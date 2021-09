El joven pamplonés de 19 años que ha pasado de colgar vídeos en YouTube a tocar con Taburete

Entre tantas otras, por supuesto. Pero ‘Por lo que pueda pasar’ es una de esas canciones que, sin querer y siempre aceptando que el estilo vaya contigo, te empujan a tararear bajito un escenario que bien puede parecerse al del día a día. Ahora es momento de disfrutar, de vivir y de volar. De saludar por la calle, de preguntar dónde vas. Agitando acordes, rancheras, boleros, ska y algo de pop rock español, Taburete se ha convertido en uno de esos grupos que se maneja entre los grandes.

Quizá por esa trayectoria ascendente y la sintonía de quien toca la batería desde los seis años, el pamplonés Pablo Zubiri pinta mucho en este paradigma. Y lo hace por su afición a un instrumento que forma parte de su vida, una llave que está empezando a abrirle unas puertas que ni siquiera sabía que estaban ahí. Este antiguo estudiante del colegio Irabia y que ahora se forma en Tecnum, hizo lo que muchos. Comenzó a versionar canciones de alguno de sus grupos favoritos.

En un primer momento en Youtube, aunque el proyecto quedó estancado. Después vino la cuarentena y, con ella, otro nuevo intento. Ésta vez en Instagram. Primero en su cuenta personal y, a continuación, bajo el nombre de @ZubiriDrums. Desde entonces, Pablo sigue publicando un vídeo por semana. Un trabajo que por descontado gusta, ya que un año ha logrado cerca de 7.000 seguidores. “Es alucinante”, admite quien no aspira a cifras, sino a compartir y disfrutar.

SUMA Y SIGUE

Y entre todos aquellos likes, comentarios y peticiones, el suyo. El de Willy Bárcenas. El fundador del grupo Taburete (junto a Antón Carreño) no dudó en contactar con Pablo. “Subí una canción suya del nuevo disco y, de repente, me reposteó”, recuerda el de 19 años. Pero no solo eso, sino que desde la banda le propusieron tocar con ellos en directo cuando en Pamplona.

Dejando atrás el shock inicial, Pablo se lanzó a la piscina y terminó tocando junto al grupo en el mismísimo Baluarte. Tal fue la afinidad que hasta su amistad fue fraguando. “Incluso en la gira de este verano me invitaron a algún concierto. Estoy como de segundo batería, por si falla el suyo”, cuenta el pamplonés, quien valora sobremanera el gesto. “A veces es duro seguir subiendo canciones, por el trabajo que implica, pero cosas como ésta te hacen sentir que merece la pena”.

Y sin parar, la vida sigue para Pablo. Junto a su grupo, Black Friday, este viernes realizó un pequeño concierto en Pamplona y el sábado lo hará en Galicia. “Es un no parar”, dice quien cumplirá 20 en diciembre. Y si le quieren seguir, sepan que también lo hace Dani Martín.