Il Divo ya tiene nuevo cantante: Steven LaBrie

El grupo, ante la disyuntiva de cancelar la gira "For once in my life" o continuarla sin Marín, ha decidido tomar la dura decisión de seguir adelante su ruta por Estados Unidos. Pero no lo harán solos: el grupo contará con una nueva incorporación. Su nuevo componente es Steven LaBrie, un actor de ascendencia mexicoamericana y cantante de ópera lírica. Al igual que Carlos Marín, su voz es barítono.

Por el momento se desconoce si esté fichaje es temporal y de cara a poder terminar la gira, o por el contrario será el nuevo componente del grupo.