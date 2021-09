Fito & Fitipaldis vuelven tras 7 años con el álbum 'Cada vez cadáver'

Después de 7 años, Fito & Fitipaldis han presentado este viernes 24 de septiembre su nuevo disco 'Cada vez cadáver'. "Yo quiero salir a tocar y que la gente esté de pie, y que pueda pasarlo bien, y que no esté más seguro en su casa. Que no pague para ver un concierto mío y que esté deseando llegar a casa para darse gel y meterse en la ducha, llamadme loco", ha subrayado Fito Cabrales.

Durante la rueda de prensa, que ha conducido el periodista Iñaki López, ha asegurado que "no hay nada en el mundo como hacer canciones. "Ni ser director de Pfizer o AstraZeneca", ha bromeado.

Respecto a la espera de siete años, ha comentado: "Tengo dos teorías por las que he tardado en escribir. Una es porque creo que es parte de la composición, el no hacer nada. Y luego hay otra, que quizás cobra más peso desde hace unos años, yo no sé componer y llevar una vida normal, y seguir siendo el padre de mis hijos. Me enfrento a un dilema".

El nuevo álbum está producido por Carlos Raya y cierra sus singles con la versión de 'Transporte' de Jorge Drexler. "Cualquier músico de este país, de muchos países, admira a Jorge Drexler porque es extraterrestre. Está en otro mundo, lo hace todo demasiado bien", ha afirmado en cantante de Fito & Fitipaldis.

"QUEREMOS CELEBRARLO"

"Si algo teníamos claro, es que o salíamos como antes, o no salíamos. Queremos celebrarlo, tenemos un disco después de 7 y queremos salir a presentarlo por todas las ciudades", ha explicado el artista.

'Cada vez cadáver' comienza su gira el 12 de marzo de 2022, y estará en los escenarios durante cuatro meses. En este sentido, Iñaki López ha informado que la gira estaba pensada para disfrutarla como en "la época prepandémica", y añade que no se ha podido ponerlas entradas a la venta porque se desconoce como van a ir cambiando los aforos de cara que la situación vaya cambiando.

Además, la gira cuenta con Morgan como banda invitada para la apertura de sus conciertos. "Yo tenía planteado una gira con los Morgan -en los camerinos, en la furgoneta, compartiendo con ellos-, eso es lo que más me fastidió de todo, la sensación de salir a tocar con este ambientazo", ha destacado Fito.