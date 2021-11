La sorpresa de Fito a un músico callejero en Madrid

No es la primera vez que ocurre. Un músico callejero interpreta la canción de uno de sus ídolos cuando... el ídolo sale de entre la multitud y se une a él. Es famosa la intervención de Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, que se unió en Moscú a un músico que interpretaba una de las canciones más conocidas de su grupo, 'Don't want to miss a thing', banda sonora de 'Armageddon'.

En esta ocasión, no ha habido que viajar tan lejos, y la sorpresa ha tenido lugar en la Gran Vía de Madrid, donde un músico callejero interpretaba una de las canciones más conocidas de Fito y Fitipaldis, 'Soldadito marinero'.

En un vídeo que circula por las redes sociales se ve cómo el músico bilbaíno, que acaba de editar su último disco 'Cada vez cadáver', se une al guitarrista él para interpretar una canción que normalmente canta ante miles de personas.

En la interpretación, Fito, con una mochila y su cazadora en la mano, ajusta el micrófono -"¡no llego!" se le escucha decir- e interpreta la última parte de su canción.

Tras acabar el tema, ambos músicos se abrazan y el bilbaíno, uno de los músicos más queridos de España, por el público y por sus compañeros de profesión, hace una reverencia y abraza al músico callejero quien seguro no olvidará este momento.