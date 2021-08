Una cita con el paisaje de Baztan

inspiración de sus obras, nunca un cuadro es igual a otro. Las luces cambiantes, el momento del día, las estaciones del año y la mirada personal de Tomás Sobrino Habans hace que la naturaleza le ofrezca tantas inspiraciones como creaciones pictóricas en las que el color, la geometría, la abstracción se dan la mano en unas composiciones que inspiran equilibrio y armonía. Aunque suele pasear por los mismos caminos, parajes y montes de Baztan para buscar la. Las luces cambiantes, el momento del día, las estaciones del año y la mirada personal dehace que la naturaleza le ofrezca tantas inspiraciones como creaciones pictóricas en las que el color, la geometría, la abstracción

Cada mes de agosto, Tomás Sobrino muestra esos óleos que surgen entre paseo y paseo y que atesora a lo largo de un año. La Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo es el marco elegido para presentar 'Por amor al arte', la exposición con la que el pintor baztanés suma 28 veranos de forma ininterrumpida mostrando los paisajes que realiza durante su temporada creativa que arrancha en septiembre y siempre finaliza en junio del año siguiente. "Me siento un privilegiado por todo lo que me ofrece el paisaje. Para un pintor es una maravilla, que un mismo lugar de de una paleta tan diferente y tan rica", explica.

'Por amor al arte' es un reflejo sincero del trabajo de un artista que se nutre, fundamentalmente, de la naturaleza que le rodea, pero que también se traslada a otros rincones, especialmente a la Zona Media de Navarra, para mirar y captar todo aquello que le emociona. Sus desplazamientos le llevan también a las zonas costeras pues, en su trabajo pictórico necesita tanto los verdes de los montes como el azul del mar. "Cada poco tiempo tengo que ir a ver el mar, lo necesito. Cuando me voy a una zona de mar es porque voy a mirar lejos porque aquí los montes están muy encima. Necesito extender y alargar la mirada, necesito mirar el horizonte y ahí me relajo. La necesidad del mar va más allá de que me gusta pintarlo. Hay momentos que solo quiero verlo, me paso toda una tarde mirando las olas y me siento muy bien".

EL COLOR Y LA LUZ

Desde que en 1992 hiciera de la pintura su modo de vida, Tomás Sobrino ha conseguido un estilo personal y reconocible que comenzó más figurativo y que ahora transita por la abstracción. Una abstracción que alcanza su máxima expresión, por ejemplo, en cuatro óleos de la exposición Por amor al arte con los que el pintor recrea cada una de las estaciones del año. A través del trazo creado con la espátula, juega con los rojos del otoño, los grises del invierno, los verdes semitransparentes de la primavera y los verdes intensos del verano. “Es un guiño al color, me apetecía ese simbolismo”.

Aunque no tiene planes preconcebidos antes de salir a pasear, Tomás Sobrino tiene predilección por una estación del año. No es otra que el otoño, que en la exposición ha cobrado mayor protagonismo. “En Navarra es muy exuberante de colores, las distintas especies de árboles tienen colores diferentes”, indica Sobrino, para quien el resto de estaciones tampoco desmerecen en cuanto al juego de luz y color que le ofrecen los parajes. “Me dejo llevar por la emoción, necesito que algo me atrape para ponerme a pintar. Me voy dejando llevar, no hago planes previo, todo va surgiendo conforme paseo y miro alrededor”.

La armonía que desprenden sus composiciones son un reflejo de la serenidad y la tranquiliad con la que sale a contemplar todo aquello que le rodea. Por eso, la prisa no es su mejor aliada, pues prefiere el silencio y la calma para captar la magia del río, los montes, los diferentes árboles, incluso de un puente al que le incide la luz de una manera especial. “Una mirada, un momento de luz que me gusta, cualquier detalle que lo hace diferente. Son muchos los matices los que puedes encontrar cuando miras con calma”.

TRAZOS CON ESPÁTULA

Tomás Sobrino reconoce que, su manera de entender el trabajo pictórico, le convierte en un defensor dela pintura al natural. Por ello, siempre con el material en la mano, visita y recorre cada uno de los parajes que luego plasma en sus lienzos. Unas obras en las que, aunque el lugar sea reconocible, son una reinterpretación de la realidad ya que le gusta más sugerir que definir. Y en este juego entre la sugerencia y la reinterpretación, la abstracción adquiere relevancia en las obras de un artista que siempre trabaja con espátula,pero no demasiado empastada, con la que consigue trazos firmes.“No sé por qué empecé a utilizar la espátula, pero me gusta, me siento muy cómodo. Me permite hacer las obras que quiero. En mis obras hay cierta geometríay la espátula me permite un trazo más geométrico porque son planos”.

La exposición Por amor al arte es algo más que la presentación del trabajo de todo un año. En esta ocasión, tiene un matiz más personal ya que, como sugiere el título, Tomás Sobrino hace balance de su andadura artística, que comenzó primer compaginando con un trabajo, hasta que decidió dedicarse solo a la pintura. Una trayectoria que le ha permitido conseguir un estilo personal y reconocible pero que, a su juicio, siempre está en evolución. “Es una pintura con más intensidad, con más rotundidad en los trazos. Hay más reafirmación en las últimas obras, algo que es normal porque el tiempo te va dando una seguridad.