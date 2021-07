La píxide paleocristiana de San Pedro de la Rúa de Estella en el Metropolitan de Nueva York

utilizándolo para la reserva eucarística, y, con menos frecuencia, para guardar incienso o reliquias. Durante siglos, se conservó en una de marfil, de no muy gran tamaño (9 x 10,5 cm) correspondiente a la sección de un colmillo de elefante, con su tapa, también de marfil. En el cuerpo del vaso se representa la escena de la Multiplicación de los panes y los peces, y la tapa se adorna con una sencilla decoración geométrica de círculos. Una píxide es un vaso con tapa, utilizado en época griega para contener cosméticos. Luego, la liturgia cristiana lo adoptó, realizándolo en materiales más o menos preciosos,, y, con menos frecuencia, para guardar incienso o reliquias. Durante siglos, se conservó en Estella , de no muy gran tamaño (9 x 10,5 cm) correspondiente a la sección de un colmillo de elefante, con su tapa, también de marfil. En el cuerpo del vaso se representa la, y la tapa se adorna con una sencilla decoración geométrica de círculos.

La escena de la Multiplicación, descrita por los cuatro Evangelistas, se organiza sobre un fondo de arcos y columnas, encima de los cuales se sitúan los diferentes personajes, sin quedar constreñidos por la arquitectura, sino moviéndose y presentándose en distintas y dinámicas actitudes algunos de ellos. Se centra con la figura de Cristo sentado en un trono y representado a la manera paleocristiana, es decir, Cristo joven, sin barba, vestido al modo clásico, con túnica y manto terciado sobre las rodillas. Lleva en la mano izquierda un cetro rematado por una cruz y toca con la mano derecha un objeto que le presenta un personaje con las manos veladas por el manto. A los pies del trono hay dos cestas altas llenas de panes. A ambos lados de Cristo vemos a dos apóstoles, que se distinguen de los demás personajes por sus peinados y barbas. El de la izquierda, con bastante cabellera y barba apuntada y el de la derecha, con menos pelo y barba cuadrada, a quienes podemos identificar como San Pedro y San Andrés (San Pablo todavía no era apóstol en la época del milagro). No deja de ser curioso que sea San Andrés, apóstol al que la iglesia de San Pedro de la Rúa haya estado vinculada tradicionalmente. En torno a Cristo y los dos apóstoles, llenado todo el espacio restante del cuerpo de la píxide, se colocan hasta diez personajes jóvenes que se afanan en distribuir los panes, que son bien visibles, y los peces, que no lo son tanto porque aparecen envueltos. El dinamismo que presenta la escena en su conjunto, el movimiento sugerido, la abundancia de detalles como el volumen del pelo de los jóvenes, los pliegues de las vestiduras y algunos pormenores de su indumentaria (como los calcei que calza Cristo), añaden un realismo y una fuerza expresiva y estética muy destacada en esta pieza, que se aleja por esas características, de la rigidez propia de lo bizantino y se acerca más al realismo de origen tardorromano. El tema escogido es muy adecuado a la función del objeto, pues la Multiplicación de los Panes y los Peces se considera una prefiguración de la Eucaristía.

Todos los autores que han estudiado la píxide de Estella coinciden en atribuirla a talleres coptos, egipcios, de Alejandría, en el siglo VI. Aunque también se apunta la posibilidad de que sea obra de un artista alejandrino afincado en Rávena. En un momento determinado de la Edad Media, la píxide, ya en España, se rompió y hubo que arreglarla y añadirle una tapa, que se sujetó por medio de unos goznes metálicos que han sido retirados en la última restauración. Ya habían desaparecido los talleres de marfil califales, tan aficionados a la ornamentación exuberante, y la tapa se decoró con unos sencillos elementos geométricos, circulitos incisos, a veces formando tréboles, realizados por un tallista familiarizado con la estética musulmana, quizás almohade o mudéjar.

San Pedro de la Rúa, después de atravesar el Mediterráneo de un extremo al otro? No podemos dar una respuesta cierta, pero queda abierta la sugestiva hipótesis de que llegara por el el obispo de Patrás, en la Grecia continental, que murió en la ciudad en 1270 como peregrino anónimo, y llevaba, como quedó revelado por medio de sucesos extraordinarios, diversos objetos con los que fue enterrado, entre ellos, su báculo y la reliquia de San Andrés. La píxide permaneció en la capilla de San Andrés durante siglos, y fue dada a conocer por Pedro de Madrazo en su obra de 1886, en la que cita la Historia de Estella de Francisco de Eguía de 1644: "cuatro cajas de marfil llenas de reliquias de santos cuyos nombres se ignoran". Hacia la época en la que la pudo ver Madrazo, Jean Laurent realizó una fotografía en la que vemos la píxide y otras tres más, lisas, de factura islámica. ¿Cómo llegó la píxide a

La píxide desapareció de San Pedro de la Rúa poco después, vendida por cuatro mil pesetas y adquirida por algún agente del famoso banquero (y multimillonario) John Pierpoint Morgan, que la agregó a su colección, de la que ya formaba parte en 1914. Desde 1941 se exhibe en el Museo Metropolitan de Nueva York como parte de la Morgan Loan Collection. Fue, sin duda, una pérdida muy importante para el patrimonio de Navarra, pues con ella desapareció el objeto cristiano más antiguo que conservábamos hasta entonces, además de ser una hermosa pieza única, singularísima al estar realizada en dos épocas, una parte oriental, egipcia, el cuerpo, del siglo VI, y la tapa hispanomusulmana, del siglo XII.