Emilio Arrieta, un músico para redescubrir

"Nunca Arrieta desafina, con su música divina da gloria a los patrios lares, y cruzó todos los mares la fama de su Marina”. Esta coplilla, publicada en 1880 en la revista satírica Madrid Cómico junto a una caricatura del propio Arrieta, da una idea de la fama que llegó a alcanzar el compositor navarro, encumbrado además por la reina Isabel II.

A lo largo de esta semana, en torno al bicentenario de su nacimiento (20 de octubre de 1821), Pamplona y Puente la Reina acogerán diversas conferencias y conciertos que permitirán conocer otros aspectos del legado musical de Arrieta, como las canciones que se han ido recopilando para reunirlas en dos proyectos discográficos.

Uno de ellos será Canciones para una reina, con el pianista Rinaldo Zhok y la soprano Sofía Esparza, mientras el segundo será con el pianista Rubén Fernández Aguirre y la soprano Sabina Puértolas. Para Zhok, “las canciones que compuso Arrieta están a la altura de las de Bellini o Donizetti”. La ‘Semana Arrieta’ tendrá como principal reclamo la representación de Marina mañana en Baluarte. “Es la ópera española más representada, y probablemente la única que se ha mantenido siempre en el repertorio”, comenta el maestro madrileño José Miguel Pérez-Sierra, que se encargará de dirigir este título en versión concierto.

“Hay otras óperas interesantes de Arrieta, como La conquista de Granada, que afortunadamente se grabó. La pena es que no se haya hecho una producción escenificada. Creo que tendríamos que ser más proclives a programar a nuestros compositores”, opina Pérez-Sierra.

En el caso de Arrieta, quienes conocen su obra citan otros títulos interesantes a rescatar, como las zarzuelas El grumete, El dominó azul o El potosí submarino. Tal como reivindica la soprano Andrea Jiménez, que mañana protagonizará Marina junto al tenor José Luis Sola, “hay que aprovechar este bicentenario para que la obra de Arrieta salga a la luz y se vaya incluyendo en el repertorio”.

El bicentenario tendrá su broche el 30 de diciembre con un concierto dedicado a San Franco de Sena, la última obra que compuso Arrieta, y a la que el director ovetense Óliver Díaz calificó como “una joya”.

Jesús Echeverría: “Su música es brillante, atractiva y bastante europea”

El director olitense Jesús Echeverría descubrió la música de Arrieta cuando dirigió por primera vez las zarzuelas El grumete y Adán, en un concierto celebrado el Día de Navarra de 2002. “Es muy raro dirigir obras de Arrieta, porque no se suelen tocar, pero yo casualmente he dirigido varias obras suyas, incluyendo una Sinfonía para orquesta y banda”, recuerda.

Casi dos décadas después, Echeverría sigue ligado a Arrieta. El próximo Día de Navarra volverá a dirigir dos obras orquestales del compositor puentesino que han sido recuperadas y grabadas por la Orquesta Sinfónica de Navarra con motivo del bicentenario. Se trata de Recuerdos de ‘El dominó azul’ en forma de obertura y de Capricho para orquesta sobre temas de Gaspar Sanz. Sobre la primera obra, Echeverría ofrecerá una conferencia el próximo miércoles a las 19:30 horas en la Casa del Vínculo de Puente la Reina. Recuerdos de ‘El dominó azul’ en forma de obertura es una adaptación orquestal de la zarzuela homónima. “Esta obertura se interpretó por primera vez en 1882 para inaugurar la temporada de zarzuela en Madrid. El empresario del Teatro de la Zarzuela, Francisco Arderius, le pidió a Arrieta que compusiera una obertura nueva para la representación de El dominó azul. Arrieta eligió los momentos que más le gustaban y los puso todos seguidos en forma de obertura, sin seguir el orden cronológico de la zarzuela”, explica Echeverría.

Esta partitura formaba parte del legado que la familia Huarte donó al Archivo de la Música y de las Artes Escénicas. En cuanto a Capricho para orquesta sobre temas de Gaspar Sanz, estrenada en 1881, Echeverría la define como una “obra de circunstancia” que Arrieta compuso con motivo de la celebración de unas jornadas en homenaje a Calderón de la Barca. “Los manuscritos de esta obra se encontraron en el Conservatorio de Madrid, del que Arrieta fue director”, detalla Echeverría. “Es una obra de unos cinco minutos de duración, muy bonita”. De todas las obras que ha dirigido de Emilio Arrieta, el director olitense siente una especial predilección por El grumete. “La zarzuela suele tener mucho de música española, de andalucismos... Pero la música de El grumete es más europea”, asegura.

