Música Moisés No Duerme, cantante: “Nunca he sido un purista del rap, lo he ido mezclando con otros estilos” Comenzó a componer rap en el colectivo Raperos de Emaús y en 2011 inició su propio proyecto como Moisés No Duerme. Este domingo repasará su trayectoria en un concierto en la sala Zentral, acompañado de DJ Reimy y otros tres músicos









jesús garzaron Nerea Alejos Músico autodidacta, comenzó a componer rap con el colectivo Raperos de Emaús. Colaborador habitual de grupos musicales tan dispares como Afú o la Broken Brothers Brass Band, Moisés No Duerme encabeza el cartel del triple concierto...

