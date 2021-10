La moda regresa a las pasarelas

Navarra Fashion Week, la cita más importante de la moda navarra que retoma su actividad tras un año de ausencia por la pandemia. Con desfiles presenciales y modelos presentando distintos estilismos y prendas, el público asistió a una jornada que inauguró la diseñadora guipuzcoana Isabel Zapardiez y que clausuró el diseñador navarro Jesús Lorenzo Morales (Jesús Lorenzo para Groenlandia). Diseñadores y público dieron muestras de querer reencontrarse en uno de los eventos referentes del mundo de la moda en Navarra en el que se dan cita diseñadores, firmas, comercios locales, peluqueros y profesionales del estilismo. La alfombra roja se desplegó este viernes en Baluarte para inaugurarla cita más importante de la moda navarra que retoma su actividad tras un año de ausencia por la pandemia. Con desfiles presenciales y modelos presentando distintos estilismos y prendas, el público asistió a una jornada que inauguró la diseñadora guipuzcoanay que clausuró el diseñador navarro Je(Jesús Lorenzo para Groenlandia). Diseñadores y público dieron muestras de querer reencontrarse en uno de los eventos referentes del mundo de la moda en Navarra en el que se dan cita diseñadores, firmas, comercios locales, peluqueros y profesionales del estilismo.

Isabel Zapardiez fue la encargada de inaugurar la nueva edición de Navarra Fashion Week y lo hizo con Cellular, una colección inspirada en la vida celular y el origen de la vida, como símbolo de la constante evolución y transformación que estamos viviendo. La diseñadora guipuzcoana presentó una colección de 35 looks en los que alternó la alta costura con el ‘Ready To Wear’. La principal novedad consistió en una línea de prendas nupciales sin género, así como el empleo de plástico de burbujas reciclado en dos diseños. Tras su desfile, tomaron el relevo los diseñadores Ilazki Martirena, Daniel Chong, Ley Herma y Mamatikenge, quienes dieron paso a las propuestas de piel de Jesús Lorenzo Groenlandia. El diseñador sorprendió con la colección So Natural en la que apuesta por la sostenibilidad, el reciclado de la piel y los diseños más urbanos y deportivos. Chaquetones con capucha, prendas desestructuradas, chalecos largos y chaquetas cortas centraron un desfile que fue una explosión de color con pieles de zorro, lince o astracán en colores amarillo, rojo, blanco, azul, gris o rosa.

Jesús Garzaron

La segunda jornada de Navarra Fashion Week tendrá lugar este sábado y estará repleta de moda. El comercio local cobrará vida en la pasarela con los desfiles de tiendas como Damisela en Apuros, Nud, Lia Carriedo, Cristal y Tierra o Victoria Imaz, que mostrarán sus últimas propuestas. Clausurará la jornada Creaciones Selene, empresa navarra que presentará las últimas novedades en moda íntima. En el desfile habrá música en directo con Ángel Ocray y del Coro de la Hermandad del Rocío de Navarra.

El evento concluirá mañana con Trending Chef, que propone una colaboración entre diseñadores, cocineros y peluqueros. A partir del diseño de una prenda, un chef elaborará una receta inspirada en dicho diseño, mientras que los profesionales de peluquería tendrán que preparar un peinado acorde con el plato y la ropa.

Jesús Lorenzo: “Las prendas de piel sirven para el día a día”

Colores atrevidos, diseños renovados, distintas larguras de prendas y una apuesta por la piel en un estilo urbano y deportivo fueron las sorpresas que la colección So Natural de Jesús Lorenzo Morales, director creativo de Groenlandia desde 2007, desveló en la pasarela navarra. Una colección que, además de mostrar nuevas tendencias y un estilo urbano, es una apuesta por la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente.

La piel no es solo para las grandes ocasiones ni determinadas edades. ¿Es el mensaje que ha querido transmitir en el desfile?

La piel es muy versátil y puedes utilizarla en un estilo de noche o fiesta, pero también en el día a día. Ahí entran en juego los diseños y también como combine cada persona las prendas. Si algo caracteriza a mis colecciones es que son muy urbanas, para vestir en la calle.

Abrigos, chaquetones, chalecos en color natural, pero también han brillado los azules, amarillos, verdes, rojos. ¿Por qué tanto color?

El color me encanta, siempre lo trabajo. No hay que pensar en el abrigo de piel negro o marrón. El color es alegría, las tonalidades planas se pueden trabajar, pero siempre apuesto por el color. Es algo personal, pero también una manera de satisfacer todos los gustos y mostrarles todo aquello que se pueden vestir. El abanico de colores es muy variado.

La moda recupera el ritmo en las pasarelas tras las restricciones. ¿Cómo ha vivido el sector la pandemia?

Recuperar Navarra Fashion Week es un factor positivo y está enfocado a Pamplona. El comercio local se ha visto muy afectado por la pandemia y hay que apoyar, hay que estar con ellos. Todos los “looks” que han salido en los desfiles se pueden comprar en Pamplona. Hemos hecho un esfuerzo grande para estar con el público de aquí y con el mensaje de que todo lo que se ve en Navarra Fashion Week se puede comprar en los comercios de la ciudad.

Lleva mucho tiempo apostando por incluir la piel en el día a día. ¿Llega el mensaje de que se puede vestir en cualquier momento con un chaquetón de zorro, lince o astracán?

Hay que desterrar la imagen del abrigo que llevaban las abuelas, todos sobrios, con complementos y prendas igual de sobrias. Ahora se puede combinar con otros estilismos, sobre todo porque cambian los diseños. Por eso en el desfile se han presentado las piezas de piel con pantalones pitillos, anchos, de neopreno, con punto y otros materiales.

