vivimos en un mundo muy mediatizado y conectado con lo que, si sucediera algo así, jugarían un papel muy importante. Además, se ha convertido en un negocio manipular la verdad y la ciencia modifica nuestro concepto de lo posible y lo imposible, como la clonación, y nuestra noción de lo que es real y no lo es. Es lo que nos ha tocado vivir y creo que cada vez va a suceder más, vivimos en un mundo cada vez más manipulable a nivel de información.

No parece un mensaje muy optimista ¿no?

No es un mensaje negativo, soy realista, que es lo que suelen decir los pesimistas. No creo que vayamos hacia un mundo muy horroroso, simplemente creo que tenemos que prevenir y cambiar cosas para que no vayamos a todo eso.

¿Tuvo claro desde el primer momento que el personaje clonado tenía que ser Hitler?

Como mi anterior cómic trataba de Hitler, no me apetecía seguir con él, pero vi que no resultaba igual, Lo intenté, pero no funcionaba, por las conexiones con la eugenesia, y en cuanto a ser aborrecible como Hitler, no hay otro.

