Fito & Fitipaldis anuncian su vuelta a la carretera con su gira 'Cada Vez Cadáver Tour', que hará parada en Pamplona el próximo 23 de abril, cuando recalará en el pabellón Navarra Arena.

El regreso del artista ya es una realidad y 21 únicas ciudades españolas son las elegidas para su puesta en escena. Las entradas saldrán a venta este viernes 12 de noviembre a las 10h. en www.livenation.es y www.fitoytipaldis.com (a excepción de Las Palmas y Tenerife que se anunciarán las fechas próximamente).

Fito & Fitipaldis arrancará la gira el próximo 12 de marzo en el Palacio de los Deportes de Santander siendo el punto de partida que les llevará a recorrer además: Albacete, Alicante, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Fuengirola, Gijón, Granada, Las Palmas, Madrid, Mallorca, Murcia, Pamplona, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Fito & Fitipaldis contarán con Morgan como banda invitada que estarán presentando durante esta gira su nuevo trabajo 'The River and The Stone'.

Los fans podrán disfrutar en directo de su nuevo álbum 'Cada Vez Cadáver', el último trabajo discográfico de Fito & Fitipaldis, publicado el pasado 24 de septiembre, y que ya es considerada una de las entregas más honestas y sinceras del artista.