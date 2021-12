Técnicos de los espacios escénicos de Navarra irán a la huelga el 18 de diciembre

principales espacios escénicos de Navarra, ha convocado al personal técnico de las subcontratas que dan servicio en los espacios escénicos públicos a una jornada de huelga para el día 18 de diciembre para protestar por "las precarias condiciones laborales que se sufren en el sector". Antes de la huelga, habrá una concentración en Pamplona el día 12 de diciembre, domingo, frente al El sindicato LAB , con representación en los, ha convocado al personal técnico de las subcontratas que dan servicio en los espacios escénicos públicos a una jornada depara protestar por "las precarias condiciones laborales que se sufren en el sector". Antes de la huelga, habrá una, domingo, frente al Teatro Gayarre, a las 18.30 horas.

En opinión del sindicato LAB, la gestión de espacios culturales públicos "no debiera licitar con pliegos que no garanticen unas condiciones dignas a los trabajadores y trabajadoras de las empresas adjudicatarias". "La disponibilidad horaria, el calendario abierto, cambiante y sujeto a la programación de espectáculos así como la idiosincrasia particular de este trabajo debe tener una compensación y unas garantías para sus personal técnico", ha afirmado en un comunicado.

Entre las principales reivindicaciones del sindicato se encuentra la negociación de un convenio para el sector. "Necesitamos regularizar el sector y avanzar en la creación de un convenio sectorial para Navarra y para ello pedimos la implicación de la clase política para encarar este problema ya que las condiciones impuestas en los pliegos nos impiden avanzar en las demandas de mejoras laborales y a su vez imposibilitan la creación de un convenio justo", ha asegurado LAB.

También ha reclamado "la creación y un seguimiento efectivo de un código de buenas prácticas en la contratación pública en las artes escénicas que regule tarifas, horarios o funciones". "La administración o sus organismos dependientes son los principales motores de contratación de empresas y personal técnico y ha de asumir su responsabilidad en este asunto. Ha de asegurarse que las condiciones de los concursos garanticen que las empresas puedan ofrecer unas condiciones dignas de trabajo a sus trabajadores", ha afirmado.

La organización sindical ha pedido que los pliegos de licitación "contemplen la realidad laboral del personal técnico, que prevean y aseguren equipos mínimos de trabajos capaces de satisfacer las necesidades técnicas de los espacios escénicos y permitan, a su vez, a las empresas subcontratadas dar a su personal un calendario laboral y condiciones de trabajo dignas".

LAB también ha reclamado "un criterio de subrogación justo, que no solo contemple la facturación, que se ajuste a la especial realidad laboral del sector y respete las jornadas del personal a subrogar".

Además, ha solicitado la "paralización o retirada de los concursos de licitación que se encuentren en marcha hasta que la realidad laboral del personal técnico sea tenida en cuenta y se acuerden unos criterios de subrogación justos".