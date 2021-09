La Fuga prescinde de su cantante, el pamplonés Pedro Razkin

El pamplonés Pedro Fernández Razkin ha dejado de ser cantante de La Fuga tras doce años en la banda cántabra como letrista, guitarrista y 'frontman'. Así lo ha anunciado este martes en un comunicado el artista navarro, que llegó al grupo a finales de 2009 tras la marcha de Rulo. "El grupo La Fuga ha decidido no seguir contando conmigo", revela Razkin. "Es una situación dolorosa y dura, pero en estos momentos, en mi cabeza solo surgen palabras de agradecimiento".

"Han sido doce años maravillosos", continúa, "en los que he intentado responder con todas mis fuerzas a la gran oportunidad que se me brindó. He aprendido muchísimo y he disfrutado todavía más. Pero ahora toca respirar y apostar todo mi ser a la aventura ya iniciada con Razkin, que de esta manera se convierte en mi proyecto vital en lo que a la música se refiere".