Echeverría lamenta que no se hayan interpretado otros títulos destacados de Arrieta, como El dominó azul, Ildegonda o La conquista de Granada. “Estas obras tuvieron un éxito tremendo, tanto como Marina o más. El dominó azul llegó a ser el emblema de Arrieta, y El grumete recorrió toda España”, cuenta.

A la hora de valorar la figura de Arrieta, Echeverría destaca lo siguiente: “Su música tiene una gran facilidad melódica. Sus melodías son muy bonitas, muy italianas. Además, su base armónica es bastante rica. En resumen, la música de Arrieta es brillante, atractiva para el público y bastante europea”.

Por último, el director reivindica que se interpreten más títulos del compositor puentesino: “Los navarros no tenemos que esperar a que en Madrid programen a Arrieta; somos nosotros los que tenemos que interpretar a Arrieta y a otros compositores como Gaztambide, Guelbenzu, etc”.

María Encina Cortizo: “Fue un músico con muchas caras”

Considerada la gran experta en la vida y obra de Emilio Arrieta, María Encina Cortizo, catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo, acudirá el próximo viernes a Puente la Reina para impartir una conferencia. Cortizo es la autora de Emilio Arrieta. De la ópera a la zarzuela (1998), una obra de 600 páginas a la que dedicó cuatro años de minuciosa investigación, con la dificultad añadida de no poder consultar documentación por Internet.

En Puente la Reina, Cortizo localizó numerosos datos, como la fecha real de nacimiento del compositor, que constaba en el acta de bautismo de la parroquia. “A lo largo de su vida, Arrieta siempre mantuvo que su año de nacimiento era 1823, cuando en realidad nació en 1821. Al quitarse esos dos años, cuando llegó a Italia consiguió la beca de estancia para estudiar en el Conservatorio de Milán”, cuenta la musicóloga. De paso, aprovecha para recordar que el propio Giuseppe Verdi se quedó fuera de ese mismo Conservatorio: “No superó la prueba de acceso, algo que sí logró Arrieta”.

Para construir el retrato humano del compositor, Cortizo se basó en un epistolario que encontró en la Biblioteca Nacional. “También me apoyé en los testimonios de sus amigos. Le gustaba reunirlos en su casa y cocinar para ellos, sobre todo platos italianos. Arrieta era muy amigo de sus amigos, y muchos de ellos eran navarros, desde Guelbenzu hasta el propio Sarasate”.

Para Cortizo, “Arrieta fue un músico con muchas caras”. Entre los títulos más desconocidos de su catálogo figuran las llamadas “zarzuelas de magia”, como Las manzanas de oro. “Él no estaba muy orgulloso de esa obra, pero fue una de las que más dinero le dio en toda su vida”.

También escribió zarzuelas cómico-fantásticas como El potosí submarino, “una imitación de lo que hacía Offenbach en el Théâtre des Bouffes-Parisiens, como la opereta Orfeo en los infiernos, ambientada en un mundo onírico, disparatado y fantástico”.

En El potosí submarino, Arrieta recrea un viaje al fondo del mar: “Aparece un coro de coralinas, un coro de anfibias...”, detalla Cortizo. Además, en esta obra introduce detalles de su época, como el cable telegráfico, las bicicletas de rueda grande o las “velocicosedoras”, en referencia a la máquina de coser. La musicóloga también destaca la“crítica política” de esta obra, que también alude al crack bursátil de 1870.

Sobre el repertorio de Arrieta que le parecería interesante recuperar, Cortizo destaca dos títulos: Ildegonda y La conquista di Granata, esta última escrita en italiano. “Sobre La conquista, es la primera ópera española que trata un tema histórico hispánico. Además, esta ópera reproduce lo que para Arrieta era el sonido de La Alhambra. Ese elemento alhambrista es absolutamente novedoso”, destaca. En 2014, Cortizo tuvo la oportunidad de asistir a la puesta en escena de La conquista di Granata en el Stadttheater de la ciudad alemana de Gießen, cerca de Frankfurt. “Todos los alemanes de alrededor me decían: ‘¡Qué conocida tiene que ser esta ópera en España!’ .Y a mí me daba vergüenza pensar que este título no se había escenificado en nuestro país desde 1856”.

En su época, los títulos de Arrieta que lograron mayor “arraigo popular”, además de Marina, fueron las zarzuelas El grumete y El dominó azul. “Estos tres títulos le hicieron inmensamente conocido para el gran público”. Según Cortizo, la gran singularidad de Arrieta frente a otros compositores de su época es su afán por “modernizar y europeizar” la España del siglo XIX. “Arrieta nunca perdió la elegancia sonora del bel canto. La conoció en Italia, la asumió y la mantuvo hasta el final”.

