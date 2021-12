El pasado mes de abril(bajo y voz),(guitarra, teclado y voz),(batería) y(teclado), las integrantes de, presentaban en el Teatro Gayarre de Pamplona de último trabajo publicado en mayo de 2020, en plena pandemia, con el título de 'Días Raros'. Para Melenas tocar en el Gayarre fue como cumplir un sueño porque consideran al teatro como una referencia de la cultura pamplonesa. La pandemia les ha truncado unas cuantas expectativas pero han caminado con firmeza y han podido tocar en bastantes escenarios. Publicaron este segundo trabajo con varios sellos como Elsa Records, Snap! Clap! Club y el norteamericano Trouble In Mind. Además en enero de este 2021 fueron galardonadas con el premio a mejor banda alternativa en los Music Moves Europe Talent Awards 2021, organizados por la Unión Europea (UE) para promover el talento joven y emergente. El premio consiste en una dotación económica de 10.000 euros y en apoyo logístico para realizar una gira europea que esperan cumplir porque tiene preparado un tour europeo junto a otro por EEUU (ambos suspendidos por la pandemia). Desde que irrumpieron en la escena musical en 2016, Melenas ha publicado un LP de título homónimo (2017), el EP 'Ya no me importa si tú me quieres' (2019) y el disco 'Días Raros' (2020).