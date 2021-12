Muere Joan Didion a los 87 años, una de las grandes cronistas del siglo XX

La escritora Joan Didion, una de las grandes cronistas del siglo XX, conocida en España a raíz de 'El año del pensamiento mágico', donde narraba el duelo por la muerte de su esposo, el también periodista John Gregory Dunne, ha fallecido a los 87 años de edad en su casa de Manhattan (Nueva York). Ha sido Paul Bogaards, editor de Knopf, el sello estadounidense que publica a la autora, quien ha informado a 'The New York Times' en un comunicado, de su muerte a causa de la enfermedad de Parkinson con la que convivía desde hace años.

Nacida en Sacramento (Estados Unidos) en 1934, Didión se graduó en la Universidad de Berkeley y comenzó a tener relevancia como escritora a finales de los años sesenta. Fue una de las primeras voces de aquello que se llamó 'nuevo periodismo', en el que se apostaba por un estilo más narrativo y cierto tono de autor a la hora de contar las cosas.

Su primera gran obra fue 'Slouching Toward Bethlehem' (1968), una colección de ensayos surgidos a raíz de la columna regular que escribía para el 'Saturday Evening Post', en los que analizaba la cultura de su California natal. Lo hacía cargando las tintas contra la cultura hippie emergente en San Francisco. Aquel año, 'The New York Times' aseguró que el libro reunía "algunas de las mejores piezas publicadas en las revistas de este país en los últimos años".

Fue una heroína de la crónica periodística en los tiempos de Nixon. Una reportera cool, en el epicentro de la tormenta contracultural, capaz de contar el LSD y la matanza de Charles Manson sin caer en la propaganda ni en la paranoia. Sus textos transpiraban incertidumbre en la tierra dorada, con toques de hastío y escepticismo. Una mirada distante, pero íntima. Didion se casó con John Dunne en 1964. Cuando se conocieron ella trabajaba en 'Vogue', como editora y crítica de cine, y él en 'Time'. Eran la élite del periodismo, un tándem creativo y amoroso. Junto a su marido escribió guiones cinematográficos, entre ellos el basado en su libro 'Según venga el juego', llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por un joven Anthony Perkins. Se convirtió en una celebrity con ataques de vértigo, pero poco a poco dejó de estar de moda. En 2003 su marido cayó fulminado por un ataque al corazón mientras su hija se apagaba en la UCI. Didion hizo un exorcismo de su dolor en 'El año del pensamiento mágico' y resucitó como escritora. Luego, enjaulada en su duelo, volvió a escribir sobre la perdida para hablar sobre la muerte de su hija Quintana Roo Dunne en 'Noches azules'.

Fotografíada a menudo con gafas de sol, volvió a ser tan famosa y tan cool en 2015 como para protagonizar una campaña publicitaria de la casa de moda francesa Céline para anunciar sus gafas de sol, ya huesuda y donde apenas había ni rastro de aquella chica de los sesenta. Entre sus novelas destacan 'Río revuelto', 'Book of Common Prayer', 'Democracy' y 'The Last Thing He Wanted'.