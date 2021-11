Las Semanas de la Ciencia se fijan en la emergencia climática

De la relevancia de la lucha contra el cambio climático da constancia el hecho de que este lunes, en la presentación de las jornadas, se dio la palabra a Peio Oria, el delegado en Navarra de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), que hizo hincapié en que lo característico del cambio climático que vivimos es su gran velocidad, y apuntó que una de las soluciones va a ir por la “reducción del consumo”, un aspecto que reconoció “complicado”.

Ese cambio climático que tanto preocupa se abordará en una serie de conferencias en la Universidad de Navarra, que hablarán de diferentes problemas medioambientales, desde las especies invasoras o la biodiversidad, hasta los efectos de la ganadería o la energía en los edificios.

Desde luego, no será el único punto de interés científico que se abordará estos días. El martes 16 tendrá lugar uno de sus actos más importantes, un reconocimiento a los investigadores que luchan contra la covid-19, y este martes mismo, en la UPNA (El Sario, 11 h), se celebrará una de las conferencias más relevantes, la que ofrecerá en screening Jocelyn Bell Burnell, la astrofísica norirlandesa que descubrió las primeras señales de un púlsar, un característico tipo de estrellas de neutrones.

También se hablará de las mujeres en el mundo de la ciencia o de los modos de hacer más inclusiva la enseñanza de las ciencias. Junto a jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, exposiciones o demostraciones de realidad virtual, habrá hasta un concierto en el Planetario y una instalación en la UPNA que unirán música y ciencia. “Se trata de llevar la ciencia a todo el mundo, y de que los más pequeños se interesen por ella”, resumía Silvia Díaz Lucas, del Club de Amigos de la Ciencia.

El programa de las semanas de la ciencia

​Actividades



ESTE MARTES

Conferencia ‘Careering through astronomy’ El Sario. 11 h. Retransmisión en streaming a través del canal de Youtube de Cultupna. Por Jocelyn Bell Burnell, astrofísica que codescubrió la primera radioseñal de un púlsar en 1967.



Visita guiada al Radiotelescopio Jocelyn Bell de la Universidad Pública de Navarra. 12.30 h. Edificio El Sario de la UPNA. Duración: 30 minutos.



Charla-coloquio Enseñar ciencias de una manera distinta para hacerlas más inclusivas. Biblioteca de la UPNA. 18.30 horas. Con María Napal, Maribel Zudaire e Irantzu Uriz, profesoras de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la UPNA.



Conferencia Ecología, cambio climático y sexta extinción Biblioteca de Ciencias. UN. 19 h. Luis Herrera, catedrático emérito de Biología Ambiental.



Ciclo de cine documental My Octopus Teacher. Civivox Condestable. 19 h. Coloquio con María Ángeles Hernández Minguillón.







ESTE MIÉRCOLES



Puertas abiertas en el Centro de Proceso de Datos y supercomputación 10 h. Inscripción en el 848 420 500



Premios III Concurso pósteres trabajos fin de estudios. Planetario. 18 h.



Mesa redonda: Mujeres en empresas y centros tecnológicos. Planetario y retransmisión a través del canal Cultupna. 19 h. Rebeca Bueno (AIN), Cecilia Wolluschek (AMEDNA), María Razquin (INGETEAM), Maruxa Arana, (ADItech), Marian Ruiz (STI NORLAND).



Conferencia. ‘La energía en los edificios ante el objetivo 2050’. Biblioteca de Ciencias. UN. Ricardo García, ingeniero Industrial.







JUEVES 11



Visita a laboratorios de Navarrabiomed. 10.30 h. Inscripción previa.



Puertas abiertas en el Centro de Telecomunicaciones de San Cristobal. 11 h. Inscripción en el 848 420 500



Emisión en directo del programa Pamplona en la Onda de Onda Cero. Planetario. 12 h.



Puertas abiertas. Planetario de Pamplona 18 h.Sesión especial de estrellas y observación astronómica.



Conferencia Economía circular, ¿oportunidad o desafío? Biblioteca de Ciencias. UN. 19 h. Carmen Jaca, profesora en Tecnun



Ciclo de cine documental Human Nature. Coloquio con Ujué Moreno. Museo de Educación Ambiental. 19 h.







VIERNES 12



Puertas abiertas en el Centro de Secuenciación Masiva. 10 h. Inscripción previa en el 848 420 500



Conferencia Cambio climático, servicios ecosistémicos y TIC disruptivas Biblioteca de Ciencias. UN. 19 h. Juan Miguel González-Aranda, ingeniero de Telecomunicaciones.







SÁBADO 13



Circuito: Fenómenos de la naturaleza Circuito de 90 minutos de duración, en el que se podrá disfrutar de 6 espacios: Las leyes de escala, cuando el tamaño sí que importa; Estereoscopía: viendo la vida en 3 dimensiones;Cazar o ser cazado; Toca la ciencia. La magia de la luz;Show científico. De 10.30 a 12, de 12 a 13.30, de 16.30 a 18 y de 18 a 19.30. Ayuntamiento de Egüés. Inscripciones en la web del Valle.







