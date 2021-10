Una joven pamplonesa, premio al mejor blog revelación 2021

A Leire Remírez Lizarraga (Pamplona, 29 de enero de 1990) le apasiona el mundo de la moda y el marketing. Tiene más de 59 mil seguidores en su canal de YouTube, 7 mil seguidores en su Instagram y su blog recibe medio millón de visitas al mes desde diferentes partes del mundo. Todo bajo la marca De moda y belleza, que creó para aunar sus dos aficiones. El jueves pasado ganó el premio al Mejor Blog Revelación 2021 en la categoría de Moda y tendencias de los XV Premios 20Blogs de 20 minutos, “lo que supone un reconocimiento a más de seis años de mucho esfuerzo, dedicación y constancia”, cuenta. Competía en la categoría con otros 300 blogs, de los cuales quedaron finalistas tres, y recogió el premio presencial en CaixaForum de Madrid.

¿Cómo ha recibido el galardón?

Este es el tercer año que me nominan. Quedé 1.ª Finalista al Mejor Blog Revelación 2016 y Finalista al Mejor Blog Revelación 2017, ambos en los premios 20Blog. Fue un cúmulo de cosas. Un blog no solo es la redacción de los artículos, sino la estructura que hay detrás del diseño web y posicionamiento de artículos. Se unen mis dos mundos, el marketing digital -al cual me dedico y me encanta- y la moda -que siempre me ha acompañado desde pequeña-.

¿Cómo es el contenido que publica en De moda y belleza?

Siempre intento que haya una base psicológica en todos los artículos que escribo. Al final la moda, por mucho que siga una tendencia, uno tiene que partir desde la aceptación de su cuerpo. Es interesante transmitir esos valores y entender la moda como moda sana. Es lo que intento inculcar en la redacción de los artículos, sin olvidar la parte digital.

Su blog presume de dirigirse a todo el mundo. ¿Por qué cree que es necesario recalcarlo?

Hoy en día se habla de tendencias como la mujer real o el hombre real. Hay personas que tienen problemas a nivel de salud para engordar y tener cierto peso, y creo que está mal decir que una persona real se identifica a una talla concreta. La mujer u hombre real es la persona, no hay nada más detrás. Es importante inculcar que la moda es para todos, independientemente de cómo uno sea y parte desde la situación de uno mismo.

¿Cómo lo plasma en sus artículos?

Al adaptar ciertas tendencias. Por ejemplo, cómo adaptar un vestido midi a un cuerpo. Lo que intento siempre decir es que, evidentemente, cada una puede sacar más partido a ese vestido poniéndole ciertos complementos que lo puedan lucir mejor y lucir el cuerpo de cada uno. Pero es verdad que en algunas redes hay patrones que solo se asocian a ciertos perfiles de cuerpos, y eso es un problema. La persona que lo lee puede entender que su cuerpo no se adapta a la tendencia y puede aparecer un problema psicológico detrás. Es importante transmitir que al final la moda es sana, que puede adaptarse a todo el mundo y que luego hay trucos para poder lucirla de mejor manera. Siempre partiendo de la base de que es para todos.

¿Tiene otros canales a través de los cuales llega al público, cómo trabaja en ellos?

Intento que el blog sea más aséptico, la base es la información que se traslada y no la persona que la cuenta. He decidido quedarme en un segundo plano por mi trabajo, ya que me dedico a temas de marketing digital y no me gusta estar en primera línea. Pero difusores como las redes sociales hacen que puedas llegar a más personas de manera más rápida y ahí sí que es la persona quien está detrás. Tiene que ser algo más personalizado.

¿Cómo prepara su contenido?

Escribo mis artículos con base de marketing. Primero busco con diferentes herramientas qué es lo que la gente necesita saber, y hablo sobre lo que la audiencia quiere o necesita. Es dar respuesta a algo que sé que se está demandando.

¿El blog y esta parte de redes sociales no es su primer trabajo?

No. Soy consultora de Marketing Automation, ayudo a las empresas a digitalizar sus negocios y además de eso trabajo en diferentes proyectos. A raíz del blog mucha gente me ha pedido ayuda para digitalizar negocios más pequeños, a montar webs o ecosistemas digitales. En mi tiempo libre me gusta indagar en esto. Empecé el blog como herramienta de aprendizaje, para montar una página web, posicionar los artículos... Y poco a poco lo utilicé para transmitir y poner en valor los conocimientos que sabía de moda. Lo gestiono yo todo, y a veces mi madre me ayuda.

¿Cualquiera puede llevar un blog?

Cualquiera que quiera transmitir aquello en lo que cree y en lo que sabe tienes y debes transmitirlo. En blog o en cualquier otro formato. Son muchas horas y mucha dedicación, no es imprescindible tener conocimientos técnicos o personas que te puedan echar una mano, pero ayuda mucho.

¿Tener tantos seguidores le ha echado para atrás alguna vez?

El punto de decisión es estar en primera línea o no. Desde el primer momento he decidido no estarlo y eso me ha quitado la presión en ese sentido.

