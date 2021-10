Baluarte tendrá en 2022 un año récord con 17 congresos nacionales e internacionales

17 congresos nacionales e internacionales, lo que supone una cifra récord que no había alcanzado hasta la fecha. El palacio de congresos y auditorio Baluarte de Pamplona acogerá en 2022 un total de, lo que supone una cifra récord que no había alcanzado hasta la fecha.

Así se ha dado a conocer en una comparecencia parlamentaria en la que la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, y el director gerente de la empresa pública NICDO, Moncho Urdiáin, han presentado el plan director de NICDO para el periodo 2021-2024. La empresa pública gestiona espacios como el Navarra Arena, el Baluarte, el Planetario, el Circuito de Navarra o el territorio de esquí Larra-Belagua.

Urdiáin ha adelantado en la comparecencia la previsión de actividades para el ejercicio 2022, sobre el que se ha mostrado "optimista". Por ejemplo, además de la citada actividad del Baluarte, en el capítulo deportivo ya está cerrada la fecha de celebración de la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, evento internacional que el Navarra Arena acogerá en el mes de mayo. Además, NICDO espera anunciar en breve otro evento deportivo internacional y está trabajando con las federaciones deportivas y con el Instituto Navarro del Deporte para acoger más campeonatos deportivos, tanto nacionales como internacionales.

En cuanto a la actividad cultural, NICDO está en contacto con los promotores musicales, trabajando con ellos para poder tener un calendario de conciertos atractivo con espectáculos de distintos formatos y con artistas tanto nacionales con internaciones.

Esnaola ha explicado que el plan director de NICDO surge con la intención de "optimizar los recursos, sumando esfuerzos de diferentes áreas del Gobierno de Navarra, con el objeto de ser competitivos frente a otros territorios en la construcción de la marca Navarra, mediante la configuración de una programación de primer orden, de calidad, accesible, plural, diversa, y atractiva, que redunde, además, en beneficio de la ciudadanía".

La consejera ha afirmado que "NICDO debe ser clave en las relaciones público-privadas en los sectores de la cultura, el deporte, el ocio y el turismo de reuniones en Navarra, y debe desarrollar y potenciar la actividad de los agentes del sector en nuestra comunidad mediante una estrategia de proyectos globales e integradores". "De esta forma, se podrá ofrecer a la ciudadanía una oferta amplia y de calidad que a su vez genere oportunidades de negocio que promuevan el enriquecimiento de la sociedad", ha señalado.

El nuevo plan director establece que la misión de NICDO es "generar valor para Navarra, acompañando y potenciando el crecimiento y desarrollo de los sectores de la cultura, el deporte, el ocio y el turismo de reuniones; apoyando a sectores adyacentes; generando sinergias estratégicas y acciones trasversales; atrayendo personas que aporten valor añadido al entorno tanto económico como de conocimiento; y promoviendo eventos que estimulen el bienestar de la ciudadanía, tan necesario en estos momentos".

Moncho Urdiáin ha explicado que con el nuevo plan director NICDO dejará de ser "una empresa que gestiona infraestructuras para ser la empresa pública del Gobierno de Navarra que a través de las infraestructuras, los proyectos y los equipos humanos que tiene apoye los sectores de la cultura, el deporte, el ocio y el turismo de reuniones".

NUEVO ORGANIGRAMA

Para ello, se ha modificado el "organigrama vertical" de NICDO, "donde cada infraestructura tiene sus propios equipos", para crear "un organigrama circular en el que los departamentos trabajarán con la nueva misión como empresa utilizando la infraestructuras, los proyectos y los distintos equipos de trabajo de la organización", ha explicado Urdiáin.

Así, habrá seis áreas globales en NICDO: el área comercial, servicios generales, coordinación de infraestructuras, comunicación y marketing, el área técnica y de operaciones y un departamento de nueva creación dedicado a proyectos estratégicos.

Urdiáin ha apuntado que "queremos que la actividad NICDO no se centre sólo en los lugares donde tenemos infraestructuras en gestión, sino trabajar con esas infraestructuras y otros medios para que nuestra actividad llegue a toda Navarra".

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, la portavoz de Navarra Suma, Raquel Garbayo, ha afirmado que un plan director "se queda en una declaración de intenciones si no viene acompañado de un plan estratégico o de un plan de acción operativo anual con una dotación presupuestaria suficiente y eso lo hemos echado en falta". Además, ha señalado que no ve en el plan director "novedades de calado sobre lo que ya se hacía en NICDO, pensaba que iba a ser una revolución absoluta, pero veo que se sigue la misma línea que se ha llevado hasta ahora y me quedo tranquila porque si algo funciona, mejor no tocar".

El parlamentario del PSN Carlos Mena ha afirmado que su grupo comparte "totalmente" tanto el plan director como "el momento de redacción y puesta en funcionamiento". "Es una hoja de ruta estructurada, con los objetivos marcados, tras un periodo de reflexión que acaba en este plan director", ha dicho, para defender la necesidad de "reorganizar" la empresa pública e "impulsar los sectores de la cultura, el deporte y el ocio tras la pandemia".

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa ha afirmado que "NICDO juega un papel muy importante en el panorama cultural y deportivo de Navarra" y ha avalado, al menos "de entrada", el nuevo organigrama planteado para la empresa pública. "Un liderazgo compartido es infinitamente más eficiente a medio plazo que un liderazgo vertical", ha señalado. No obstante, ha considerado que "falta una reflexión sumamente importante sobre el conjunto de la actividad que desarrolla NICDO" y ha planteado la conveniencia de "valorar si algunas empresas" ahora pertenecientes a NICDO "deben volver" a los departamentos del Gobierno y "ser gestionadas de otra forma".

Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha afirmado que "hay un margen para ser escéptico con estos planes, porque muchas veces son un compendio de términos eufóricos, bien sonantes, innovadores, pero sin indicadores". Además, el parlamentario foral ha echado en falta "una mayor ambición por imbricar la actividad de NICDO dentro del Plan Estratégico de Cultura y de los planes en materia deportiva".