DOMINGO 14



Visita Guiada en el Museo de Navarra 12.30 h. Visita a las obras Y el cuerpo se hizo pantalla o las imágenes no caen del cielo, de Txuspo Poyo y Turba, de Patxi Araujo.



Circuito: Fenómenos de la naturaleza Egüés. De 10.30 a 12 y de 12 a 13.30.







LUNES 15



Puertas abiertas en el Laboratorio de NASERTIC. 10 h. Inscripción en el 848 420 500.



Taller Especies exóticas invasoras acuáticas en la Península Ibérica Edificio de Ciencias. UN. 12 h.



Conferencia Invasiones antiguas: buscando en el baúl de los recuerdos. Ecología histórica para comprender un mundo cambiante Biblioteca de Ciencias. UN. Por Miguel Clavero, de la Estación Biológica de Doñana-CSIC.







MARTES 16



Acto de reconocimiento al personal investigador que ha desarrollado proyectos contra la covid-19 en Navarra. Planetario de Pamplona. 10 h.



Teatro. Yo quiero ser Científica El Sario. 10 h. .Inscripción previa.



Ciclo de cine documental Museo de Educación Ambiental. 19 h. The Serengueti Rules. Coloquio con David Galicia



La armonía de las Esferas: concierto para cielo, ciencia y arpa. Sala Tornamira del Planetario de Pamplona. 20 h.







MIÉRCOLES 17



Puertas abiertas en el Centro de Proceso de Datos y supercomputación. 10 h. Inscripción en el 848 420 500.



Visita guiada a la exposición Cálculo. Del ábaco a la computación. El Sario. 11 h. Con Antonio Pérez Prados.



Conferencia Vida. Biblioteca de Ciencias. UN. 19 h. Por Jorge Lobo, profesor del CSIC.







JUEVES 18



Conferencia Ingeniería biomédica: los órganos del futuro. CIMA. 18 h. Por Manuel Mazo y Xabier Aranguren.



Concurso de divulgación científica En 3 minutos. El Sario. 19 h.







VIERNES 19



Puertas abiertas en el Centro de Telecomunicaciones de El Perdón. 11 h. Inscripción previa en el 848 420 500



Conferencia Buscando el santo grial de la neutralidad climática en la ganadería Biblioteca de Ciencias. UN. 19 h. Por Agustín del Prado, experto en emisión de gases de efecto invernadero.







EXPOSICIONES



Spelaeus. Navarra hace 50.000 años Planetario .



Una mirada LGTBI+ al Planetario de Pamplona Planetario. Visitas guiadas este martes y el viernes 12. 11 h.



3D Explorer Experiencia de realidad virtual en el Museo de Ciencias de la UN. Lunes a viernes, hasta el 19 de noviembre, a las 18 h. Edificio de Ciencias. Universidad de Navarra.



Las maravillas de la luz’Artista: Javier Osés Martínez de Zúñiga. Hasta el 12 de noviembre. El Sario. De lunes a viernes, de 8 a 21 h. Visitas guiadas: 11 de noviembre a las 18 horas y 12 de noviembre a las 16.30 horas.



EISCI: Exposición itinerante para sensibilizar a la ciudadanía respecto a la inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo. Hasta el 30 de noviembre. De lunes a viernes, de 8 a 21 h. Edificio Los Magnolios. UPNA.



Ikuspegia. En perspectiva. Una mirada con perspectiva en tiempos de coronavirus Hasta el 18 de diciembre. De lunes a viernes, de 8 a 21 h. Campus UPNA, entre Rectorado y Biblioteca Visita guiada: Lunes 15 de noviembre a las 11.00 h.



JAULAB, sonido inmersivo. Del 16 al 19 de noviembre. De martes a viernes, de 10 a 12 h. Martes y jueves, de 17 a 19 h.El Sario. Una esfera de 3 metros de diámetro genera audio 3D en forma de contenido sonoro personalizado, escalable, inmersivo e interactivo.







Más información. www.semanasdelaciencia.org. Se han excluido en este listado las actividades programadas para estudiantes y escolares.



Organizadores



Club de Amigos de la Ciencia, Planetario, UN, UPNA, Gobierno de Navarra.



Colaboradores Fecyt, Hospital San Juan de Dios, Museo de Ciencias de la UN, Navarrabiomed, Ayuntamiento de Pamplona, Museo de Navarra, CIMA, Valle de Egüés, CSIC, Ateneo Navarro, AEMET, Protocolo 66, Cadena Ser, Onda Cero, Red Astronavarra, Nasertic, Zentral, Nilsa, Dictel, Extincion Rebellion, Navarra Sociedades Públias y INTIA.