Prendas sostenibles y compromiso con el medio ambiente. ¿Cómo se traslada a la peletería?

La peletería siempre ha sido sostenible. Ha podido haber gente que no ha hecho bien las cosas, pero como industria, siempre nos hemos preocupado, con mejor o peor resultado, por mejorar todos los procesos. En peletería, el material es muy natural y el trabajo es muy artesano. Por lo tanto, la sostenibilidad es fácil para nosotros, solo debemos cuidar los detalles.

¿Por ejemplo?

La sostenibilidad empieza desde la obtención de materias primas hasta el producto final. Hablamos de la gestión de recursos, del no sufrimiento animal, de las producciones no masificadas y del no al impacto ambiental. El proceso de curtido también está garantizado.

Defiende que las pieles puede reciclarse, rediseñarse y reutilizarse. ¿Trabaja así en su taller?

Insisto mucho en ello. Con la reutilización de la piel evitas generar más residuos. Siempre se han aprovechado los retales para confeccionar otra prenda que, además, sale más económica. Lo hemos llevado a rajatabla. Lo mismo ocurre con las prendas antiguas. No hace falta guardarlas en el armario, se desmontan, se rescata el material y se hace un abrigo o chaquetón nuevo. Es la economía circular para dar varias vidas a ese residuo natural. Somos sostenibles, pero fallamos en el mensaje, no sabemos contar las cosas.

Una prenda pintada a mano cerró el desfile. ¿Quiso sorprender al público?

Todos los años, mi padre José Jesús pinta una prenda. Nació en Cieza (Murcia) y ha querido hacer un guiño a su pueblo, del que salió cuando era niño. A partir de fotografías que le envió un amigo, ha pintado la floración en esa tierra. Tiene un componente sentimental muy fuerte.

Música y proyección de imágenes de bosques o de la ciudad verde de Tokio han arropado a las modelos para insistir en el cuidado del planeta. ¿Satisfecho con el desfile?

Lo hemos preparado en poco tiempo, pero con mucha ilusión por lo que significa de recuperación. El sector está con ganas y el público también. Cuando nos lanzamos a la Navarra Fashion Week íbamos con un poco de miedo, pues todos estábamos con la incertidumbre de qué iba a pasar. Pero el evento se ha quedado pequeño. Todos tenemos ganas de hacer cosas, de movernos, de pasar página, pero con prudencia.

Isabel Zapardiez: “Es una colección muy vital, con explosión de color”

“Evolución, revolución, transformación”. Este es el triple concepto que ha inspirado Cellular, la nueva colección de Isabel Zapardiez en la que coexisten prendas de alta costura y ‘Ready To Wear’, y en la que la diseñadora donostiarra ha incluido una línea de prendas nupciales sin género. La presentación de Cellular en Baluarte estuvo ambientada con una proyección audiovisual inspirada en el mundo de las ágatas y del espacio.

¿Cuál es la idea que inspiró la colección Cellular?

Habla de los orígenes de la vida, de las células, de la capacidad reproductiva que tienen, y también de su capacidad de adaptación y transformación. La colección vio la luz a principios de este año y estamos muy contentos porque es muy vital. Está muy presente la parte ‘Ready to Wear’, que sería como el pret-a-porter de nuestra marca. En Pamplona no hemos podido mostrar la colección entera, que tiene 39 looks, pero hemos intentado sacar el máximo (finalmente, 35 looks). También van a estar presentes las ágatas, que en la antigüedad se asociaban al inicio de la vida y también se consideraban la piedra de la ciencia.

También se podrá ver una línea muy urbana.

Sí. Incluso dentro del ‘mundo novia’, hay dos prendas que están hechas con plástico de burbujas reciclado. Son piezas que están destinadas a una novia de invierno, muy cosmopolita, que después de la boda puede seguir utilizando esa ropa.

En Cellular ha incluido una línea de prendas nupciales sin género.

Cuando tú las ves sobre el cuerpo de una chica, las verás perfectamente encajadas. Y si luego las lleva un chico, también quedan perfectamente integradas. En realidad, quien da vida y forma a las prendas son las personas, no los diseñadores. Nosotros proponemos nuestros diseños, pero una vez que las personas adquieren las prendas, se trata de que las hagan suyas y las lleven al terreno que ellos decidan. El mismo vestido lo puedes utilizar para una boda o para la alfombra roja. Y también hay prendas que, una vez sacadas de ese contexto, se pueden reutilizar. Si el día que tú te casas llueve o hace frío, puedes llevar una prenda de abrigo que luego te puedes poner en el día a día con un vaquero.

En cuanto al colorido, ¿hay mucha variedad?

Sí, yo diría que esta colección es una explosión de color. Hay amarillos, naranjas, verdes, fucsias, turquesas... Y además todos ellos son colores muy rotundos... Son cañeros. Lógicamente, en el mundo ‘bridal’ (nupcial) hay una paleta más clásica, pero siempre con esas combinaciones que me gustan. Por ejemplo, una falda blanca con un interior amarillo que la puedes utilizar para una ceremonia civil o para un evento. Son prendas muy versátiles.

En sus colecciones siempre hay una parte más soñadora, delicada o romántica. ¿La mantiene?

Yo diría que nuestra imagen es más sofisticada que romántica. Además, la actitud que buscamos en nuestras modelos es la de una mujer con bastante aplomo, por eso la peluquería y el maquillaje son muy marcados, casi rozando lo galáctico. Por otro lado, en la parte ‘bridal’ hay vestidos con bordados muy artesanales. Hay una vuelta a la artesanía, al movimiento, con mangas voluminosas... Es un estilo sofisticado.