Respecto al supuesto romance entre Arrieta y la reina Isabel II, de quien fue profesor de canto, Cortizo cree que la monarca debió de quedarse “impresionada” por aquel músico veinteañero que había triunfado en Milán. Isabel II lo nombró compositor de la corte y ordenó construir un teatro en el Palacio Real, donde Arrieta volvió a estrenar su primera ópera, Ildegonda.

Pese a haber contado con el apoyo de la reina, tras el derrocamiento de ésta a raíz de la Revolución ‘la Gloriosa’ (1868), Arrieta compuso el himno ¡Abajo los Borbones!. “La reina y él se enfadaron, pero no se sabe si fue por motivos personales. Desde luego, es muy curioso que él acabara evolucionando hacia esa postura antimonárquica”, comenta Cortizo.

María Nagore: “Formó a grandes compositores”

Esta tarde, la musicóloga pamplonesa María Nagore abrirá con una conferencia el ciclo de actividades en homenaje a Arrieta que han organizado la Sociedad Cultural Pregón y el Nuevo Casino de Pamplona. Esta experta hablará de la impronta de Arrieta en la música española del siglo XIX: “Él fue una figura muy importante, y no solo como compositor. También fue profesor de grandísimos compositores como Ruperto Chapí, Tomás Bretón y Emilio Serrano, todos ellos referentes musicales de finales del siglo XIX”. Según explica Nagore, Arrieta les inculcó una “buenísima” técnica de composición: “Por ejemplo, en sus obras hay una orquestación maravillosa, y eso es lo que heredan sus alumnos: una gran solidez en la orquestación y una técnica compositiva muy depurada”. Para Nagore, la gran popularidad de Marina ha hecho que hayan caído en el olvido unas cuantas obras “que merecería la pena volver a poner en escena. Por ejemplo, El dominó azul tuvo muchísimo éxito en su época. En el momento de su estreno, estuvo dos meses en cartel y se representó durante todo el siglo XIX. En aquella época, en cualquier capital de provincia había un teatro de ópera con una orquesta, y ahí se representaban todas las obras que se ponían de moda. También se hizo muy popular El potosí submarino. Es una obra cómica, pero está muy bien escrita. Creo que a veces somos un poco elitistas, y se tiende a pensar que la zarzuela es de menor categoría que la ópera”. Para Nagore, la ventaja de celebrar este bicentenario es que “se destinan recursos para recuperar obras”. Por ejemplo, “es necesario recuperar las canciones de Arrieta porque la única forma de que se conozcan es que haya grabaciones”.

José Luis Sola: “Volvería a cantar ‘El grumete’ y ‘El dominó azul”

El martes, el tenor pamplonés José Luis Sola abordará por primera vez el papel de Jorge. En su caso, la oportunidad de cantar Marina le ha llegado después de haber interpretado otros títulos de Arrieta: “En mis comienzos canté El grumete y El dominó azul. Aún recuerdo partes de El grumete como la romanza No iré yo al río. Esa es una parte muy pegadiza. Aunque ya han pasado casi veinte años, todavía recuerdo detalles de aquella escena”, cuenta Sola, que interpretó el papel de Serafín. Sobre El dominó azul, “tuve que prepararla con poco tiempo, pero no me resultó difícil porque musicalmente está muy bien escrita. Volvería a hacerla encantado, al igual que la de El grumete”. Este año, Sola ha tenido la oportunidad de cantar por primera vez otras obras de Arrieta, como un dúo de la ópera La conquista de Granada que interpretó en marzo en el Teatro de la Zarzuela. “Me pareció una obra muy operística y muy bien escri

Andrea Jiménez: “Compuso canciones de un nivel importante”

La soprano navarra Andrea Jiménez participa en el homenaje a Arrieta por partida doble: mañana protagonizará Marina en Baluarte, mientras el viernes ofrecerá un concierto en el Nuevo Casino integrado por cinco canciones, dos romanzas y dos arias. En una grabación realizada para el Archivo de la Música, Jiménez también puso voz a tres canciones de Arrieta: Pobre Granada, La sombra y La niña abandonada. También ha cantado la ópera Ildegonda: “¡Me parece un obrón! Es puro belcantismo, una ópera totalmente verdiana donde se respeta la voz por encima de todo. Marina es muy bonita y conocida, pero es más incómoda de cantar”, explica. En cuanto a las canciones de Arrieta, que están saliendo a la luz este año, Jiménez destaca su “variedad de estilos y de textos”. “Son canciones de un nivel importante. Yo destacaría títulos como Il Desiderio, A te!, Pobre Granada o La sombra”. Estas tres últimas las interpretará elviernes.