'Shang-Chi' triunfa en la taquilla y da esperanza a los cines

'Shang-Chi y a leyenda de los diez anillos' arrasó este fin de semana en la taquilla de arrasó este fin de semana en la taquilla de Estados Unidos y dio esperanzas a unos cines todavía a medio gas por culpa de la pandemia y la expansión de la variante delta.

Día del Trabajo. La nueva cinta de Marvel era el lanzamiento en mayúsculas de este fin de semana largo en EE.UU., ya que este lunes es festivo por el

A falta de los datos definitivos del lunes, las estimaciones de los expertos en taquilla, citadas por el portal Deadline, apuntan que 'Shang-Chi' obtendrá en su fin de semana de lanzamiento alrededor de 90 millones de dólares en el apartado 'doméstico', que en la jerga del sector agrupa los ingresos de las salas en EE.UU. y Canadá.

Esta magnífica recaudación situaría a 'Shang-Chi' entre los mejores estrenos en EE.UU. desde que empezó la pandemia, una clasificación que hasta ahora lideraba 'Viuda negra', otro título de la inagotable y exitosa saga de Marvel.

'Viuda negra' logró 80 millones de dólares en su desembarco en los cines pero no contó con un fin de semana de largo como 'Shang-Chi' (tres días frente a cuatro).

acceso 'premium' de 30 dólares, algo que no fue posible con 'Shang-Chi', que fue un estreno exclusivo para la pantalla grande. Además, la cinta protagonizada por Scarlett Johansson se pudo ver también en Disney+ con unalgo que no fue posible con 'Shang-Chi', que fue un estreno exclusivo para la pantalla grande.

Disney aseguró que 'Viuda negra' obtuvo 60 millones de dólares en su primer fin de semana en Disney+, pero este lanzamiento digital acabó con Johansson y el gigante de Mickey Mouse enfrentados en los tribunales por el reparto de esos ingresos.

Volviendo a 'Shang-Chi', esta cinta encabezada por Simu Liu representa un ambicioso intento dentro de Marvel por abrazar la cultura y la identidad asiáticas para aumentar la diversidad e inclusión de su catálogo.

Esta película narra la historia de un niño chino que fue instruido en las artes marciales y que, ya como adulto y con una vida completamente normal en San Francisco (EE.UU.), debe afrontar los oscuros secretos de su familia.

Awkwafina, Tony Leung y Michelle Yeoh redondean el sólido y solvente reparto de este filme dirigido por Destin Daniel Cretton, que tras propuestas independientes muy valoradas como "

'Las vidas de Grace' (Short Term 12 -2013) tomó ahora el control de una gran superproducción de Hollywood.

La buena acogida en las salas de 'Shang-Chi', una película que Hollywood seguía con lupa para calibrar el estado de los cines en la actualidad, ya ha tenido un efecto positivo dentro de la cartelera puesto que Sony anunció este lunes que 'Venom: habrá matanza' (Venom: Let There Be Carnage), que es la secuela de la exitosa 'Venom' (2018), se estrenará dos semanas antes de lo previsto.

Así, la película en la que Tom Hardy volverá a interpretar al famoso enemigo de Spider-Man aterrizará en las salas el 1 de octubre en lugar del 15 del mismo mes.

No obstante, el fantasma de los retrasos y aplazamientos que han marcado el día a día en Hollywood desde marzo de 2020 sigue muy presente en la industria.

Como muestra, Paramount comunicó la semana pasada un nuevo retraso para "Top Gun: Maverick", que pasó del 19 de noviembre de 2021 al 27 de mayo de 2022; y otro aplazamiento para "Misión Imposible 7", que en lugar del 27 de mayo del próximo año se verá el 30 de septiembre de 2022.