El festival SantasPascuas vuelve a sus orígenes

La organización del festival SantasPascuas ha perdido la cuenta de las veces que ha cambiado el cartel. Porque tras la edición del año pasado, “una de las más especiales, emotivas e intensas” por la covid, esta sexta ha resultado una de las más complicadas de programar por la pandemia persistente. “Pero sigue adelante, mirando al futuro, atendiendo a la llamada de este inminente cambio generacional a nivel musical que esta pandemia está acelerando”, expuso ayer su codirector Javier Muruzábal, que añadió que no olvida “al público más veterano”, seguidor desde las cinco ediciones anteriores, y para el que lleva “esperados lanzamientos y a los artistas más inquietos del país”. Con “una programación abierta, heterogénea y vanguardista”, esta edición “afectada por normas que van y vienen y sin una perspectiva clara de futuro” regresa a sus orígenes y viene marcada por la visibilización de nuevos proyectos musicales que se están creando en Navarra”. “Agitación folclórica y electrónica, rock y trap radical vasco”, continuó Muruzábal, “se conjugan en esta edición que inundará de música la Navidad en Pamplona y en Tudela” con 21 conciertos o encuentros en siete localizaciones distintas (entradas en ha perdido la cuenta de las veces que ha cambiado el cartel. Porque tras la edición del año pasado, “una de las más especiales, emotivas e intensas” por la covid, esta sexta ha resultado una de las más complicadas de programar por la pandemia persistente. “Pero sigue adelante, mirando al futuro, atendiendo a la llamada de este inminente cambio generacional a nivel musical que esta pandemia está acelerando”, expuso ayer su codirector, que añadió que no olvida “al público más veterano”, seguidor desde las cinco ediciones anteriores, y para el que lleva “esperados lanzamientos y a los artistas más inquietos del país”. Con “una programación abierta, heterogénea y vanguardista”, esta edición “afectada por normas que van y vienen y sin una perspectiva clara de futuro” regresa a sus orígenes y viene marcada por laque se están creando en Navarra”. “Agitación folclórica y electrónica, rock y trap radical vasco”, continuó Muruzábal, “se conjugan en esta edición que inundará de música la Navidad en Pamplona y en Tudela” con 21 conciertos o encuentros en siete localizaciones distintas (entradas en www.santaspascuas. com ).

22 de diciembre. Con arranque en El lanzamiento se adelanta tres días, al. Con arranque en Tudela , el festival se inicia con uno de los principales conciertos: la actuación de Dorian en el Teatro Gaztambide. “Tenemos el honor de contar con la banda catalana, una de las más importantes y activas dentro y fuera de España. Maestros en la conjugación de la mejor tradición del pop español y la música electrónica, con un directo emocionante, melancólico y comprometido, son creadores de grandes himnos musicales”, destacó el codirector.

En el programa del festival en Tudela, también la conferencia musical de Abraham Boba, líder de León Benavente, el día 27. “Ofrecerá un recorrido por el poemario Esto no es una canción”. Recitará una selección de poemas y se acompañará del piano para cantar tres canciones, una charla que el artista repetirá al día siguiente en Pamplona, en la librería Katakrak, dentro del ciclo del festival Música para leer.

Ya en la capital navarra, el Ciclo auditorio tendrá lugar en Baluarte el 4 y el 8 de enero. En la primera fecha, Natalia Lacunza, “una de las nuevas voces más importantes de la escena musical navarra”. Compositora e intérprete, “con un estilo propio en la búsqueda constante de nuevos sonidos”, presentó su nuevo single el jueves.

Y el 8 de enero, la banda madrileña Morgan, una vieja conocida de este festival que agota entradas allí donde tocan. Presentará su tercer trabajo de estudio, The River and the Stone, “una rara avis alejada de las tendencias y coyunturas pero con una calidad musical fuera de toda duda que la convierte en una de las principales bandas de rock nacional”.

POR BARES DE PAMPLONA

El plato fuerte será Escena SantasPascuas, por los bares de Pamplona, que el festival retoma este año tras la imposibilidad del pasado. De este modo, en la Sala Zentral tendrán lugar cuatro conciertos. El primero, el 25 de diciembre, con dos bandas locales, Melenas y Joseba Irazoki eta lagunak. Melenas “son posiblemente la banda que más ha dado que hablar en la escena underground” de Pamplona en los últimos años, “ese pop brillante, luminoso y reverberante” que les ha hecho merecedoras este 2021 del premio a la mejor banda alternativa de la MME Award. Les acompaña “un viejo conocido” de SantasPascuas, Joseba Irazoki eta lagunak, “el mejor guitarrista vasco de la actualidad, con un directo frenético, cautivador y loco, un rock poderoso, moderno y experimental”.

El 4 de enero el festival continua con “presencia navarra de altos kilates”. Por un lado, Rüdiger, de origen francés pero con artistas locales entre sus filas y que destila “un pop elegante y sofisticado de ejecución impecable”. Le acompañan los pamploneses veteranos Montes del Oso, con un punk, power pop e indie-rock americano de los 80 y 90, “con guitarras crudas, grandes melodías y un buen puñado de hits”.

En la víspera del Día de Reyes, “uno de los regalos de esta edición, la auténtica sensación que ha puesto patas arriba la escena musical vasca: los Chill Mafia”, creadores de “una nueva corriente musical, el trap radical vasco”. Su actuación en Pamplona supondrá el cierre de su gira por España y Francia. Les acompañará el artista Dellachaouen.

El 7 de enero, “otra de las grandes joyas del cartel de esta edición”: Rodrigo Cuevas, “punta de lanza de electrocupé, sex symbol de la copla y artista total”. Premio Ojo Crítico de Música Moderna 2021, estará acompañado del dúo navarro Malaiierba, “uno de los secretos mejor guardados de la nueva generación de artistas navarros” en un “espectáculo maravilloso para la vista y los oídos”.

Otra de las novedades que el festival quería aportar era dedicar “un trocito” de SantasPascuas a las familias que quieren acercarse a la música en directo. Así, la banda navarra Pata Punn!!, “grandes músicos que se ponen al servicio de los más peques”, presentará su nuevo disco el 31 de diciembre.

Y en esa ambición de extender el festival por toda la ciudad, SantasPascuas cuenta con la colaboración del bar Rockollection (con las actuaciones de los artistas navarros Javi Izurieta el 30 de diciembre e Iratxe el 2 de enero) y Katos Disco (el 30 diciembre con Ángel Molina, “uno de los ejes principales de la electrónica estatal e internacional”, al que acompañará dj Göo! y Bendiak).

Este año de pandemia el festival ha querido mantener la parte intelectual de la música a través del ciclo Música para leer, en Katakrak. De este modo, el 27 de diciembre se podrá escuchar a Ramón Andrés, uno de los grandes pensadores, intelectuales y musicólogos navarros, en diálogo con el músico experimental Xabier Erkizia. Y además del coloquio con Abraham Boba al día siguiente, el artista, compositor y músico donostiarra Álex Mendizabal ofrecerá el 29 de diciembre un espectáculo participativo donde las bellas artes y la música se entremezclan.