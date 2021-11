Belén Rueda: "La edad de tus hijos sigue marcando tu vida"

Icono del cine de terror y misterio, Belén Rueda recupera su faceta cómica en 'La familia perfecta', segundo largometraje de Arantxa Echevarría, dando vida a una mujer encorsetada y de clase alta que pasados los 50 decide liberarse.

"Todavía hoy la edad de tus hijos sigue marcando tu vida, conmigo lo hizo y sigue haciéndolo", ha señalado la actriz al compararse con su personaje, Lucía, que empieza a cuestionarse su supuesta vida modélica cuando su hijo se emancipa.

"Como Belén no me he perdido nada de mis hijas y esa es mi mayor alegría, pero también es cierto que la sociedad tiene que dar la oportunidad, aunque tengas ya cierta edad, de seguir trabajando", defiende.

"Hasta hace bien poco las actrices de 40 años no encontraban trabajo, yo he tenido la suerte de que sí, pero he estado justo en esa línea de cambio por la que hemos luchado", añade en una entrevista junto a José Coronado y Carolina Yuste, sus compañeros de reparto.

La trama arranca cuando su hijo en la ficción -interpretado por Gonzalo Ramos- anuncia que va a casarse con Sara (Yuste), una joven deslenguada y de una clase social inferior. Coronado, en un registro muy distinto del habitual, da vida al padre de ella.

"Para un actor cuanto más te alejes de lo hecho más cachondo te pone", afirma Coronado, aunque matiza que a la hora de elegir trabajos siempre antepone las historias y quién la dirige.

"Y esta es una historia preciosa para hacer sonreír, que es algo que necesitamos, es la comedia perfecta con la que ríes y a la vez dejas mensajitos para reflexionar sobre si estas conforme con la vida que llevas", añade.

Para Carolina Yuste, que debutó en la opera prima de Echevarría, 'Carmen y Lola' y desde entonces no ha parado de trabajar en cine, teatro y televisión, aquella y ésta película suponen "dos mundos diferentes", del cine de autor y escaso presupuesto, a todo lo contrario, "pero la esencia es la misma".

"En ambas Arantxa pone todo su corazón y su discurso, es una persona muy directa, honesta y que da libertad".