Los atletas laterales

Olympic Channel, el servicio de televisión por Internet con el que el Comité Olímpico Internacional trata de mantener el la productora navarra Visual Comunicación, a la que les une ya varios proyectos, “algo” para homenajear a este colectivo invisible. En el deporte paralímpico da igual donde mires, asegura el realizador Iker Esteibarlanda Martín, que siempre habrá una gran historia. El, el servicio de televisión por Internet con el que el Comité Olímpico Internacional trata de mantener el espíritu olímpico entre los distintos juegos, quería mostrar su reconocimiento a una figura tan esencial como desconocida de los Juegos Paralímpicos: los guías de los deportistas con discapacidad visual. Después del verano pasado, el canal del COI encargó a, a la que les une ya varios proyectos, “algo” para homenajear a este colectivo invisible.

El equipo de Visual se puso en marcha y confirmó eso que asegura Esteibarlanda, encontraron historias de superación, compromiso y deportividad, en diferentes especialidades y países, con la que construyeron The Invisible Bond, el lazo invisible, disponible ya en Olympic Channel para todo el mundo. El documental se estrena en los idiomas originales de los protagonistas -castellano, inglés, francés y holandés- y con la posibilidad de verlo subtitulado en doce idiomas más. “Era una realidad totalmente desconocida para nosotros”, admite Esteibarlanda, realizador vizcaíno de 28 años afincado en Aoiz.

Guía y atleta van unidos por una cuerda en sus manos, o en un tándem cuando practican el ciclismo, pero entre ellos se va creando una unión difícil de explicar, según se observa en la película, que les hace adivinar incluso los movimientos que va a hacer el otro y les convierte en una unidad deportiva, un binomio le llaman algunos de los protagonistas del documental, que se consigue después de años de trabajo juntos.

Para encontrar ese “algo” que les encargaron desde el COI, el equipo de Visual s e puso a buscar historias por el mundo, y se dieron cuenta pronto que no había casi nada sobre estos guías, era una figura olvidada.

“Lo que hicimos fue buscar a los atletas que más posibilidades tenían de ganar medalla o por lo menos de clasificarse para los Juegos, porque entonces ni siquiera se sabía quien iba a competir en los Juegos Paralímpicos”, explica Esteibarlanda. Los próximos, los de Tokio, se celebrarán después de los olímpicos, entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre de este año.

Con una total libertad que agradecen por parte del COI, en Visual elaboraron una lista de posibles protagonistas en la que se intentó que hubiera distintos países representados, distintas disciplinas deportivas y géneros. “La figura del guía es muy poliédrica, hay guías que tienen una carrera como atleta y otros que no; hay guías que se convierten en guías cuando acaban su carrera individual, como ocurre por ejemplo con Martín Fiz, que hizo de guía, y hay otros que empiezan... A través de la selección de personajes queríamos abarcar los distintos matices que tienen”, asegura. Así contaron las historias de la española Susana Rodríguez, atleta de triatlón paralímpico y su guía Sara Loehr, que empiezan su colaboración juntas; el paraciclista holandés Tristan Bangma y su guía, o piloto (que va delante en el tandem) Patrick Bos, que llevan mucho tiempo juntos, y el paratleta francés Timothée Adolphe, que tiene varios guías. En sus países rodaron. También se incluye una visión más global de la mano de figuras históricas del Reino Unido.

“Lo más complicado fue rodar en tiempos de pandemia”, asegura el productor Jesús Javier Ruiz Aquerreta. “Había que ir a cada país, en cada uno respetar las restricciones sanitarias propias, y reducir el equipo al mínimo, sólo se desplazaron un sonidista, dos cámaras y un realizador”, añade.

DOS MEDALLAS

Es complejo el rol que ocupan los guías, porque también podrían tener una carrera deportiva propia. “Los atletas paralímpicos son deportistas de élite que necesitan una persona a su lado que sea un poco mejor que ella”, explica Ruiz. El guía, por su parte, tiene que correr un poco más rápido que ellos, unos segundos más.

“Hasta hace unos años eran amigos, que no tenían compensación económica por hacerlo; ahora ya todo está profesionalizado y tienen esa tranquilidad de decir: ‘Dejo un poco de lado mi propia carrera en la que a lo mejor llegaría a ser el número 29 del mundo, pero a lo mejor puedo ser campeón con él en los Juegos Paralímpicos”, resume Jesús Javier Ruiz.

Lo que está claro es que la figura del guía ha cambiado notablemente en los últimos años. Antes de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 la pareja se separaba en caso de ganar, ya que sólo subía al podio el paratleta y, por tanto, sólo recibía él la medalla correspondiente. A partir de Londres los guías también reciben ese honor, aunque como dicen en el documental, ellos compiten contra ellos mismos, y si luego se premia con una medalla bienvenida sea.

“Algo de generosidad tiene que haber por parte del guía, porque al final es poner a otra persona por encima de ti, pero a la vez es algo totalmente profesional, es gente que tiene su salario, sus becas deportivas, que si no las tuviesen estarían haciendo otra cosa, el deporte de elite al final requiere una dedicación completa”, apunta Esteibarlanda.

Todas las historias de The Invisible Bond son importantes pero quizá la francesa es la de más emotividad, porque los inicios de Timothée Adolphe con el guía Dérick Ondée no fueron buenos desde un principio. “En la final del campeonato del mundo a cinco metros de la meta falla y Timothée Adolphe acaba en el suelo, pero el propio atleta confía en él y le da una nueva oportunidad que él no desaprovecha”, explica Ruiz. “la historia francesa quizá t tiene más emotividad porque el guía tiene un arco de transformación, desde su inicio que es muy malo hasta el culmen, donde se aprecia esa unión que tiene que haber entre ambos”, añade Esteibarlanda.

La principal diferencia es entre el pasado y el presente. “Ahora no eres amigo, por tanto eres guía; ahora eres guía, por tanto con el tiempo te conviertes en amigo”, puntualiza Esteibarlanda. “Al final con una mirada tienes que saber si vas bien o vas mal, en una carrera de cien metros hablar es imposible”, apunta Ruiz.

No es la primera vez que Visual Comunicación trabaja para el Olympic Channel. En 1998 produjeron The Power of One (El poder de una), una serie sobre la transformación que sufre un país -normalmente sin apenas infraestructuras deportivas, con conflictos y escasos recursos- al recibir su primera medalla en unos Juegos Olímpicos.