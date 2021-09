'Maligno', 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' y la española 'Chavalas' llegan este viernes a los cines

Septiembre arranca en los cines con el estreno de 'Maligno', la cinta con la que el director James Wan regresa el cine de terror y la nueva producción de Marvel 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'. La ultima entrega de la saga juvenil 'After' y las cintas españolas 'Chavalas' y 'Nora' también figuran en la cartelera.

'Maligno' es la última creación del arquitecto del universo 'Expediente Warren: The Conjuring' James Wan que vuelve a sus raíces con este nuevo thriller original de terror con Annabelle Wallis, Maddie Hasson y George Young en el reparto. Madison es una mujer que tiene unas macabras pesadillas que la dejan completamente paralizada. Aterrada por lo que ve en ellas, no consigue dormir por las noches ni vivir por el día. Pero el terror cada vez se irá apoderando de ella cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real.

'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' es la última producción de Marvel dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Simu Liu, que debe enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Fala Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng, Dallas Liu, Tim Roth, Benedict Wong, Meng'er Zhang, Fernando Chien, Kelli Bailey, Jayden Zhang, Arnold Sun, Alfred K. Chow, Shaun Robert Foley y Christian Harris Neeman, completan el reparto.

Esta semana también llega a los cines 'Almas perdidas', la tercera parte de la saga 'After' en la que los dramas familiares entrarán en juego, complicando aún más el amor de Tesa y Hardin. Castille Landon dirige la cinta basada en el best seller juvenil de Anna Todd.

Carol Rodríguez Colas dirige a Vicky Luengo, Carlina Yuste, Elisabet Casanovas y Ángela Cervantes en 'Chavalas', un grupo de amigas inseparables en la adolescencia que vuelven a reencontrarse en el barrio para revivir la amistad que las unió, compartir nuevas aventuras juntas y hacer frente a los dilemas que las rodean. Una realidad que las obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron y a las mujeres que quieren ser.

Mathieu Turi dirige 'El Tubo', la cinta francesa que vuelve a presentar un escenario de horror minimalista pero extremadamente efectivo en la que su protagonista, Gaia Weiss, se enfrenta a una trampa claustrofóbica que pondrá al límite su resistencia física y psicológica.

'Nora' es una comedia que habla de la mujer y sus conflictos, protagonizada por Ane Pikaza, Héctor Alterio, Ramon Barea y Klara Badiola. La protagonista tiene treinta años, vive con su abuelo Nicolás y cuida a los hijos de su amiga Meri un día sí y otro también. Su vida no es tal y como se la imaginaba. Una desgracia se convertirá en una oportunidad para ella. La muerte de su abuelo Nicolás lo cambiará todo.

Y para el público infantil, la cartelera de esta semana incluye 'Los Olchis', que buscan un lugar en el que vivir, pero nunca se sienten bienvenidos en ningún sitio. Apestan y la mayoría de los humanos no los quieren.